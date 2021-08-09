Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangın, eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçerken, 187 bin hektardan büyük bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı 09.08.2021 - 05:29

Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 1

ABD'nin California eyaletinin kuzeybatısını halen etkileyen "Dixie" yangını halen kontrol altına alınamadı.

Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 2

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) yaptığı açıklamaya göre, 3. haftasında devam eden "Dixie", eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayıtlara girdi.

Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 3

Cal Fire'ın açıklamasına göre, bölgede toplamda 187 bin hektardan büyük bir alan tamamen yandı, Greenville adlı tarihi kasabanın küle dönmesinin yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 4

GREENVİLLE KASABASI TAMAMEN KÜLE DÖNMÜŞTÜ

"Dixie" yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.

Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 5

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 6
Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 7
Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 8
Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 9
Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 10
Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 11
Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 12
Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 13
Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 14
Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 15
Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 16
Dixie yangını devam ediyor: Eyalet tarihinin en büyük 2. yangını - 17

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