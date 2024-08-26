DNA'nın gücü: 400 yıllık aile gizemi çözüldü

Araştırmacılar Yüzbaşı West, Vali Thomas West ve Ferdinando Wenman'ın kuzen olduğu sonucuna vardı. Makalede, "Şifreli dil kullanımı ve Yüzbaşı West'in, Elizabeth'in oğlu olduğunun resmi belgelerde belirtilmemesi, doğumunun gayrimeşru olduğu ihtimalini destekliyor" diye yazdılar.



Çalışmanın ortak yazarı Michael Lavin, CNN'e yaptığı açıklamada "Kendilerine yeni bir hayat kurmak için buraya gelen insanların da tıpkı bizim gibi aile sırları ve dramları vardı" diyerek ekliyor: Bu sırları 400 yıldan uzun bir süre sonra ortaya çıkarabilmemiz, tarih ve bilim camiasının inanılmaz bir başarısı.