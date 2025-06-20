Doktor açıkladı: Kanserin gizli işareti olabilir

Uzmanlar, nedeni bilinmeyen morlukların göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Darbe ya da yaralanma olmaksızın ortaya çıkan bu morluklar kanser gibi ciddi hastalıkların işareti olabilir.

Doktor açıkladı: Kanserin gizli işareti olabilir - 1

Dr. Sermed Mezher, nedeni açıklanamayan morarmaların asla göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu durumun ölümcül kan kanserinin az bilinen bir belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

349 binden fazla takipçisiyle sosyal medyada sağlık bilgilerini paylaşan Dr. Mezher, son paylaştığı gönderide “Açıklayıcı bir sebep olmaksızın oluşan morarmalar örneğin bir darbeyi veya yaralanmayı hatırlayamamak yüzeyin altında çok daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir” diyerek dikkat edilmesi gereken morlukları gösteren bir kadın bacağı fotoğrafına yer verdi.

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Doktor açıkladı: Kanserin gizli işareti olabilir - 2

Mezher, sık sık ya da sebepsiz yere gelişen şiddetli morlukların ‘kırmızı alarm’ niteliğinde olduğunun altını çizdi. Sosyal medya kullanıcıları da deneyimlerini yorumlarda paylaştı. Bir kullanıcı, “Babamın lösemiden önce bacaklarında küçük morluklar vardı. Huzur içinde yatsın,” ifadelerini kullandı. Bir diğeri ise on yaşında akut T hücreli lösemi teşhisi almadan önce yaşadığı belirtileri şöyle aktardı:

“Annem ilk başta sayısız morluğumu ve ani kilo kaybımı fark etmemişti. Daha sonra nefes alış verişim değişti ve ancak dört muayeneden sonra teşhis koyuldu. En önemli işaretlerden biri garip morluklarımdı.”


Doktor açıkladı: Kanserin gizli işareti olabilir - 3

KANSERE İŞARET EDEN MORLUKLAR

Kan kanserindeki morarmaların en önemli nedeni, vücuttaki kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombosit adı verilen kan hücrelerinin eksikliğidir. Bu eksiklik nedeniyle derideki kılcal damarlardan sızan kan durdurulamaz ve morluklar ortaya çıkar. Ayrıca ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, yorgunluk ve şişmiş lenf düğümleri de diğer önemli belirtiler arasında yer alıyor.


Doktor açıkladı: Kanserin gizli işareti olabilir - 4

KARACİĞER VE DİĞER HASTALIKLAR

Morarmaların yalnızca kan kanseriyle sınırlı olmadığını belirten Dr. Mezher, bu durumun aynı zamanda karaciğer yetmezliğine işaret edebileceğini ifade etti. Karaciğerin yeterince protein üretmemesi nedeniyle kan pıhtılaşamayabilir ve bu da açıklanamayan morluklar, ciltte ya da göz akında sararma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Karaciğer hastalıkları her yıl Birleşik Krallık’ta 12.000’den, ABD’de ise 50.000’den fazla kişinin ölümüne neden oluyor.

Bununla birlikte sık burun ve diş eti kanamaları ya da adet dönemindeki aşırı kanamalar, hemofili gibi nadir görülen pıhtılaşma bozukluklarının da bir işareti olabilir.


Doktor açıkladı: Kanserin gizli işareti olabilir - 5

TİROİD PROBLEMLERİ

Dr. Mezher, açıklanamayan morarmaların aynı zamanda tiroid problemlerine ya da Ehlers Danlos sendromu gibi nadir bağ dokusu hastalıklarına işaret edebileceğini ekleyerek şunları söyledi:

“Eğer soğuğa tahammülsüzlük, kilo alımı ve sürekli yorgunluk yaşıyorsanız, bu tiroid bezinizin yeterince hormon üretmemesiyle ilgili olabilir. Ayrıca hipermobilite ya da aşırı esnek bir cilt Ehlers Danlos sendromuna da işaret edebilir.”

İngiltere’de her 20 kişiden birinin tiroid hastası olduğu tahmin edilirken, bu durumun kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre altı kat daha fazla.

Doktor açıkladı: Kanserin gizli işareti olabilir - 6


Dr. Mezher, açıklanamayan morarmaların ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, sağlık profesyonellerine başvurmanın hayati önem taşıdığını belirtti:

“Açıklanamayan morluklar, vücudun bir şeylerin yanlış olduğuna dair verdiği sinyallerdir. Bir uzman tarafından değerlendirilmek, ciddi hastalıkların erken dönemde saptanmasını ve hızlı tedaviye başlanmasını sağlar.”

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