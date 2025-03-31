Doktor yaşadığı mide ağrısını görmezden geldi: 1 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti
Londra'da yaşayan 50 yaşındaki Thelma Ainsworth, doktor olan kocasının kanser teşhisini yalnızca üç hafta önce alıp hayatını kaybetmesinin ardından, diğerlerine "semptomlarını en kısa sürede kontrol ettirmeleri" çağrısında bulundu.
Ainsworth, kocası Jonathan’ın her zaman "formda, sağlıklı ve antrenman yapan" bir doktor ve koşucu olduğunu belirterek, 2019 yılında mide ağrısı şikayetiyle doktora gitmeye başladığını ancak bir süre tıbbi yardım almadığını açıkladı. Thelma Ainsworth, “Jonathan doktor olmasına rağmen, semptomlarını hemen dikkate almadı ve çok geç olana kadar bekledi” dedi.
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