Doğum sonrası depresyonuna giren 21 yaşındaki genç kadın intihar etti

Zoe Winstanley'ın bir süredir bunalımda olduğu ve daha önce de çevresindeki insanlara ölmek istediğine dair bazı konuşmalar yaptığı ortaya çıktı. Uyuyan bebeğini yatağa koyduktan sonra başka bir odaya geçerek intihar eden talihsiz kadını, sevgilisi Bradley Marshall buldu. Marshall, Winstanley'ı bahçeye taşıyarak kalp masajı yaptı ancak genç kadını kurtaramadı.



Yıllar önce anne ve babasını peş peşe kaybeden genç kadının, doğumdan sonra derin bir depresyon yaşadığı ve intihar etmek istediğini sık sık dile getirdiği öğrenildi.

''SADECE SEVİLMEK İSTİYORDU''

Zoe Winstanley'ın kız kardeşi Jessica King, anne ve babalarını kaybettikten sonra koruyucu bir ailenin himayesine alındıklarını söyledi. King, ''O, sadece sevilmek istiyordu. Tek istediği kendi ailesiydi. Birçok problemle tek başına başa çıktı'' dedi. Winstanley'ın arkadaşları ise genç kadının ölümünden 3 gün önce hayatına son vermek istediğine dair bazı konuşmalar yaptığını anlattı.



Adli tıp uzmanı Michael Pemberton, yapılan incelemeler sonrası genç kadının boğularak öldüğünü ve olayın intihar olduğunu doğruladı.