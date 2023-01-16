Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi

Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında ölü sayısının 30'a çıktığını açıkladı. 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu belirten Zelenski, "Kurtarma operasyonu, bir canı kurtarmak için en ufak bir umut olduğu sürece devam edecektir." dedi.

Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, Dnipro kentine dün düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitiren sivillerin sayısının 30'a yükseldiğini, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 2

Zelenski, gece paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, dün ülkesinin Dnipro kentindeki 9 katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 3

Saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 30'a çıktığını kaydeden Zelenskiy, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 4

Zelenski, "Kurtarma operasyonu, bir canı kurtarmak için en ufak bir umut olduğu sürece devam edecektir." dedi.

Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 5

Rusya'yı Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlayan Zelenski, bu ülkeye karşı yaptırımların arttırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 6

"DONBAS'TA SICAK ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR"

Öte yandan, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği ülkesindeki cephelerde son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 7

Özelikle en yoğun çatışmaların Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşandığına dikkati çeken Zelenski, "Savaş, Soledar, Bahmut ve tüm Donetsk bölgesi için Luhansk bölgesi için tek bir mola vermeden, tek bir duraklama olmadan devam ediyor" diye konuştu.

Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 8
Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 9
Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 10
Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 11
Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 12
Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 13
Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 14
Dnipro'ya füze saldırısı: Can kaybı 30'a yükseldi - 15

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