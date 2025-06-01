Doktor açıkladı: Antibiyotik sonrası bağırsaklar nasıl iyileşir?

3. SAĞLIKLI YAĞLARI İHMAL ETMEYİN

Vücudun sağlıklı yağlara olan ihtiyacının bağırsak sağlığıyla da yakından ilişkili olduğunu söyleyen uzman, sızma zeytinyağı ve avokado gibi yağların, probiyotik bakterilerin sindirim sisteminde hayatta kalmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor. Kuruyemişler ve tohumlar da bu anlamda beslenmeye dahil edilmesi gereken önemli yağ kaynakları arasında gösteriliyor.





