Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler

"Ormanlar" kategorisinde üçüncülük: Pantanal bölgesi, Brezilya, 2021

Fotoğrafın hikayesi: Bir jaguar bir kaymanı boynundan tutuyor. Fotoğrafçı Fontaine, "Bu jaguarı nehir kıyısında neredeyse bir gün boyunca takip ettikten sonra, aniden suya atladığını ve bu kayman ile su altında savaşmaya başladığını gördük. Ölü kaymanı çalılıkların içine çekmeye çalıştı ama çok dikti. Onu biraz daha çekmek zorunda kaldı ve işte o anda bu fotoğrafı çektim." dedi.

Fotoğraf: Clement Fontaine