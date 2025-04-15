Doktorlar 2 belirtiyi ciddiye almadı: 10 hafta içinde en ölümcül kanserden öldü

Aile, bir umutla özel bir doktora başvurdu. Ancak Leah için en yıkıcı haber de burada geldi: “Tedavi olmadan 8 ila 12 haftası kaldığını söylediler. Dünya çapında bir çözüm aradım ama hiçbir şey bulamadım.”



Durumu hızla kötüleşen Gary Buesnel’e safra kanalındaki tıkanıklığı açmak için bir ameliyat daha yapıldı ve ardından ilk kemoterapi seansı uygulandı. Leah, o dönemi şöyle anlattı: “Yanımıza taşındığında odasında oturmuş çikolatası yiyordu. Her şeyin yoluna gireceğini düşündüm.”





