Doktor açıklıyor: Bu 3 tür lif metabolizmayı çalıştırıyor, sindirim dostu

LİF ALIMINI GÜVENLİ ŞEKİLDE ALMAK İÇİN İPUÇLARI

Dr. Rajan, sindirim rahatsızlığını önlemek için lif alımını kademeli olarak artırmanızı öneriyor.



Bunu doğru şekilde yapmak için bazı ipuçları:

Bağırsaklarınızın uyum sağlamasına izin vermek için haftada 5 gram lif artırın.

Bir dizi fayda elde etmek için farklı lif kaynakları ekleyin.

Lifin işini etkili bir şekilde yapmasına yardımcı olmak için bol su için.