Doğalgaz hattını kim patlattı? Komplo teorileri Biden'ı gösteriyor

MİLYONLARCA METREKÜP DOĞALGAZ SALINDI

Bir zamanlama cihazıyla veya gizli bir kontrol odasından uzaktan patlatıldıklarında, artçı sarsıntılar bin 300 kilometreden hissedilerek deprem etkisine neden oldu. Patlamalardan biri, Danimarkalı uzmanların 2.Dünya Savaşı'ndan kalma güçlü bir bombaya uygun olarak tanımladığı, Richter ölçeğine göre 2.3 olarak ölçüldü. Saniyeler içinde Kuzey Akım 1 ve 2 sızdırmaya başladı. Birkaç gün içinde Danimarka ve İsveç sularına milyonlarca metreküp doğalgaz salındı.