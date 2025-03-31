Doktor yaşadığı mide ağrısını görmezden geldi: 1 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti

TEŞHİS GEÇ KOYULDU

Jonathan, Cambridge Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra tıp kariyerine devam etmiş, ancak mide ağrısı şikayetiyle tıbbi yardım almakta gecikmişti. İlk başta başka bir doktorla görüşmemiş, ancak şikayetleri devam edince, sonunda karaciğerinde iltihaplanma tespit edilerek tarama için sevk edilmişti. Thelma, “Jonathan kan örneklerini kendi almayı tercih etti ve bir gün eve geldiğinde teşhisi öğrendi. Üç hafta sonra ise hayatını kaybetti” dedi.



Safra kanalı kanseri, genellikle belirgin semptomlar göstermediğinden fark edilmesi zor olan bir hastalık. NHS, bu tür kanserin çoğu zaman hiçbir belirgin belirtisi olmadığını ve Jonathan’ın durumunun da bu şekilde geliştiğini belirtiyor.





