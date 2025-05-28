Diyetisyen açıkladı: 1 lokması bile erken ölüm riskini artırıyor

NEDEN BU KADAR ZARARLILAR?

Ultra işlenmiş gıdalar, genellikle tuz, şeker ve doymuş yağ açısından yüksek, lif ve besin değeri açısından ise düşüktür. Bazı araştırmalar, bu gıdaların bağırsak mikrobiyomuna zarar verdiğini ve vücutta iltihaplanmaya yol açtığını öne sürüyor.



Ayrıca, bu tür ürünleri sıklıkla tüketen bireyler, daha besleyici ve doğal besinlere daha az yöneliyor. McWhorter, “UPF’yi bırakmak kadar yerine ne koyduğunuz da önemli. Lif, tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve sağlıklı protein kaynakları uzun vadeli sağlık için vazgeçilmez,” ifadelerini kullandı.