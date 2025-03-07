Distopya değil gerçek: Harkov ve Odesa’daki Rus bombardımanı fotoğraflara böyle yansıdı

KRİTİK ALTYAPI HASAR GÖRDÜ

“Çarpışmanın olduğu yerde yangın çıktı. Yakındaki bir apartman da hasar gördü” diyen Terekhov, bina sakinlerinin tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.

Terekhov daha sonra kritik bir altyapı binasının hasar gördüğünü de belirtti.