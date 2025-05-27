Doktor uyardı: Bu besin mide kanseri nedeni olabilir
Hızlı bir öğün arayanların vazgeçilmezi olan noodle (hazır erişteler), ucuz ve pratik olmalarının yanı sıra, ciddi sağlık riskleriyle de gündeme geldi.
Onkoloji uzmanlarından Dr. Tim Tiutan, bu işlenmiş gıdaların düzenli tüketilmesinin, ölümcül mide kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde artırabileceğini söyledi.
Dr. Tiutan, Instagram’da 88 binden fazla kez izlenen videosunda takipçilerine önemli uyarılarda bulundu. Dr. Tiutan’a göre, aşırı tuz içeren diyetler mide zarına zarar veriyor ve kansere neden olduğu bilinen Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisinin gelişimini destekliyor.