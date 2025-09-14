DJ'den devrimciye: Nepal'de Z kuşağının hükümeti nasıl kuruldu?
Himalaya ülkesi Nepal'de Z kuşağının protestoları, dünya siyasetinde soğuk duş etkisi yarattı. Peki gösterilerin arkasındaki Hami Nepal (Biz Nepaliz) adlı örgüt, Discord ve Instagram aracılığıyla gençliğin hükümetini nasıl kurdu?
Nepal'de yolsuzluk tartışmaları sonrası sosyal medya platformlarının yasaklanmasıyla 8 Eylül'de başlayan kitlesel protestolar, iki gün içinde şiddetli çatışmalara dönüştü. Bu süreçte politikacıların evleri tahrip edildi ve parlamento binası ateşe verildi.
Çoğu protestocu 20'li yaşlarında olduğu için “Z kuşağı” hareketi olarak nitelendirilen genç yetişkinlerin eylemleri sonrası sosyal medyaya yönelik yasaklama kararı geri alındı ancak protestolar "değişim" talebiyle devam etti.
Gösteriler boyunca en az 72 kişi öldü, 1.300'den fazla kişi yaralandı.