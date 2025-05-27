Doktor uyardı: Bu besin mide kanseri nedeni olabilir

MİDE KANSERİ VAKALARI ARTIYOR

Cancer Research UK’nin verilerine göre, İngiltere’de her yıl yaklaşık 6.500, ABD’de ise 30.000 kişiye mide kanseri teşhisi konuyor. Bu hastalık her yıl yaklaşık 4.000 İngiliz ve 11.000 Amerikalının yaşamını yitirmesine neden oluyor.



Daha da endişe verici olan ise son yıllarda 50 yaş altı bireylerde mide kanseri vakalarının yılda ortalama %2 oranında artması. Üstelik bu vakaların yarısında hastalık teşhis edildiğinde çoktan ileri evreye ulaşmış oluyor ve bu durumda hayatta kalma şansı yalnızca %4’e kadar düşüyor.



