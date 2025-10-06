Doğum sonrası bu belirtileri göz ardı edildi: Meğer gizli tümörün işaretiymiş

ABD'de yaşayan Katelyn Bonacasa, doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkan kabarık ve kırmızı döküntüleri ilk başta önemsemedi. Ancak birkaç hafta içinde gelişen ve geçmeyen semptomlar, hayatını ciddi şekilde etkiledi.

YÜZDE VE VÜCUTTA DEĞİŞİKLİKLER

DailyMail'de yer alan habere göre; 30 yaşındaki Katelyn, yaşadığı süreçle ilgili olarak şunları aktarıyor:

“Yüzüm tüm şeklini kaybetti ve tam bir daire haline geldi. Sonra saçlarım dökülmeye başladı.”

Saçlarının yaklaşık üçte birini kaybeden Katelyn’in yüzünde sert yeni kıllar çıkmaya başladı. Sivilceler, kolay morarma ve yavaş iyileşen kesikler hayatını zorlaştırdı.

“Tanınmayacak hale gelmiştim. Hızla 14 kilo aldım, yorgunluktan gözlerimi açık tutamadım; ama uyuyamadım da. Depresif, kaygılı, öfkeli ve sürekli gergindim.”


Adet döngüsü kesildi, tiroidi büyüdü ve yapılan kan testleri insülin direnci olduğunu ortaya koydu. Ancak sekiz ay boyunca doktorlar, Katelyn’in endişelerini ciddiye almadı.

DOKTORLAR BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETTİ

Katelyn’in ilk endokrinoloğu basit bir tiroid testi yaparak onu doğum sonrası normal değişikliklerle yetinmeye yönlendirdi. Başka doktorlar cilt sorunlarını yetişkin aknesi olarak nitelendirdi ve koşu bandında egzersiz yapmasını önerdi.


“Bunlar bir kadın için normal şeyler,” dedi bir endokrinolog.

Ancak Katelyn, semptomların sıradan olmadığını biliyordu ve araştırmalarına devam etti.

Okudukça, Katelyn Cushing hastalığı ihtimaline ikna oldu. Yapılan testler bu şüphesini doğruladı: Kortizol seviyeleri normalin üç-dört katına çıkmıştı. 24 saatlik idrar testi 720 çıktı; sağlıklı aralık 3 ile 45 arasındaydı.

Cushing hastalığı, hipofiz bezindeki iyi huylu tümörlerin ACTH hormonu salgılaması sonucu vücutta aşırı kortizol birikmesine neden oluyor. Kortizol yüksek seviyelerde olduğunda ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar, Cushing hastalığının nadir görüldüğünü ve belirtilerinin sık görülen başka rahatsızlıklarla karışabileceğini belirtiyor. Hastalığın tipik işaretleri şunlar:

Gövde ve yüz çevresinde hızlı kilo alımı

Yüzün yuvarlaklaşması ve “ay yüzü” oluşması

Omuzlar arasında “bufalo hörgücü” yağ birikimi

Ciltte incelme, mor çatlaklar, kolay morarma

Yüz ve vücutta kıllanma

Kas güçsüzlüğü, yorgunluk

Depresyon, anksiyete, psikoz riski

Yüksek tansiyon ve diyabet

Oxford Üniversitesi Endokrinoloji Profesörü Ashley Grossman, erken teşhisin önemini şöyle vurguluyor:

“Hızlı ve açıklanamayan kilo alımı, ciltte incelme ve morarma, düzensiz adet dönemleri ve psikolojik değişiklikler görüldüğünde, kapsamlı hormon testleri yaptırmak hayati önem taşıyor.”

Beyin taraması hipofiz bezinde 1,5 cm’lik bir tümör olduğunu ortaya koydu. Cerrahlar, burun boşluğundan hassas bir operasyonla tümörü çıkardı.

Katelyn’in iyileşme süreci devam ediyor. Kortizol seviyelerinin normale dönmesi ve vücudun toparlanması aylar hatta yıllar sürebiliyor.

