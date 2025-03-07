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Distopya değil gerçek: Harkov ve Odesa’daki Rus bombardımanı fotoğraflara böyle yansıdı

Rusya, Ukrayna'nın Harkov ve Odesa kentlerini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırıda kritik altyapının vurulduğunu belirten Ukraynalı yetkililer “Rusya, bizi elektriksiz ve ısıtmasız bırakma hedefinden vazgeçmiyor" dedi. Ukrayna lideri Zelenski, havada ve denizde ateşkes çağrısı yaptı. Bombardımanların ardından kentlerdeki hasar objektiflere böyle yansıdı...

Distopya değil gerçek: Harkov ve Odesa’daki Rus bombardımanı fotoğraflara böyle yansıdı - 1

Ukrayna, ülkenin enerji altyapısına yönelik Rusya’nın büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko,  Facebook'ta yaptığı paylaşımda “Rusya, bizi elektriksiz ve ısıtmasız bırakma hedefinden vazgeçmeden, enerji ve gaz üretim tesislerini bombalayarak sıradan Ukraynalılara en büyük zararı vermeye çalışıyor” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Distopya değil gerçek: Harkov ve Odesa’daki Rus bombardımanı fotoğraflara böyle yansıdı - 2

8 KİŞİ YARALANDI

Harkov Belediye Başkanı Igor Terekhov Telegram'da yaptığı paylaşımda, saldırıda aralarında enkazdan canlı çıkarılan bir kadının da bulunduğu sekiz kişinin yaralandığını söyledi.

Distopya değil gerçek: Harkov ve Odesa’daki Rus bombardımanı fotoğraflara böyle yansıdı - 3

KRİTİK ALTYAPI HASAR GÖRDÜ

“Çarpışmanın olduğu yerde yangın çıktı. Yakındaki bir apartman da hasar gördü” diyen Terekhov, bina sakinlerinin tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.

Terekhov daha sonra kritik bir altyapı binasının hasar gördüğünü de belirtti.

Distopya değil gerçek: Harkov ve Odesa’daki Rus bombardımanı fotoğraflara böyle yansıdı - 4

ÖZEL BİR ŞİRKET HEDEF ALINDI

Harkov Valisi Oleg Synegubov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rus saldırısının özel bir şirketi vurduğunu ve araçların yandığını kaydetti.

Synegubov, “65 yaşında bir kadın ve 61 yaşında bir erkek hastaneye kaldırıldı” diye ekledi.

Distopya değil gerçek: Harkov ve Odesa’daki Rus bombardımanı fotoğraflara böyle yansıdı - 5

ACİL SERVİSTEN AÇIKLAMA

Dün gece geç saatlerde Ukrayna acil servisi güneydeki Odesa bölgesine saldırı düzenlendiğini, kritik altyapının zarar gördüğünü, ancak yaralanan olmadığını bildirdi.

Distopya değil gerçek: Harkov ve Odesa’daki Rus bombardımanı fotoğraflara böyle yansıdı - 6

GAZ TEDARİKİ KESİLEBİLİR

Odesa Vali Vyacheslav Negoda, Rusya'dan gelen füzelerin de gece boyunca Ternopil bölgesinde önemli bir sanayi tesisini vurduğunu söyledi.

“Hava savunma güçleri bir düşman füzesini düşürdü” diyen Negoda, herhangi bir can kaybı bildirilmediğini ve gaz tedarikinde kısıtlamalar olabileceğini de sözlerine ekledi.

Distopya değil gerçek: Harkov ve Odesa’daki Rus bombardımanı fotoğraflara böyle yansıdı - 7

HAVADA VE DENİZDE ATEŞKES ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın dün geceki saldırısının ardından havada ve denizde ateşkes çağrısı yaptı.

Zelenski, müttefikleri savaşı sona erdirmesi için Rusya'ya baskı yapmaya çağırdı.

Distopya değil gerçek: Harkov ve Odesa’daki Rus bombardımanı fotoğraflara böyle yansıdı - 8
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