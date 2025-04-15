Doktorlar 2 belirtiyi ciddiye almadı: 10 hafta içinde en ölümcül kanserden öldü
59 yaşındaki Gary Buesnel, bir yıl boyunca mide ağrısı ve iştahsızlık gibi şikâyetlerle mücadele etti. Ancak doktorlar, bu belirtileri başlangıçta fıtık ya da safra kesesi taşı gibi daha az ciddi durumlarla ilişkilendirerek ciddiye almadı. Kızı Leah, “Bunlar kırmızı alarm olmalıydı ama sürekli onun iyi olduğunu söylediler” dedi.
Mart 2020’de ağrılar dayanılmaz bir hâle geldiğinde hastaneye başvuran Buesnel’e nihayet kapsamlı testler yapıldı. Taramalarda karaciğerde bir tümör saptandı. Ardından yapılan testler, bunun pankreastaki ana tümöre bağlı ikincil bir kanser olduğunu ortaya koydu.
Dördüncü evredeydi ve doktorlar, artık yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi. Leah, “O an odada sadece ağlayarak kalakaldık. Hiçbir umut verilmedi” dedi.