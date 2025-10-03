Doktor açıkladı: Kahvenin içine ekleyince antioksidan deposuna dönüşüyor
Kahve severek tüketilen içeceklerden biri. Sağlığa olan faydalarıyla da bilinen kahvenin besin değerini artırmak için uzmanlar tarçınla birlikte tüketilmesini öneriyor.
Harvard mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, kahvenin besin değerini artırmak için sadece küçük bir dokunuşun yeterli olduğunu söylüyor. Dr. Sethi’ye göre, bir fincan sade kahveye eklenecek bir tutam tarçın, içeceği adeta antioksidan deposuna dönüştürebiliyor.