Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor

Dünyanın gündemini büyük bir finansal öneme sahip olan Baltık Denizi'nden geçen Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan sızıntılar oluşuyor. Şimdiye kadar yaşanan en büyük endüstriyel terör saldırısı için ise Rusya ve Batılı ülkeler birbirini suçluyor. Ancak, Batı'nın Putin'e yönelik yoğun sabatoj suçlamalarına rağmen olayın asıl failinin ABD Başkanı Joe Biden olabileceğini düşünenler de var. Buna göre, bu yılın başında Rusya'yı Kuzey Akım'ı yok etmekle tehdit Biden, intikamını aldı ve Avrupa'nn Putin'e karşı duramayacağını bildiğinden bu hamleyi gerçekleştirdi.

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 1

Baltık Denizi'nin derinliklerinde, uzaktan kumandalı bir denizaltı, bir gaz boru hattının yanında bulunan bir mayını patlattı. Diğer mayınlar, Rusya ile Almanya'yı birbirine bağlayan yüzlerce kilometrelik boru hattı boyunca kritik kavşaklara döşendi. 

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 2

MİLYONLARCA METREKÜP DOĞALGAZ SALINDI

Bir zamanlama cihazıyla veya gizli bir kontrol odasından uzaktan patlatıldıklarında, artçı sarsıntılar bin 300 kilometreden hissedilerek deprem etkisine neden oldu. Patlamalardan biri, Danimarkalı uzmanların 2.Dünya Savaşı'ndan kalma güçlü bir bombaya uygun olarak tanımladığı, Richter ölçeğine göre 2.3 olarak ölçüldü. Saniyeler içinde Kuzey Akım 1 ve 2 sızdırmaya başladı. Birkaç gün içinde Danimarka ve İsveç sularına milyonlarca metreküp doğalgaz salındı.

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 3

PUTİN BU ŞEKİLDE KENDİNİ SABOTE EDER Mİ?

Peki tüm dünyanın günlerdir tartıştığı bu benzeri görülmemiş endüstriyel terör eylemini başlatan kişi kimdi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi kendini bu şekilde sabote eder miydi?

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 4

BİDEN, DAHA ÖNCE RUSYA'YI KUZEY AKIM'I YOK ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Ancak, bazı komple teorisyenleri bu yılın başlarında Kuzey Akım boru hattını yok etmekle tehdit eden başkanın Kremlin'de değil Beyaz Saray'da yaşadığını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, Şubat ayı başlarında Rus birliklerinin ve tanklarının Ukrayna'ya girmesi durumunda Kuzey Akım'ı bitireceğini söyledi. Ardından Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başladı. Bu nedenle Biden'ın Rusya'dan intikam almak için boru hattını patlamış olabileceği belirtildi.

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 5

ABD Başkanı ayrıca, Kuzey Akım 2'nin Almanya tarafından kontrol edildiği düşünüldüğünde, böyle bir operasyonun yürütülmesinin diplomatik açıdan çok zarar verici olacağı yönündeki eleştirileri de reddetti.  Biden, şüpheye düşenlere, 'Yapacağız, size söz veriyorum. Bunu yapabileceğiz” dedi.

Rusya'nın Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova ise  ABD Başkanı'nın özlerinden ve eylemlerinden sorumlu tutulmasını istedi.

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 6

Öte yandan,  doğalgaz hattınının patlatılmasından Biden'ı sorumlu tutanlar, düşüncelerini destekleyen farklı kanıtlar da ortaya attı.  Bunlardan ilkine göre sızıntı  Baltık Denizi'nin ABD'nin müttefikleri Danimarka ve İsveç'e ait bölgelerinde meydana geldi.

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 7

AVRUPA, RUSYA'NIN YAPTIKLARINA SEYİRCİ KALACAKTI

İkinci teoriye göre ise ABDi Avrupa’nın Rusya’nın Ukrayna’da yaşananlara seyirci kalacağını bildirdiğinden böyle bir hamle yaptı.

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 8

Almanya ve Fransa her zaman, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri üstünlüğüne aktif olarak meydan okuma konusunda isteksizdi  Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin  Putin ile müzakere etmesi için pek çok girişimde bulundu. 

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 9

SIZINTI CIA KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE

Diğer taraftan Rusya, sızıntıların, tamamen Amerikan istihbarat servislerinin kontrolündeki alanda meydana geldiğini iddia etti.

Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova, "Danimarka ve İsveç'in ticari ve ekonomik bölgelerinde oldu; bu ülkeler NATO merkezli" dedi.

Her iki ülkenin de tamamen Amerikan istihbarat servisleri tarafından kontrol edildiğini iddia etti.

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 10

ABD MEDYASINDAN RUS GEMİSİ İDDİASI

Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'yı işaret eden resmi bir açıklama  ise yok. Ancak CNN televizyonunda Avrupa güvenlik yetkililerine dayandırılan bir haber yayımlandı. Habere göre isimsiz kaynaklar, pazartesi ve salı günü sızıntıların olduğu bölgede Rus Donanmasına ait destek gemilerinin görüldüğünü söyledi. Bir istihbarat yetkilisi, Rus denizaltılarının da patlamaların olduğu bölgeden çok uzakta olmadığını belirtti.

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 11

Danimarkalı askeri bir yetkili, Rus gemilerinin rutin olarak o bölgede olduğunu belirtti. Gemilerin varlığından, hasara Rusların yol açtığına dair bir sonuca varılamayacağına dikkat çekti.

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 12

KÜRESEL ISINMAYI TETİKLEYECEK

Öte yandan, Baltık Denizi’ndeki sızıntının yüzde 90’ı metandan oluşuyor ve bu küresel ısınma için büyük bir tehlike oluşturuyor. Danimarka, sızan doğalgazın  sera gazı emisyonlarının üçte birini oluşturabileceğini söyledi. Norveç, petrol ve gaz tesislerini saldırılara karşı alarma geçirdi. Litvanya, sıvılaştırılmış doğal gaz ithalat terminalinde güvenliği artırdı.

Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor - 13

HATTIN ÖNEMİ NE?

Kuzey Akım- 1 boru hattına paralel olarak inşa edilen Kuzey Akım-2, Rusya'nın Almanya'ya gaz ithalat kapasitesini iki katına çıkarmayı amaçlıyordu. Ancak Berlin, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yeni tamamlanan Kuzey Akım-2'yi durdurdu.

Enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Rusya'dan fosil yakıt ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Almanya, Moskova'nın arzı azalttığı için o zamandan enerjisi baskısı altında.

Rus enerji devi Gazprom, Ağustos ayının sonunda boru hattını tamamen kapatana kadar Kuzey Akım 1 üzerinden teslim edilen gazın hacmini kademeli olarak azalttı ve boru hattında gerekli onarımların gecikmesinden Batı yaptırımlarını sorumlu tuttu.

Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım1 boru hattının yüzde 51'i St Petersburg merkezli enerji devi Gazprom'a, Kuzey Akım 2 ise aynı şirketin İsviçreli bir yan kuruluşuna ait.

Şirketinin verdiği bilgiye göre Kuzey Aım 1 boru hattının her bir bölümü 27 ile 41 milimetre kalınlığında çelik bir kasaya sahip ve 60 ila 110 milimetre arasında beton bir kaplamayla çevreleniyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER