Disneyland'de "çocuk gelin" skandalı: 115 bin sterlinlik sahte düğün düzenlediler!

ÇOCUK GELİNİ FARK ETMEDİLER, ARAZİYİ KİRALADILAR

Özel bir düğün olduğu belirtilen organizasyon sırasında, küçük yaştaki "gelin"i fark eden Disneyland çalışanları ve güvenlik görevlileri durumu şüpheli bularak polisi aramıştı.

Disneyland yönetimi, düğün organizatörlerinin arazinin bir kısmını yaklaşık 115 bin sterlin karşılığında kiralamasına izin verdi.

Fransız savcılara göre, daha sonra "gelin"in dokuz yaşında bir kız çocuğu olduğu ortaya çıktı. Disneyland çalışanları ise bunu ancak o gün fark etti.