Doktor açıkladı: Kanserin gizli işareti olabilir

KARACİĞER VE DİĞER HASTALIKLAR

Morarmaların yalnızca kan kanseriyle sınırlı olmadığını belirten Dr. Mezher, bu durumun aynı zamanda karaciğer yetmezliğine işaret edebileceğini ifade etti. Karaciğerin yeterince protein üretmemesi nedeniyle kan pıhtılaşamayabilir ve bu da açıklanamayan morluklar, ciltte ya da göz akında sararma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Karaciğer hastalıkları her yıl Birleşik Krallık’ta 12.000’den, ABD’de ise 50.000’den fazla kişinin ölümüne neden oluyor.



Bununla birlikte sık burun ve diş eti kanamaları ya da adet dönemindeki aşırı kanamalar, hemofili gibi nadir görülen pıhtılaşma bozukluklarının da bir işareti olabilir.





