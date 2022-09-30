Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor

Baltık Denizi'nin derinliklerinde, uzaktan kumandalı bir denizaltı, bir gaz boru hattının yanında bulunan bir mayını patlattı. Diğer mayınlar, Rusya ile Almanya'yı birbirine bağlayan yüzlerce kilometrelik boru hattı boyunca kritik kavşaklara döşendi.
Bir zamanlama cihazıyla veya gizli bir kontrol odasından uzaktan patlatıldıklarında, artçı sarsıntılar bin 300 kilometreden hissedilerek deprem etkisine neden oldu. Patlamalardan biri, Danimarkalı uzmanların 2.Dünya Savaşı'ndan kalma güçlü bir bombaya uygun olarak tanımladığı, Richter ölçeğine göre 2.3 olarak ölçüldü. Saniyeler içinde Kuzey Akım 1 ve 2 sızdırmaya başladı. Birkaç gün içinde Danimarka ve İsveç sularına milyonlarca metreküp doğalgaz salındı.
Peki tüm dünyanın günlerdir tartıştığı bu benzeri görülmemiş endüstriyel terör eylemini başlatan kişi kimdi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi kendini bu şekilde sabote eder miydi?
Ancak, bazı komple teorisyenleri bu yılın başlarında Kuzey Akım boru hattını yok etmekle tehdit eden başkanın Kremlin'de değil Beyaz Saray'da yaşadığını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, Şubat ayı başlarında Rus birliklerinin ve tanklarının Ukrayna'ya girmesi durumunda Kuzey Akım'ı bitireceğini söyledi. Ardından Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başladı. Bu nedenle Biden'ın Rusya'dan intikam almak için boru hattını patlamış olabileceği belirtildi.
ABD Başkanı ayrıca, Kuzey Akım 2'nin Almanya tarafından kontrol edildiği düşünüldüğünde, böyle bir operasyonun yürütülmesinin diplomatik açıdan çok zarar verici olacağı yönündeki eleştirileri de reddetti. Biden, şüpheye düşenlere, 'Yapacağız, size söz veriyorum. Bunu yapabileceğiz” dedi.
Rusya'nın Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova ise ABD Başkanı'nın özlerinden ve eylemlerinden sorumlu tutulmasını istedi.
Öte yandan, doğalgaz hattınının patlatılmasından Biden'ı sorumlu tutanlar, düşüncelerini destekleyen farklı kanıtlar da ortaya attı. Bunlardan ilkine göre sızıntı Baltık Denizi'nin ABD'nin müttefikleri Danimarka ve İsveç'e ait bölgelerinde meydana geldi.
İkinci teoriye göre ise ABDi Avrupa’nın Rusya’nın Ukrayna’da yaşananlara seyirci kalacağını bildirdiğinden böyle bir hamle yaptı.
Almanya ve Fransa her zaman, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri üstünlüğüne aktif olarak meydan okuma konusunda isteksizdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Putin ile müzakere etmesi için pek çok girişimde bulundu.
Diğer taraftan Rusya, sızıntıların, tamamen Amerikan istihbarat servislerinin kontrolündeki alanda meydana geldiğini iddia etti.
Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova, "Danimarka ve İsveç'in ticari ve ekonomik bölgelerinde oldu; bu ülkeler NATO merkezli" dedi.
Her iki ülkenin de tamamen Amerikan istihbarat servisleri tarafından kontrol edildiğini iddia etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'yı işaret eden resmi bir açıklama ise yok. Ancak CNN televizyonunda Avrupa güvenlik yetkililerine dayandırılan bir haber yayımlandı. Habere göre isimsiz kaynaklar, pazartesi ve salı günü sızıntıların olduğu bölgede Rus Donanmasına ait destek gemilerinin görüldüğünü söyledi. Bir istihbarat yetkilisi, Rus denizaltılarının da patlamaların olduğu bölgeden çok uzakta olmadığını belirtti.
Danimarkalı askeri bir yetkili, Rus gemilerinin rutin olarak o bölgede olduğunu belirtti. Gemilerin varlığından, hasara Rusların yol açtığına dair bir sonuca varılamayacağına dikkat çekti.
Öte yandan, Baltık Denizi’ndeki sızıntının yüzde 90’ı metandan oluşuyor ve bu küresel ısınma için büyük bir tehlike oluşturuyor. Danimarka, sızan doğalgazın sera gazı emisyonlarının üçte birini oluşturabileceğini söyledi. Norveç, petrol ve gaz tesislerini saldırılara karşı alarma geçirdi. Litvanya, sıvılaştırılmış doğal gaz ithalat terminalinde güvenliği artırdı.
Kuzey Akım- 1 boru hattına paralel olarak inşa edilen Kuzey Akım-2, Rusya'nın Almanya'ya gaz ithalat kapasitesini iki katına çıkarmayı amaçlıyordu. Ancak Berlin, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yeni tamamlanan Kuzey Akım-2'yi durdurdu.
Enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Rusya'dan fosil yakıt ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Almanya, Moskova'nın arzı azalttığı için o zamandan enerjisi baskısı altında.
Rus enerji devi Gazprom, Ağustos ayının sonunda boru hattını tamamen kapatana kadar Kuzey Akım 1 üzerinden teslim edilen gazın hacmini kademeli olarak azalttı ve boru hattında gerekli onarımların gecikmesinden Batı yaptırımlarını sorumlu tuttu.
Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım1 boru hattının yüzde 51'i St Petersburg merkezli enerji devi Gazprom'a, Kuzey Akım 2 ise aynı şirketin İsviçreli bir yan kuruluşuna ait.
Şirketinin verdiği bilgiye göre Kuzey Aım 1 boru hattının her bir bölümü 27 ile 41 milimetre kalınlığında çelik bir kasaya sahip ve 60 ila 110 milimetre arasında beton bir kaplamayla çevreleniyor.