Disneyland'de "çocuk gelin" skandalı: 115 bin sterlinlik sahte düğün düzenlediler!
Disneyland Paris'te, dokuz yaşındaki bir kız çocuğuna düğün töreni düzenleyen İngiliz adam tutuklandı. Aranan bir pedofili olduğu belirlenen adam gözaltına alınırken, skandal planın sosyal medyada canlı yayınlanmasının hedeflendiği ortaya çıktı.
"YARGIDAN KAÇAN BİR PEDOFİLİ"
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Disneyland'de dokuz yaşında bir kız çocuğuna düğün töreni düzenlediği gerekçesiyle İngiliz bir adam tutuklandı.
Adamın, İngiliz yargısından uzun süredir kaçan tanınmış bir pedofili olduğu ortaya çıktı.
Düğünü organize eden 39 yaşındaki adam, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama ve kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla yargılanıyor.