Doktora gittiğinde 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi: Vücudundaki tek belirti buymuş

Defalarca aile hekimine başvurmasının ardından nihayet bir uzmana sevk edilen Cotton’a Ocak ayında yapılan testlerde, mesane duvarının kas tabakasına kadar ilerlemiş invaziv bir tümör teşhisi konuldu. Daha da endişe verici olan ise, yapılan ileri taramalar sonucunda hastalığın dördüncü evrede olduğu, yani vücudun diğer bölgelerine yayıldığının tespit edilmesiydi.





