Doktor açıkladı: Kanserin gizli işareti olabilir
Uzmanlar, nedeni bilinmeyen morlukların göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Darbe ya da yaralanma olmaksızın ortaya çıkan bu morluklar kanser gibi ciddi hastalıkların işareti olabilir.
Dr. Sermed Mezher, nedeni açıklanamayan morarmaların asla göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu durumun ölümcül kan kanserinin az bilinen bir belirtisi olabileceği konusunda uyardı.
349 binden fazla takipçisiyle sosyal medyada sağlık bilgilerini paylaşan Dr. Mezher, son paylaştığı gönderide “Açıklayıcı bir sebep olmaksızın oluşan morarmalar örneğin bir darbeyi veya yaralanmayı hatırlayamamak yüzeyin altında çok daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir” diyerek dikkat edilmesi gereken morlukları gösteren bir kadın bacağı fotoğrafına yer verdi.