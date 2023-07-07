Doğa insanlıktan nasıl intikam alır?: Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'ndan güçlü kareler
Afrika'da tren çarpan bir fil, Himalayalar'da kar fırtınasıyla karşı karşıya kalan bir kuş sürüsü ve su basmış bir oturma odasındaki bir adam ve bir çocuk, bu yıl Monako Prensi Albert II Vakfı'nın Çevre Fotoğrafçılığı Ödülü'ne layık görülen fotoğraflar arasında yer alıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma, insanlık ile doğa arasındaki amansız mücadele hakkında farkındalık yaratmayı ve doğayı korumanın önemini göstermeyi amaçlıyor. Jüri başkanı Sergio Pitamitz yaptığı basın açıklamasında, "Fotoğraf, tehdit altındaki yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğe ses vermek için güçlü bir araçtır." ifadelerini kullandı. İşte Çevre Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları...
Büyük Ödül'ün sahibi: 2023 yılının "Çevre Fotoğrafçı"sı; ayrıca "İnsanlık Doğaya Karşı" kategorisinde birincilik ve 2023 "Halkın Seçimi" ödülü sahibi. Lopé Ulusal Parkı, Gabon, 2021
Fotoğrafın hikayesi: Kızgın bir fil, Lopé milli parkında hayvanların kullandığı yollardan geçen bir trenin çarpmasının ardından kendini savunmaya çalışıyor. Park yetkilileri filin kurtarılamayacak kadar ağır yaralı olduğuna karar verip onu öldürdü. Fil öldürüldükten sonra park müdürü hayvanın etini yerel halka dağıttı.
Fotoğraf: Jasper Doest