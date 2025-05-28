Diyetisyen açıkladı: 1 lokması bile erken ölüm riskini artırıyor
ABD merkezli yeni bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların yalnızca sağlığı değil, yaşam süresini de ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bu gıdalardan alınan kalorilerdeki her yüzde 10’luk artış, erken ölüm riskini yüzde 3 oranında artırıyor.
Hamburger ekmeği, sosisli sandviç, meşrubat ve paketli atıştırmalıklar gibi ultra işlenmiş ürünler, Amerikan diyetindeki kalorilerin yarısından fazlasını oluşturuyor. Ancak bu tercihler, kalp-damar hastalıklarından tip 2 diyabete, ruh sağlığı sorunlarından obeziteye kadar birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlara göre bu tür gıdalar, ABD'deki erken ölümlerin yaklaşık yüzde 14’üne neden olabilir.