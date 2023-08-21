Doge Meme'lerinin fenomeni köpek Cheems kansere yenildi
2010 yılında sosyal medyada viral olan Doge meme'leri ile popüler olan köpek Cheems, kansere yenildi. Cheems'in sahibi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medyanın en sevilen köpeği Cheems 12 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.
2010 ve 2013 yılları arasında ikonik bir meme haline gelen Cheems'in asıl adı Pup Baltze. Cheeseburger'a olan düşkünlüğü nedeniyle Cheems olarak anılan Baltze, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.