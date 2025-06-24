Disneyland'de "çocuk gelin" skandalı: 115 bin sterlinlik sahte düğün düzenlediler!

Disneyland Paris'te, dokuz yaşındaki bir kız çocuğuna düğün töreni düzenleyen İngiliz adam tutuklandı. Aranan bir pedofili olduğu belirlenen adam gözaltına alınırken, skandal planın sosyal medyada canlı yayınlanmasının hedeflendiği ortaya çıktı.

Disneyland'de "çocuk gelin" skandalı: 115 bin sterlinlik sahte düğün düzenlediler! - 1

"YARGIDAN KAÇAN BİR PEDOFİLİ"

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Disneyland'de dokuz yaşında bir kız çocuğuna düğün töreni düzenlediği gerekçesiyle İngiliz bir adam tutuklandı.

Adamın, İngiliz yargısından uzun süredir kaçan tanınmış bir pedofili olduğu ortaya çıktı.

Düğünü organize eden 39 yaşındaki adam, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla yargılanıyor.

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Disneyland'de "çocuk gelin" skandalı: 115 bin sterlinlik sahte düğün düzenlediler! - 2

ÇOCUK GELİNİ FARK ETMEDİLER, ARAZİYİ KİRALADILAR

Özel bir düğün olduğu belirtilen organizasyon sırasında, küçük yaştaki "gelin"i fark eden Disneyland çalışanları ve güvenlik görevlileri durumu şüpheli bularak polisi aramıştı.

Disneyland yönetimi, düğün organizatörlerinin arazinin bir kısmını yaklaşık 115 bin sterlin karşılığında kiralamasına izin verdi.

Fransız savcılara göre, daha sonra "gelin"in dokuz yaşında bir kız çocuğu olduğu ortaya çıktı. Disneyland çalışanları ise bunu ancak o gün fark etti.

Disneyland'de "çocuk gelin" skandalı: 115 bin sterlinlik sahte düğün düzenlediler! - 3

"PRENSESLERE LAYIK BİR GÜN"

Kızın annesinin soruşturmacılara, kızı için "prenseslere layık bir gün" düzenlemek istediğini söylediği iddia edildi.

39 yaşındaki adamın yanı sıra çocuğun annesi olan 41 yaşındaki Ukraynalı kadın, gelinin kız kardeşi rolünü oynayan 24 yaşındaki Letonyalı kadın ve son olarak törene katılan 55 yaşındaki Letonyalı erkek olmak üzere üç kişi daha tutuklandı.

Disneyland'de "çocuk gelin" skandalı: 115 bin sterlinlik sahte düğün düzenlediler! - 4

ETKİNLİĞİ GİZLİ TUTMAK İSTEDİLER

Etkinliğin tamamının sosyal medyada canlı olarak yayınlanması planlanmıştı ve çevrim içi ortamda aile rolünü üstlenen figüranlar da bu plana dahildi.

Düğünü planlayan "sahte aile" Disneyland'dan etkinliğin tamamının gizli tutulmasını istedi.

Disneyland'de "çocuk gelin" skandalı: 115 bin sterlinlik sahte düğün düzenlediler! - 5

"HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ"

Düğün konuğu olarak davet edilen bir kaynak ise, "Hepimiz bir düğüne gideceğimizi düşünüyorduk. Gerçekten neler olduğunu anladığımızda herkes şaşkına döndü. Disneyland son derece profesyonel davrandı - gelinin çocuk olduğunu anladıkları anda her şeyi iptal ettiler. Her şey çok şok ediciydi." ifadelerin kullandı.

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