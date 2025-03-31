Doktor yaşadığı mide ağrısını görmezden geldi: 1 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti

Londra'da yaşayan 50 yaşındaki Thelma Ainsworth, doktor olan kocasının kanser teşhisini yalnızca üç hafta önce alıp hayatını kaybetmesinin ardından, diğerlerine "semptomlarını en kısa sürede kontrol ettirmeleri" çağrısında bulundu.

Doktor yaşadığı mide ağrısını görmezden geldi: 1 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti - 1

Ainsworth, kocası Jonathan’ın her zaman "formda, sağlıklı ve antrenman yapan" bir doktor ve koşucu olduğunu belirterek, 2019 yılında mide ağrısı şikayetiyle doktora gitmeye başladığını ancak bir süre tıbbi yardım almadığını açıkladı. Thelma Ainsworth, “Jonathan doktor olmasına rağmen, semptomlarını hemen dikkate almadı ve çok geç olana kadar bekledi” dedi.

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Doktor yaşadığı mide ağrısını görmezden geldi: 1 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti - 2

Jonathan Ainsworth, 59 yaşında, sadece üç hafta önce safra kanalı kanseri teşhisi aldı ve kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Thelma, “Bu kanser türü çok nadir ve hızlı yayıldı. O kadar ilerlemişti ki biz her zaman geride kaldık” ifadelerini kullandı.


Doktor yaşadığı mide ağrısını görmezden geldi: 1 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti - 3

TEŞHİS GEÇ KOYULDU

Jonathan, Cambridge Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra tıp kariyerine devam etmiş, ancak mide ağrısı şikayetiyle tıbbi yardım almakta gecikmişti. İlk başta başka bir doktorla görüşmemiş, ancak şikayetleri devam edince, sonunda karaciğerinde iltihaplanma tespit edilerek tarama için sevk edilmişti. Thelma, “Jonathan kan örneklerini kendi almayı tercih etti ve bir gün eve geldiğinde teşhisi öğrendi. Üç hafta sonra ise hayatını kaybetti” dedi.

Safra kanalı kanseri, genellikle belirgin semptomlar göstermediğinden fark edilmesi zor olan bir hastalık. NHS, bu tür kanserin çoğu zaman hiçbir belirgin belirtisi olmadığını ve Jonathan’ın durumunun da bu şekilde geliştiğini belirtiyor.


Doktor yaşadığı mide ağrısını görmezden geldi: 1 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti - 4

Thelma, kocasının ölümünden sonra, doğum sonrası yaşadığı zorlu bir süreç ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) teşhisiyle de mücadele ettiğini belirtti. "Jonathan’ın kaybı, hem çocuklarımı hem de kariyerimi dengelemeye çalışırken bir yanda ruh sağlığım üzerinde büyük bir baskı yarattı. RAF'ta edindiğim becerilerle bu zorluklarla başa çıktım" dedi.

Thelma, eşiyle ilişkisinin zorlaştığını ve çiftin evlilik danışmanlığı almasına rağmen, Jonathan’ın ölümünden kısa süre sonra yeni bir işe başladığını belirtti.


Doktor yaşadığı mide ağrısını görmezden geldi: 1 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti - 5

Jonathan’ın ölümünden sonra Thelma, kendisini suçlamaya başladı. "Onun tedavisini ihmal ettiğimi düşündüm ve buna bağlı olarak suçluluk duydum" diyen Thelma, keder sürecinin ardından, yıllardır yapmak istediği bir şey olan çocuk kitabı yazmaya başladığını anlattı.


Doktor yaşadığı mide ağrısını görmezden geldi: 1 hafta sonra kanserden hayatını kaybetti - 6

Kitabında, kanser ve kayıpla başa çıkma üzerine derinlemesine düşüncelerini paylaştığını belirten Thelma, "Hayatımda bu kadar büyük bir acı yaşadıktan sonra içimdeki gücü keşfettim" dedi. Erken teşhisin önemini vurgulayan Thelma, Jonathan’ın deneyiminden çıkarılacak en önemli dersin, sağlık sorunlarında gecikmeden tıbbi yardım almak olduğunu söyledi.

Thelma, kocasının ölümünden sonra yaşadığı duygusal ve psikolojik zorluklara rağmen, güçlü kalmayı başardı. "Gidip muayenenizi yaptırın" diyerek herkese sağlıklı bir yaşam için erken teşhis çağrısında bulundu.

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