Dışişleri Bakanı Fidan Financial Times'a konuştu, "ABD ve İran nükleer uzlaşmaya hazır" dedi.

Fidan, Ankara ve bölgedeki diğer hükümetlerin İran'ın balistik füze programı ve militanlara verdiği desteğe karşı "yaratıcı fikirler geliştirmeye çalıştığını" ve "yapıcı ve etkili bir rol" oynayabileceklerini söyledi. “Amerikalılar İran'ın nükleer yetenekleri konusunda derin endişe duyuyor. Ancak diğer konular bölge ülkeleriyle yakından bağlantılı, çünkü füzeler ve vekil güçler bölgesel güvenliği etkiliyor; küresel bir erişimleri yok.” ifadelerini kullandı.

Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti sırasında Trump'ı etkilemeye çalışacağından endişe duyduğunu söyledi. "İsrail için bölgede askeri üstünlük konumunu korumak merkezi bir önceliktir, İran füzelerinin varlığı bu hedefi zorlaştırıyor." dedi

Dışişleri Bakanı Fidan, 2015’teki hataya düşülmemesi gerektiğini ve bölge ülkelerinin dışlanmamasının önemini vurguladı. İsrail’in askeri üstünlük önceliği nedeniyle İran’ın füze programını engellemek istediğini, ancak İran’ın bu konuyu tartışmaya kapattığını belirtti.