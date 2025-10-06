Doğum sonrası bu belirtileri göz ardı edildi: Meğer gizli tümörün işaretiymiş
ABD'de yaşayan Katelyn Bonacasa, doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkan kabarık ve kırmızı döküntüleri ilk başta önemsemedi. Ancak birkaç hafta içinde gelişen ve geçmeyen semptomlar, hayatını ciddi şekilde etkiledi.
YÜZDE VE VÜCUTTA DEĞİŞİKLİKLER
DailyMail'de yer alan habere göre; 30 yaşındaki Katelyn, yaşadığı süreçle ilgili olarak şunları aktarıyor:
“Yüzüm tüm şeklini kaybetti ve tam bir daire haline geldi. Sonra saçlarım dökülmeye başladı.”
Saçlarının yaklaşık üçte birini kaybeden Katelyn’in yüzünde sert yeni kıllar çıkmaya başladı. Sivilceler, kolay morarma ve yavaş iyileşen kesikler hayatını zorlaştırdı.
“Tanınmayacak hale gelmiştim. Hızla 14 kilo aldım, yorgunluktan gözlerimi açık tutamadım; ama uyuyamadım da. Depresif, kaygılı, öfkeli ve sürekli gergindim.”