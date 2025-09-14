DJ'den devrimciye: Nepal'de Z kuşağının hükümeti nasıl kuruldu?

"HAMİ NEPAL" ADLI GRUP FİTİLİ ATEŞLEDİ

Protestoların çıkış noktasında, eski bir DJ'in, video oyuncuları arasında popüler olan bir sosyal medya uygulamasını kullanarak kitlesel protesto çağrısı yapması vardı. Bu hareket, ülkenin yeni geçici liderliğini kurmada beklenmedik bir güç haline geldi.

Hami Nepal (Biz Nepaliz) adlı kuruluşun 36 yaşındaki kurucusu Sudan Gurung, Discord mesajlaşma uygulaması ve Instagram'ı kullanarak, Başbakan K.P. Sharma Oli'yi istifaya zorlayan kitlesel gösterileri organize etti. Gösteriler, Himalaya ülkesi Nepal'i, son on yılların en ölümcül siyasi krizine sürükledi.

Grup, yasaklanmış platformlara erişmek için VPN'ler kullandı ve on binlerce gence ulaşan eylem çağrıları yaptı. Protestolar şiddetli hale geldikçe, grup “yalan haber” olarak nitelendirdiği mesajları tespit etti ve hastanelerin telefon numaralarını paylaştı.

Güvenlik nedenleriyle takma adlar kullanan Hami Nepal üyeleri, Gurung ve grubun diğer liderlerinin, 5 Mart'ta seçimler yapılana kadar yeni geçici liderliğin atanması da dahil olmak üzere, yüksek riskli kararların merkezinde yer aldıklarını söyledi.