Doktor açıkladı: Yatak odanızdaki 3 zehirli eşya
Yatak odasında yaygın olarak kullanılan bazı eşyalar sağlık için ciddi risk oluşturuyor. Bu eşyaların kullanımı astım gibi solunum yolu hastalıklarını tetikleyebiliyor.
ABD’de görev yapan Harvard mezunu gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, yatak odalarında yaygın olarak bulunan ve ciddi sağlık riskleri taşıyan üç tehlikeli maddeye dikkat çekti. Dr. Sethi, Instagram’daki hesabından paylaştığı ve 2,1 milyon izlenme ile 34 binin üzerinde beğeni alan videosunda; eski yastıklar, sentetik oda spreyleri ve eski yatakların sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu açıkladı.