Doktora gittiğinde 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi: Vücudundaki tek belirti buymuş

50 yaşındaki Chris Cotton, son evre mesane kanseriyle mücadelesini kamuoyuyla paylaşarak, erken teşhisin hayati önemine dikkat çekti.

Doktora gittiğinde 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi: Vücudundaki tek belirti buymuş - 1

İki çocuk babası Chris Cotton, ilk olarak Ekim 2022'de idrar yaparken ağrı hissetmeye ve sık sık tuvalete gitme ihtiyacı duymaya başladı. Durumunu idrar yolu enfeksiyonu olarak değerlendiren Cotton, antibiyotik tedavisi aldı ve doğal yöntemlere başvurdu. Ağrılar bir süreliğine geçse de belirtiler aylar sonra tekrar nüksetti.


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Doktora gittiğinde 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi: Vücudundaki tek belirti buymuş - 2

Defalarca aile hekimine başvurmasının ardından nihayet bir uzmana sevk edilen Cotton’a Ocak ayında yapılan testlerde, mesane duvarının kas tabakasına kadar ilerlemiş invaziv bir tümör teşhisi konuldu. Daha da endişe verici olan ise, yapılan ileri taramalar sonucunda hastalığın dördüncü evrede olduğu, yani vücudun diğer bölgelerine yayıldığının tespit edilmesiydi.


Doktora gittiğinde 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi: Vücudundaki tek belirti buymuş - 3

3 Ocak’ta, 50. yaş gününden sadece bir gün sonra kötü haberi alan Cotton, “Kanser lenf düğümlerime ve mesanemin yakınındaki bir kan damarına yayılmıştı. Onkolog bunun tedavi edilemez olduğunu söyledi,” dedi. Doktorlar tarafından kendisine 12 ila 24 ay arasında bir ömür biçildi.


Doktora gittiğinde 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi: Vücudundaki tek belirti buymuş - 4

Cotton, geç teşhisin yol açtığı zorlukları anlatırken duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Dünyamız bir gecede kanser, hastane randevuları ve zor konuşmalarla dolu bir dünyaya dönüştü. Eğer sadece bir yılım kaldıysa, hayatım boyunca yapmak istediğim şeyleri nasıl sığdıracağım?”


Doktora gittiğinde 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi: Vücudundaki tek belirti buymuş - 5

Eşi Hannah ve 12 ile 14 yaşlarındaki kızlarıyla birlikte bu zorlu süreci atlatmaya çalışan Chris Cotton, yaşadığı süreci paylaşarak benzer belirtiler yaşayan kişilere erken teşhis için ısrarcı olmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

İngiltere'de her yıl yaklaşık 10.000 kişiye mesane kanseri teşhisi konuluyor ve bu hastalıktan dolayı 5.000 kişi hayatını kaybediyor. Uzmanlar, erken teşhisin hastalığın seyri üzerinde belirleyici olduğunu vurguluyor.

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