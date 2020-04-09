Doğal hayatın talan edilmesi virüslerin hayvanlardan insanlara geçişine neden oldu

ZOONOTİK HASTALIK NEDİR?

Bakteriler, virüsler, parazitler ve prionlar bu hastalıklara neden olabiliyor. Ebola, HIV, çoğu grip türü ve Covid-19, zoonotik hastalıkların örnekleridir. Ancak, insanları enfekte eden bin 415 patojenin yüzde 51'inin zoonotik olduğu biliniyor.

Zoonotik hastalıklar, hayvanlardan insanlara sıçrayan bir patojenin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıklar olarak tanımlanıyor.