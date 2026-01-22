Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu belgesini imzaladı

Barış Kurulu imza töreninin açılışını ABD Başkanı Donald Trump konuşmasıyla yaptı.

Trump konuşmasında “Dünya bir yıl öncesine göre güvenli 9 ay içerisinde 8 savaşı bitirdik. Gazze'deki savaş şu an sona eriyor. Gazze'deki savaşı durduruyoruz. Çok ama çok büyük yangınlar vardı, bunları da tabi ki Ortadoğu'da 59 ülke sürecin içerisinde oldu. Hamas silah bırakmak zorunda, bırakmazlarsa bu onların sonu olacak.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, “Suriye Cumhurbaşkanıyla görüştük, çok iyi ilerleme sağlıyor. Bütün yaptırımları kaldırdık. Gerçekten çok sıkı çalışıyor. Birçok iyi şey yaşanıyor. ABD, Avrupa ve Ortadoğu'ya yönelik tehditler azalmaya başladı.” dedi.

Trump, “Gazze'de başarılı olursak başka konularda da çalışacağız ve Gazze'de başarılı olacağız. BM'in çok fazla potansiyeli var ama bunu kullanmıyorlar. 8 savaşı sona erdirdim ama hiçbirinde BM ile konuşmadım. Yeteri kadar çaba göstermediler.” ifadelerini kullandı.Gazze'nin silahsızlaştırılmasını ve yeniden inşaa edilmesini sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.