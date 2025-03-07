Distopya değil gerçek: Harkov ve Odesa’daki Rus bombardımanı fotoğraflara böyle yansıdı
Rusya, Ukrayna'nın Harkov ve Odesa kentlerini insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırıda kritik altyapının vurulduğunu belirten Ukraynalı yetkililer “Rusya, bizi elektriksiz ve ısıtmasız bırakma hedefinden vazgeçmiyor" dedi. Ukrayna lideri Zelenski, havada ve denizde ateşkes çağrısı yaptı. Bombardımanların ardından kentlerdeki hasar objektiflere böyle yansıdı...
Ukrayna, ülkenin enerji altyapısına yönelik Rusya’nın büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko, Facebook'ta yaptığı paylaşımda “Rusya, bizi elektriksiz ve ısıtmasız bırakma hedefinden vazgeçmeden, enerji ve gaz üretim tesislerini bombalayarak sıradan Ukraynalılara en büyük zararı vermeye çalışıyor” dedi.