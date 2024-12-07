Doha'da Suriye zirvesi: Fidan, Lavrov ve Arakçi bir arada

Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki durum ele alındı. Açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için yaptığı ortak çağrıya sahadaki herkesin kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Doha'da Suriye zirvesi: Fidan, Lavrov ve Arakçi bir arada - 1

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus ve İranlı mevkidaşları ile bir araya geldi.

Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Suriye'deki son durumu ele aldı.

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Doha'da Suriye zirvesi: Fidan, Lavrov ve Arakçi bir arada - 2

Lavrov, bvurada yaptığı açıklamada, Moskova'nın Suriye rejimi ile muhalefet arasında diyalog çağrısı yaptığını söyledi.

Rus bakan, Suriye halkının kaderi için çok endişeli olduklarını belirterek, "Iraklıların ve Libyalıların akıbetine uğramalarını istemiyoruz" dedi.

Doha'da Suriye zirvesi: Fidan, Lavrov ve Arakçi bir arada - 3

Rus hava kuvvetlerinin Suriye ordusuna yardım ettiğini ifade eden Lavrov, "Suriye'deki durumun nasıl gelişeceği konusunda'tahmin işinde değiliz" diye ekledi.

Doha'da Suriye zirvesi: Fidan, Lavrov ve Arakçi bir arada - 4

Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için yaptığı ortak çağrıya sahadaki herkesin kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Rus bakan ayrıca Filistin devleti kurulmazsa bölgede aşırılıkların yeşereceğini ifade etti.

Doha'da Suriye zirvesi: Fidan, Lavrov ve Arakçi bir arada - 5
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