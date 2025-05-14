Diş ağrısı sandı, kalp krizi çıktı: Hayat kurtaran müdahale

Bir diş hekimi, hastasının diş ağrısının aslında kalp krizi belirtisi olduğunu fark ederek hayat kurtaran bir müdahalede bulundu.

Diş ağrısı sandı, kalp krizi çıktı: Hayat kurtaran müdahale - 1

Hindistan’da görev yapan Diş Hekimi Dr. Krunal Thakker, yıllar önce kliniğine başvuran 57 yaşındaki bir hastanın yaşadıklarını unutamıyor.

Hasta, alt sol çenesinde donuk bir ağrıdan şikâyetçiydi ve bu, başlangıçta sıradan bir diş sorunu gibi görünüyordu. Ancak ağrı, yürüyüş veya merdiven çıkma gibi fiziksel aktiviteler sırasında şiddetleniyor, klasik bir diş ağrısına benzemiyordu. Ne şişlik vardı ne de sıcak-soğuk hassasiyeti. Yapılan muayene ve röntgen sonuçları da dişle ilgili herhangi bir probleme işaret etmiyordu.

DÜNYA HABERLERİ

Diş ağrısı sandı, kalp krizi çıktı: Hayat kurtaran müdahale - 2

Ancak Dr. Thakker’ın dikkatinden kaçmayan bir şey vardı: Hasta solgun görünüyordu ve klimaya rağmen alnı terliyordu. Detaylı sorgulamada, yürürken nefes darlığı yaşadığını da itiraf etti. İşte o an, deneyimli diş hekimi içgüdülerine kulak verdi.

Diş ağrısı sandı, kalp krizi çıktı: Hayat kurtaran müdahale - 3

"Yansıyan ağrı" kavramını tıp eğitiminden ve konferanslardan bilen Dr. Thakker, ağrının kaynağının diş değil kalp olabileceğini düşündü. Zira kalp krizi her zaman göğüs ağrısıyla başlamıyor; özellikle ileri yaştaki bireylerde ağrı, sol alt çeneye yansıyabiliyor.


Diş ağrısı sandı, kalp krizi çıktı: Hayat kurtaran müdahale - 4

Dr. Thakker, durumu ciddiye alarak hastasını derhal bir kardiyoloji merkezine yönlendirdi. Bu hızlı müdahale adeta hayat kurtardı. Hastanede yapılan testler, hastanın kalp krizinin eşiğinde olduğunu ortaya koydu. Tıbbi müdahale ile durumu stabilize edilen hasta, sadece bir gün daha geç kalması hâlinde ölüm riskiyle karşı karşıya kalabilirdi.


Diş ağrısı sandı, kalp krizi çıktı: Hayat kurtaran müdahale - 5

Uzmanlar, bu tür "yansıyan ağrıların" kalp krizinin habercisi olabileceğini ve çene, boyun ya da kulakta hissedilen ağrıların bazen ciddi kardiyak sorunlara işaret ettiğini belirtiyor. Bu belirtiler, çoğu zaman diş ağrısını taklit edecek kadar ikna edici olabiliyor.

Diş ağrısı sandı, kalp krizi çıktı: Hayat kurtaran müdahale - 6


Dr. Thakker, bu olayın ardından şu önemli mesajı veriyor:

"Her çene ağrısı diş kaynaklı olmayabilir. Bazen, vücut yardım çağrısını beklenmedik yollarla gönderir. İyi bir klinisyen olmak, sadece görüneni değil, sezileni de değerlendirebilmektir."

DAHA FAZLA GÖSTER