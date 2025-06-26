Doğum kontrol hapı kullanan 29 yaşındaki kadın öldü
İngiltere'nin Batı Yorkshire bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Chloe Alicia Ellis, doğum kontrol hapı kullanımına bağlı gelişen akciğer kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti.
Endometriozis tedavisi için Eylül 2023’ten beri doğum kontrol hapı kullanan Chloe Alicia Ellis, Ağustos 2024’te ani göğüs ve sırt ağrısı ile nefes darlığı gibi şikayetler yaşamaya başladı. Genç kadın, bu belirtiler üzerine NHS 111 adlı sağlık hattına başvurarak, doğum kontrol hapı kullandığı bilgisini paylaştı. Sistem, durumun ciddi olabileceğini belirterek Ellis'in acil servise başvurması gerektiğini söyledi.