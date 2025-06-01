Doktor açıkladı: Antibiyotik sonrası bağırsaklar nasıl iyileşir?
Antibiyotik tedavileri, enfeksiyonla savaşırken vücutta yalnızca zararlı bakterileri değil, aynı zamanda bağırsaklardaki faydalı mikroorganizmaları da yok edebiliyor. Bu durum, sindirim sistemi sağlığını olumsuz etkileyerek yorgunluk, şişkinlik, kabızlık ve bağışıklık zayıflığı gibi sorunlara yol açabiliyor. Peki, bağırsakları iyileştirmek için ne yapılabilir?
Gastroenterolog Dr. Joseph Salhab, antibiyotik sonrasında bağırsak mikrobiyomunun yeniden inşası için izlenmesi gereken beş temel stratejiyi sıralıyor.