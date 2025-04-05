Doktor, "şiddetli baş ağrısı" yaşayanları uyardı: Ölümcül bir beyin bozukluğu işareti olabilir

Her 1bin kişiden birinde görülebilen Chiari malformasyonu, beynin alt kısmının kafatasından omurilik kanalına doğru itilmesiyle oluşuyor. Durumun şiddeti değişkenlik gösterse de bazı vakalarda omurilikte ciddi hasar oluşabilir, bu da yürüme ve tuvalet kullanımı gibi günlük aktivitelerde zorluklara yol açabilir. Ayrıca, Chiari malformasyonu, yaşamı tehdit edebilecek nöbetlere de neden olabilir.



Dr.Elbary, Instagram’da 27.000'den fazla izlenen bir videosunda, baş ağrılarının bu rahatsızlığın belirtisi olup olmadığını nasıl anlayacağımızı açıkladı. Belirgin semptomlar arasında kronik baş ağrısına ek olarak akut atakların da görülmesi yer alıyor.



“Hapşırdığınızda, eğildiğinizde ya da öksürdüğünüzde baş ağrıları artıyorsa, baş dönmesi, yutma sorunları, boyun ağrısı, mide bulantısı, uyku güçlüğü ve bazen depresyon gibi belirtilerle karşılaşıyorsanız, bu durumu ciddiye almanız gerekebilir,” diyen Dr. Elbary, geçmeyen baş ağrıları ve ek semptomların varlığında doktora başvurulması gerektiğini belirtti.





