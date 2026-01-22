Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu belgesini imzaladı
Gazze Barış Kurulu imza töreni başladı. Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın imzasıyla kurula katıldı. Törende Trump'ın elindeki morluklar dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel çatışmaları çözmeyi amaçlayan Barış Kurulu, bugün Davos'ta atılan imzalarla hayata geçiyor.
Gazze Barış Planı çerçevesinde başlayan, sonra da uluslararası ihtilafları ve çatışmaları çözme iddiasıyla Trump'ın kurulmasını önerdiği Barış Kurulu için bugün İsviçre'nin Davos kentinde imza töreni düzenlendi.
Türkiye'nin de yer alacağı kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bugün Barış Kurulu Şartı'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan imza attı.
FİDAN'IN İMZASIYLA TÜRKİYE GAZZE BARIŞ KURULU'NA KATILDI
İsviçre'nin Davos kentindeki imza törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın imzasıyla Türkiye, Gazze Barış Kurulu'ndaki yerini aldı. Bakan Fidan aynı zamanda süreci yönetecek Barış Kurulu'nda görev yapacak Yürütme Kurulu'nda da yer alıyor.
Gazze Barış Kurulu'nun Fidan'ın da imzasıyla kurulmasının hemen ardından Gazze'yi Mısır'a bağlayan ve özellikle insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta açılacağı duyruldu.
TRUMP'IN İMZASIYLA BARIŞ KURULU HAYATA GEÇTİ. PEKİ KAÇ ÜLKE VAR?
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla barış kurulu hayata geçti. Trump'ın ardından kurula katılmayı kabul eden ülkelerin temsilcileri de şartnameye imza koydu. Türkiye adına imzayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan attı.
Kurulda yer alma davetini Türkiye ve ABD dışında şimdilik 22 ülke daha kabul etti.
Arnavutluk, Arjantin, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Ermenistan, Fas, İsrail, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Suudi Arabistan, Ürdün ve Vietnam, Gazze Barış Kurulu'na katılmayı kabul eden ülkeler oldu.
Davet edilip cevabını açıklamamış ülkeler mevcutken, şimdilik Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, İsveç, Slovenya ve İngiltere bu daveti reddetti.
TÖRENDE TRUMP'IN ELİNDEKİ MORLUK DİKKAT ÇEKTİ
İmza töreninde Trump'ın sol elindeki yara dikkatlerden kaçmadı. Daha önce sağ elinde oluşan ve gündem olan morluklar bu kez ABD Başkanı'nın sol elinde göze çarptı. ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar devam ederken daha önce Trump'ın damar yoluyla tedavi gördüğü ya da düzenli kan testleri yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Beyaz Saray ise Trump'ın elinde son dönemde görülen morluğun "sık sık el sıkışmasından ve standart kardiyovasküler tedbir kapsamında kullandığı aspirinden" kaynaklandığını söylemişti.
"GAZZE'DEKİ SAVAŞI DURDURUYORUZ"
Barış Kurulu imza töreninin açılışını ABD Başkanı Donald Trump konuşmasıyla yaptı.
Trump konuşmasında “Dünya bir yıl öncesine göre güvenli 9 ay içerisinde 8 savaşı bitirdik. Gazze'deki savaş şu an sona eriyor. Gazze'deki savaşı durduruyoruz. Çok ama çok büyük yangınlar vardı, bunları da tabi ki Ortadoğu'da 59 ülke sürecin içerisinde oldu. Hamas silah bırakmak zorunda, bırakmazlarsa bu onların sonu olacak.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, “Suriye Cumhurbaşkanıyla görüştük, çok iyi ilerleme sağlıyor. Bütün yaptırımları kaldırdık. Gerçekten çok sıkı çalışıyor. Birçok iyi şey yaşanıyor. ABD, Avrupa ve Ortadoğu'ya yönelik tehditler azalmaya başladı.” dedi.
Trump, “Gazze'de başarılı olursak başka konularda da çalışacağız ve Gazze'de başarılı olacağız. BM'in çok fazla potansiyeli var ama bunu kullanmıyorlar. 8 savaşı sona erdirdim ama hiçbirinde BM ile konuşmadım. Yeteri kadar çaba göstermediler.” ifadelerini kullandı.Gazze'nin silahsızlaştırılmasını ve yeniden inşaa edilmesini sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.
KALICI ÜYELİK 1 MİLYAR DOLAR
Kurulun taslak tüzüğüne göre ABD Başkanı yönetim kurulunun ilk başkanı olacak ve kurul, dünya çapında barışı teşvik etmek ve çatışmaları çözmekle görevlendirilecek.
Tüzüğe göre, üye devletler, kurulun faaliyetlerini finanse etmek için her biri 1 milyar dolar ödeyip kalıcı üyelik kazanmadıkları sürece üç yıllık dönemlerle sınırlı kalacaklar .
Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, eski İngiliz başbakanı Tony Blair ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı girişimin kurucu Yürütme Kurulu üyeleri olarak atadı.