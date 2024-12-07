Doha'da Suriye zirvesi: Fidan, Lavrov ve Arakçi bir arada

Lavrov, bvurada yaptığı açıklamada, Moskova'nın Suriye rejimi ile muhalefet arasında diyalog çağrısı yaptığını söyledi.

Rus bakan, Suriye halkının kaderi için çok endişeli olduklarını belirterek, "Iraklıların ve Libyalıların akıbetine uğramalarını istemiyoruz" dedi.