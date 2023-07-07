Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler

Afrika'da tren çarpan bir fil, Himalayalar'da kar fırtınasıyla karşı karşıya kalan bir kuş sürüsü ve su basmış bir oturma odasındaki bir adam ve bir çocuk, bu yıl Monako Prensi Albert II Vakfı'nın Çevre Fotoğrafçılığı Ödülü'ne layık görülen fotoğraflar arasında yer alıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma, insanlık ile doğa arasındaki amansız mücadele hakkında farkındalık yaratmayı ve doğayı korumanın önemini göstermeyi amaçlıyor. Jüri başkanı Sergio Pitamitz yaptığı basın açıklamasında, "Fotoğraf, tehdit altındaki yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğe ses vermek için güçlü bir araçtır." ifadelerini kullandı. İşte Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları...

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 1

Büyük Ödül'ün sahibi: 2023 yılının "Çevre Fotoğrafçı"sı; ayrıca "İnsanlık Doğaya Karşı" kategorisinde birincilik ve 2023 "Halkın Seçimi" ödülü sahibi. Lopé Ulusal Parkı, Gabon, 2021

Fotoğrafın hikayesi: Kızgın bir fil, Lopé milli parkında hayvanların kullandığı yollardan geçen bir trenin çarpmasının ardından kendini savunmaya çalışıyor. Park yetkilileri filin kurtarılamayacak kadar ağır yaralı olduğuna karar verip onu öldürdü. Fil öldürüldükten sonra park müdürü hayvanın etini yerel halka dağıttı. 

Fotoğraf: Jasper Doest

DÜNYA HABERLERİ

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 2

"Kutup Harikaları" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi. Tasiilaq, Doğu Grönland, 2018

Fotoğrafın hikayesi: Fotoğrafta, bir santimetreden daha küçük bir gövdeye sahip küçük bir bentik hidromedusa görülüyor. Bu az bilinen jelatinimsi organizma derin kutup sularında yaşıyor.

Fotoğraf: Franco Banfi

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 3

"Ormanlar" kategorisinde birincilik. Himalayalar, Hindistan, 2018

Fotoğrafın hikayesi: Fotoğrafçı, Himalayalar'da 4 bin 267 metre yükseklikteki bir kar fırtınasını, Grandala kuşlarından oluşan bir sürünün manzarayı istila ettiği sırada yakaladı ve senkronize uçuşlarının muhteşem bir görüntüsünü sundu

Fotoğraf: Kallol Mukherjee

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 4

"Değişim Yaratanlar: Umut Nedenleri" kategorisinde birincilik. Malavi, 2022

Fotoğrafın hikayesi: Filler Liwonde ulusal parkından Malawi'deki Kasungu ulusal parkına taşınıyor. Filler önce sakinleştiriliyor, ardından vinçlerle kamyonlara yerleştiriliyor ve yolculuk sırasında uyandırılıyor. Tüm bu işlemler hayvanlara azami özen ve saygı gösterilerek gerçekleştiriliyor ve bir bölgeden diğerine popülasyonların düzenlenmesine yardımcı oluyor.

Fotoğraf: Marcus Westberg

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 5

"Okyanus Dünyaları" kategorisinde birincilik. Los Islotes, Espiritu Santo ulusal parkı, Meksika, 2022

Fotoğrafın hikayesi: California deniz aslanları Meksika'daki Espiritu Santo Ulusal Parkı'nda koruma statüsüne sahip. Bölgenin balıkçılık yapılmayan bir bölge olması, onlara besin açısından zengin bir ortam sağlarken, insan faaliyetlerinin sınırlandırılması da nüfuslarının artışına katkıda bulunuyor. 

Fotoğraf: Simon Biddie

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 6

"Değişim Yaratanlar: Umut Nedenleri" kategorisinde ikincilik. Buffelsfontein, Güney Afrika, 2022

Fotoğrafın hikayesi: Öğrenciler Yaban Hayatı Adli Bilimler Akademisi'ndeki bir eğitim tatbikatı sırasında maket bir suç mahallini inceliyor. Dünyada türünün ilk örneği olan akademi, korucuları ve diğer çevre kolluk kuvvetlerini, kaçak avcıları başarılı bir şekilde soruşturmak için gerekli olan önemli adli izleri toplamak için ihtiyaç duydukları becerilerle donatmayı amaçlıyor. Bu olay mahallinde kullanılan gergedan, kaçak avcılar tarafından öldürülüp boynuzları kesildikten sonra dolduruldu ve akademideki öğrencilerin eğitimine yardımcı olmak üzere getirildi.

Fotoğraf: Tommy Trenchard

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 7

"Ormanlar" kategorisinde ikincilik. Amboli, Maharashtra, Hindistan, 2022

Fotoğrafın hikayesi: Deccan bantlı kertenkelesi (Cyrtodactylus deccanensis) Hindistan'daki Batı Ghats'taki endemik türler arasında yer alıyor. Bantlı gekolar yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda böcekçil hayvanlardır ve sıcak ve nemli sıcaklıklar ararlar.

Fotoğraf: Soumya Ranjan Bhattacharyya

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 8

"Kutup Harikaları" kategorisinde ikincilik: Svalbard, Norveç, 2020

Fotoğrafın hikayesi: Kutup tilkisi 200 yılı aşkın bir süredir insanlar tarfından avlanmalarına rağmen Spitsbergen'de yaygın olarak bulunuyor. Tilki her mevsim yiyecek bulabilmek için Kuzey Kutbu'nun zorlu koşullarıyla başa çıkmak zorunda. Ancak küçük boyutu ve bir ayınınki kadar yalıtkan olan kalın kürkü, aşırı soğuğa dayanmasını sağlar.

Fotoğraf: Knut M Selmer

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 9

Okyanus Dünyaları kategorisinde ikincilik. Tenerife, İspanya, 2019

Fotoğrafın hikayesi:  Dişi bir kısa yüzgeçli pilot balina (Globicephala macrorhynchus) ölü yavrusunu taşıyor.

Fotoğraf: Franco Banfi

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 10

"İnsanlık Doğaya Karşı" kategorisinde ikincilik. Java, Endonezya, 2022

Fotoğrafın hikayesi: Şubat 2022'de fotoğrafçı Giacomo d'Orlando, iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri ve kıyı ortamları üzerindeki etkisini araştıran ve insanların bu olaylara nasıl uyum sağladığını vurgulayan uzun süreli bir proje başlattı. D'Orlando, değişen iklim ve kıyı erozyonundan en çok etkilenen yerlerden biri olan Orta Java'nın kuzey kıyısında yükselen deniz seviyesinin insanların hayatlarını nasıl değiştirdiğini ortaya koydu. 

Fotoğraf: Giacomo d'Orlando

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 11

"Kutup Harikaları" kategorisinde 3. sıra. Iqaluit, Nunavut, Kanada, 2022

Fotoğrafın hikayesi: Bir köpek sürüsü,Haziran 2022'de Iqaluit, Nunavut, Kanada'nın dışında bir akşam koşusu sırasında eriyen deniz buzunun üzerinde oluşan su havuzlarında yarışıyor. 

Fotoğraf: Dustin Patar

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 12

"İnsanlık Doğaya Karşı" kategorisinde üçüncülük. Maharashtra, Hindistan, 2019

Fotoğrafın hikayesi: 20 bin litrelik su tankerinin doldurulması iki saat sürüyor ancak beş ila yedi dakika içinde boşaltılıyor. Yaşlılardan ailelere ve küçük çocuklara kadar köylüler kovalarını suyla doldurmak için birbirleri ile yarışıyor.

Fotoğraf: Pratik Chorge

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 13

"Okyanus Dünyaları" kategorisinde üçüncülük: Kuveyt, 2022

Fotoğrafın hikayesi: Bu fotoğraf Kuveyt sularında, Qaruh Adası'nın doğusundaki uzak petrol kuleleri bölgesinde çekildi.. Aktif olmayan petrol kuleleri Kuveyt'te önemli bir yapay resifi temsil ediyor ve hem dalgıçların hem de balıkçıların ilgisini çekiyor.

Fotoğraf: Suliman Alatiqi

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 14

"Değişim Yaratanlar: Umut Nedenleri" kategorisinde üçüncülük. Eilat, İsrail, 2019

Fotoğrafın hikayesi: "İglo" olarak bilinen mercan fidanlığı, 20 yıldan uzun bir süre önce inşa edilip denize yerleştirilen kubbe şeklindeki yapay bir resif. Mercanlar igloya nakledildikten kısa bir süre sonra diğerleri doğal yollarla yerleşerek birçok balık türünü ve diğer deniz hayvanlarını yapıya çekti.

Fotoğraf: Tom Shlesinger

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 15

"Ormanlar" kategorisinde üçüncülük:  Pantanal bölgesi, Brezilya, 2021

Fotoğrafın hikayesi: Bir jaguar bir kaymanı  boynundan tutuyor.  Fotoğrafçı Fontaine, "Bu jaguarı nehir kıyısında neredeyse bir gün boyunca takip ettikten sonra, aniden suya atladığını ve bu kayman ile su altında savaşmaya başladığını gördük. Ölü kaymanı çalılıkların içine çekmeye çalıştı ama çok dikti. Onu biraz daha çekmek zorunda kaldı ve işte o anda bu fotoğrafı çektim." dedi. 

Fotoğraf: Clement Fontaine

Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler - 16

Öğrencilerin Seçimi 2023. Mýrdalsjökull buzulu, İzlanda, 2019

Fotoğrafın hikayesi: İzlanda'nın güzelliği Monako'nun lise öğrencilerini cezbetti. Ülkenin dördüncü büyük buz örtüsü olan Mýrdalsjökull buzulu, birçok gerçeküstü geçici mağara ve manzaraya sahip.

Fotoğraf: David Feuerhelm

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