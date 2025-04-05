Doktor, "şiddetli baş ağrısı" yaşayanları uyardı: Ölümcül bir beyin bozukluğu işareti olabilir

Baş ağrısı çeken birçok kişinin, nöbetler, idrar tutamama ve yaşam boyu sakatlık gibi ciddi problemlere yol açabilen gizli bir rahatsızlığa sahip olabileceği bildirildi. Doktorlar bu durumu çoğu zaman stres kaynaklı baş ağrılarıyla karıştırabiliyor.

Doktor, "şiddetli baş ağrısı" yaşayanları uyardı: Ölümcül bir beyin bozukluğu işareti olabilir - 1

Her 1bin kişiden birinde görülebilen Chiari malformasyonu, beynin alt kısmının kafatasından omurilik kanalına doğru itilmesiyle oluşuyor. Durumun şiddeti değişkenlik gösterse de bazı vakalarda omurilikte ciddi hasar oluşabilir, bu da yürüme ve tuvalet kullanımı gibi günlük aktivitelerde zorluklara yol açabilir. Ayrıca, Chiari malformasyonu, yaşamı tehdit edebilecek nöbetlere de neden olabilir.

Dr.Elbary, Instagram’da 27.000'den fazla izlenen bir videosunda, baş ağrılarının bu rahatsızlığın belirtisi olup olmadığını nasıl anlayacağımızı açıkladı. Belirgin semptomlar arasında kronik baş ağrısına ek olarak akut atakların da görülmesi yer alıyor.

“Hapşırdığınızda, eğildiğinizde ya da öksürdüğünüzde baş ağrıları artıyorsa, baş dönmesi, yutma sorunları, boyun ağrısı, mide bulantısı, uyku güçlüğü ve bazen depresyon gibi belirtilerle karşılaşıyorsanız, bu durumu ciddiye almanız gerekebilir,” diyen Dr. Elbary, geçmeyen baş ağrıları ve ek semptomların varlığında doktora başvurulması gerektiğini belirtti.


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Doktor, "şiddetli baş ağrısı" yaşayanları uyardı: Ölümcül bir beyin bozukluğu işareti olabilir - 2

Dr. Elbary, MRI taramalarının eksikliğinin, hastalığın teşhisinin yapılmasını engellediğini vurguladı. Özellikle Chiari malformasyonu gibi hastalıkların çoğu, erişkinlik dönemine kadar teşhis edilmeden kalabiliyor. Dr. Elbary, bu hastalığın teşhisinde kullanılan MRI taramalarının eksikliğinin pek çok hastanın tedavi edilmeden kaldığını ifade etti.


Doktor, "şiddetli baş ağrısı" yaşayanları uyardı: Ölümcül bir beyin bozukluğu işareti olabilir - 3

Dr. Elbary, hastalığın tedavisinin semptomları yönetmeye yönelik olduğunu, ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerektiğini de ekledi.

Chiari malformasyonunun en ciddi komplikasyonlarından biri de syringomiyeli adı verilen omurilikte sıvı dolu boşlukların gelişmesidir. Bu durum tedavi edilmediği takdirde omuriliğe zarar verebilir. Hastalar, ellerini kullanmada zorluk, yürümede güçlük, ağrı ve mesane kontrolü gibi problemler yaşayabilirler.


Doktor, "şiddetli baş ağrısı" yaşayanları uyardı: Ölümcül bir beyin bozukluğu işareti olabilir - 4

YAŞAMI TEHDİT EDEN BELİRTİLER

Chiari malformasyonunun tetiklediği nöbetler, çoğu zaman uyarı vermeksizin aniden başlayabilir ve ciddi yaralanma riskine yol açabilir. Dr. Elbary, bu durumun ‘çok nadir ancak potansiyel olarak tehlikeli’ bir komplikasyon olduğunu vurguladı.


Birçok kişi, yıllarca gizli sağlık sorunlarıyla mücadele ettikten sonra Chiari malformasyonu teşhisi alıyor. Charlie Rolstone, televizyon izlerken ve telefonuna bakarken tetiklenen migren ve şiddetli hareket hastalığı gibi semptomlarla karşılaştı. Ancak bu semptomları, 'büyüdükçe geçeceğini' düşündü.


Doktor, "şiddetli baş ağrısı" yaşayanları uyardı: Ölümcül bir beyin bozukluğu işareti olabilir - 5

Fenalaşan Rolstone, hastaneye kaldırıldığında Chiari malformasyonu teşhisi aldı. Rolstone, öksürdüğünde başının arkasında keskin bir ağrı hissettiğini, ancak bu semptomları daha önce 'normal' sanıp geçiştirdiğini ifade etti.


Doktor, "şiddetli baş ağrısı" yaşayanları uyardı: Ölümcül bir beyin bozukluğu işareti olabilir - 6

Baş ağrılarınızın ve diğer belirtilerin gizli bir hastalığın belirtisi olabileceğini unutmamak ve semptomlarınızda değişiklik gördüğünüzde hemen bir doktora başvurmak, sağlığınız açısından oldukça önemli. Dr. Elbary, Chiari malformasyonu gibi nadir ancak potansiyel olarak tehlikeli rahatsızlıkların erken teşhis edilmesinin tedavi sürecini büyük ölçüde kolaylaştıracağını belirtti.

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