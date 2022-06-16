DNA analizi, Kara Veba’nın kaynağını ortaya çıkardı

14. yüzyılın ortalarında görülen ve insanlık tarihinin en önemli hastalığı olarak adlandırılan Kara Veba ile ilgili yeni bulgulara rastlandığı açıklandı.



Kırgızistan'da tespit edilen mezar taşları, Orta Çağ'da yedi yıl içinde Avrupa nüfusunun yarısını öldürdüğü tahmin edilen, dünyanın en yıkıcı salgını olan Kara Veba'nın kökenleri hakkında ayrıntılar ortaya çıkardı.