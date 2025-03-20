Diş hekimine giden 34 yaşındaki kadın 90 dakika içinde öldü

Genel olarak, hastaların yaklaşık yüzde üçünün kontrast maddeye karşı hafif reaksiyonlar gösterdiği ancak anafilaktik şok gibi ciddi reaksiyonların çok daha nadir görüldüğü belirtiliyor. Bu tür reaksiyonların engellenmesi amacıyla hastalar, tarama sonrası genellikle 30 dakika kadar gözlem altında tutuluyor.

Bunun yanı sıra benzer vakalar geçmişte de yaşanmıştı. Geçen yıl şubat ayında 66 yaşındaki Yvonne Graham, kontrast madde enjeksiyonunun ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Yapılan otopside de Graham'ın enjekte edilen madde nedeniyle hayatını kaybettiği doğrulandı.

Bu tür ölümlerden ders alınması gerektiğini belirten yetkililer, hastaların tarama öncesi detaylı şekilde bilgilendirilmesi konusunda uyarıda bulundu.



