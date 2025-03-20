Diş hekimine giden 34 yaşındaki kadın 90 dakika içinde öldü
Birleşik Krallık'ta yaşayan 34 yaşındaki Leigh Rodgers, diş hekiminde enjekte edilen bir maddeye karşı alerjik reaksiyon gösterdikten sonra hayatını kaybetti.
Daily Mail'de yer alan habere göre, 34 yaşındaki Leigh Rodgers'a, Kuzey Durham Üniversitesi Hastanesi'nde diş apsesi nedeniyle çekilecek olan BT taramasından önce kontrast madde enjekte edildi. Bu maddeye alerjik reaksiyon gösteren Rodgers, anafilaktik şok geçirdikten sonra 90 dakika içinde hayatını kaybetti.
Talihsiz kadının ölümü, doktorların hastaları yeterince bilgilendirmediği iddialarını da gündeme getirdi.