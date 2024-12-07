Doha'da Suriye zirvesi: Fidan, Lavrov ve Arakçi bir arada
Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki durum ele alındı. Açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için yaptığı ortak çağrıya sahadaki herkesin kulak vermesi gerektiğini söyledi.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus ve İranlı mevkidaşları ile bir araya geldi.
Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Suriye'deki son durumu ele aldı.