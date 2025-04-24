Doktora gittiğinde 1 yıl ömrü kaldığını öğrendi: Vücudundaki tek belirti buymuş
50 yaşındaki Chris Cotton, son evre mesane kanseriyle mücadelesini kamuoyuyla paylaşarak, erken teşhisin hayati önemine dikkat çekti.
İki çocuk babası Chris Cotton, ilk olarak Ekim 2022'de idrar yaparken ağrı hissetmeye ve sık sık tuvalete gitme ihtiyacı duymaya başladı. Durumunu idrar yolu enfeksiyonu olarak değerlendiren Cotton, antibiyotik tedavisi aldı ve doğal yöntemlere başvurdu. Ağrılar bir süreliğine geçse de belirtiler aylar sonra tekrar nüksetti.