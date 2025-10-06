Doğum sonrası bu belirtileri göz ardı edildi: Meğer gizli tümörün işaretiymiş

“Bunlar bir kadın için normal şeyler,” dedi bir endokrinolog.



Ancak Katelyn, semptomların sıradan olmadığını biliyordu ve araştırmalarına devam etti.



Okudukça, Katelyn Cushing hastalığı ihtimaline ikna oldu. Yapılan testler bu şüphesini doğruladı: Kortizol seviyeleri normalin üç-dört katına çıkmıştı. 24 saatlik idrar testi 720 çıktı; sağlıklı aralık 3 ile 45 arasındaydı.



Cushing hastalığı, hipofiz bezindeki iyi huylu tümörlerin ACTH hormonu salgılaması sonucu vücutta aşırı kortizol birikmesine neden oluyor. Kortizol yüksek seviyelerde olduğunda ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor.