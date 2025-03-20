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Diş hekimine giden 34 yaşındaki kadın 90 dakika içinde öldü

Birleşik Krallık'ta yaşayan 34 yaşındaki Leigh Rodgers, diş hekiminde enjekte edilen bir maddeye karşı alerjik reaksiyon gösterdikten sonra hayatını kaybetti.

Diş hekimine giden 34 yaşındaki kadın 90 dakika içinde öldü - 1

Daily Mail'de yer alan habere göre, 34 yaşındaki Leigh Rodgers'a, Kuzey Durham Üniversitesi Hastanesi'nde diş apsesi nedeniyle çekilecek olan BT taramasından önce kontrast madde enjekte edildi. Bu maddeye alerjik reaksiyon gösteren Rodgers, anafilaktik şok geçirdikten sonra 90 dakika içinde hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının ölümü, doktorların hastaları yeterince bilgilendirmediği iddialarını da gündeme getirdi.

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Diş hekimine giden 34 yaşındaki kadın 90 dakika içinde öldü - 2

Randevuların dolu olması nedeniyle uzun süre sıra bekleyen 34 yaşındaki kadının enfeksiyonunun, boynuna ve göğsüne yayıldığı bildirildi. Uzmanlar, genç kadının Ludwig anjininden muzdarip olabileceğinden şüphelenerek BT taraması yapmaya karar verdiler. Ancak tarama öncesi enjekte edilen madde, Leigh Rodgers'ı hayattan kopardı.

Diş hekimine giden 34 yaşındaki kadın 90 dakika içinde öldü - 3

Genel olarak, hastaların yaklaşık yüzde üçünün kontrast maddeye karşı hafif reaksiyonlar gösterdiği ancak anafilaktik şok gibi ciddi reaksiyonların çok daha nadir görüldüğü belirtiliyor. Bu tür reaksiyonların engellenmesi amacıyla hastalar, tarama sonrası genellikle 30 dakika kadar gözlem altında tutuluyor.

Bunun yanı sıra benzer vakalar geçmişte de yaşanmıştı. Geçen yıl şubat ayında 66 yaşındaki Yvonne Graham, kontrast madde enjeksiyonunun ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Yapılan otopside de Graham'ın enjekte edilen madde nedeniyle hayatını kaybettiği doğrulandı.

Bu tür ölümlerden ders alınması gerektiğini belirten yetkililer, hastaların tarama öncesi detaylı şekilde bilgilendirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

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