DNA'nın gücü: 400 yıllık aile gizemi çözüldü
ABD'nin Virgina eyaletine bağlı ülkenin ilk kalıcı yerleşim yerlerinden biri olan Jamestown kentinde 17. yüzyıldan kalma mezarlarda yapılan kazılar, 400 yıllık bir aile skandalını ortaya çıkardı.
ABD'nin Virginia eyaletindeki, ülkenin ilk kalıcı yerleşim yerlerinden biri olan Jamestown kentinde, 17. yüzyıldan kalma mezarlarda yapılan kazılar, 400 yıllık bir aile skandalını gün yüzüne çıkardı.
2013 yılında, bölgede 1608-1616 dönemine ait bir kilisede dört isimsiz mezar bulundu. Bilim insanları, tabutların özenle tasarlanmış olması nedeniyle burada yatan kişilerin toplumun önemli kesimlerinden olduğuna işaret etti.
Mezarlardaki incelemelerde, 1610'da göreve gelen Vali Thomas West'in akrabaları olan Yüzbaşı William West ve Sör Ferdinando Wenman olduğu belirlendi.