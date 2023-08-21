Doge Meme'lerinin fenomeni köpek Cheems kansere yenildi

2010 yılında sosyal medyada viral olan Doge meme'leri ile popüler olan köpek Cheems, kansere yenildi. Cheems'in sahibi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Doge Meme'lerinin fenomeni köpek Cheems kansere yenildi - 1

Sosyal medyanın en sevilen köpeği Cheems 12 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

2010 ve 2013 yılları arasında ikonik bir meme haline gelen Cheems'in asıl adı Pup Baltze. Cheeseburger'a olan düşkünlüğü nedeniyle Cheems olarak anılan Baltze, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

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Doge Meme'lerinin fenomeni köpek Cheems kansere yenildi - 2

12 yaşındaki ünlü köpeğin hayatını kaybettiğini sahibi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

“Cuma sabahı son torasentez ameliyatı sırasında uykuya daldı. Aslında bu ameliyattan sonra ona kemoterapi veya başka bir tedavi ayarlamak istiyorduk ama artık çok geç.

Doge Meme'lerinin fenomeni köpek Cheems kansere yenildi - 3

Üzülmeyin, lütfen Balltze'nin dünyaya getirdiği neşeyi hatırlayın. Sizi ve beni birbirine bağlayan yuvarlak gülümseyen yüzlü bir Shiba Inu, pandemi sırasında birçok insana yardım etti ve birçoğunuza çok fazla neşe getirdi, ama şimdi görevi tamamlandı.

İnanıyorum ki gökyüzünde özgürce koşuyor ve yeni arkadaşlarıyla lezzetli yemekler yiyor. O her zaman kalbimde olacak. Umarım çevrimiçi dünyadaki herkese neşe getirmeye devam edebilir, bu benim tek naçizane isteğim.

Doge Meme'lerinin fenomeni köpek Cheems kansere yenildi - 4

Hepiniz çok cömert ve yardımseverdiniz ve hepinize gerçekten minnettarım, Ball Ball'a olan sevginiz ve desteğiniz çok koşulsuz ve bunun dünyadaki en saf sevgi olduğunu gördüm. Ball Ball'un hayatımda olması şimdiye kadar olan en iyi şey.

Doge Meme'lerinin fenomeni köpek Cheems kansere yenildi - 5

Herkese teşekkür ederim. Balltze hepiniz tarafından ne kadar sevildiğini biliyor" şeklinde açıklama yaptı. Cheems'in sevenleri üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

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