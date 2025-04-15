Doktorlar 2 belirtiyi ciddiye almadı: 10 hafta içinde en ölümcül kanserden öldü

59 yaşındaki Gary Buesnel, bir yıl boyunca mide ağrısı ve iştahsızlık gibi şikâyetlerle mücadele etti. Ancak doktorlar, bu belirtileri başlangıçta fıtık ya da safra kesesi taşı gibi daha az ciddi durumlarla ilişkilendirerek ciddiye almadı. Kızı Leah, “Bunlar kırmızı alarm olmalıydı ama sürekli onun iyi olduğunu söylediler” dedi.

Doktorlar 2 belirtiyi ciddiye almadı: 10 hafta içinde en ölümcül kanserden öldü - 1

Mart 2020’de ağrılar dayanılmaz bir hâle geldiğinde hastaneye başvuran Buesnel’e nihayet kapsamlı testler yapıldı. Taramalarda karaciğerde bir tümör saptandı. Ardından yapılan testler, bunun pankreastaki ana tümöre bağlı ikincil bir kanser olduğunu ortaya koydu.

Dördüncü evredeydi ve doktorlar, artık yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi. Leah, “O an odada sadece ağlayarak kalakaldık. Hiçbir umut verilmedi” dedi.

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Doktorlar 2 belirtiyi ciddiye almadı: 10 hafta içinde en ölümcül kanserden öldü - 2

SESSİZ KATİL: PANKREAS KANSERİ

Uzmanlara göre pankreas kanseri genellikle geç evrelerde teşhis ediliyor. Bu da tedavi şansını büyük ölçüde azaltıyor. Pancreatic Cancer UK’ye göre, hastaların %50’si teşhisten sonraki üç ay içinde hayatını kaybediyor.

Cerrahi müdahale, tedavi için tek şans olarak görülüyor. Ancak çoğu hasta teşhis konulduğunda ameliyat şansı çoktan geçmiş oluyor. Kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler ise sadece semptomları hafifletmeye yönelik uygulanabiliyor.


Doktorlar 2 belirtiyi ciddiye almadı: 10 hafta içinde en ölümcül kanserden öldü - 3

Aile, bir umutla özel bir doktora başvurdu. Ancak Leah için en yıkıcı haber de burada geldi: “Tedavi olmadan 8 ila 12 haftası kaldığını söylediler. Dünya çapında bir çözüm aradım ama hiçbir şey bulamadım.”

Durumu hızla kötüleşen Gary Buesnel’e safra kanalındaki tıkanıklığı açmak için bir ameliyat daha yapıldı ve ardından ilk kemoterapi seansı uygulandı. Leah, o dönemi şöyle anlattı: “Yanımıza taşındığında odasında oturmuş çikolatası yiyordu. Her şeyin yoluna gireceğini düşündüm.”


Doktorlar 2 belirtiyi ciddiye almadı: 10 hafta içinde en ölümcül kanserden öldü - 4

Ancak kısa süre sonra durumu ağırlaştı ve bakımevine alındı. Yeme ve içmeyi bıraktı. Leah, “Üç günü kaldığını söylediler. Yanına gittiğimde konuşamayacak kadar kötüydü. Her şey çok hızlı oldu” dedi.

Gary Buesnel, 60. yaş gününden bir ay önce, 15 Mayıs 2020’de hayatını kaybetti.


Doktorlar 2 belirtiyi ciddiye almadı: 10 hafta içinde en ölümcül kanserden öldü - 5

Bugün, bir çocuk annesi olan Leah, pankreas kanseri belirtileri konusunda farkındalık yaratmak için mücadele ediyor. “Mide bulantısı, ishal, kabızlık, hazımsızlık, mide üst kısmında ağrı, iştahsızlık ve ani kilo kaybı gibi belirtiler hafife alınmamalı” uyarısında bulunuyor.


Doktorlar 2 belirtiyi ciddiye almadı: 10 hafta içinde en ölümcül kanserden öldü - 6

“Bu semptomlar başka şeylere de işaret edebilir ama pankreas kanserinin habercisi olabileceğini de unutmamalıyız. Erken tarama şart” diyen Leah, şu sözlerle sesleniyor:

“Babamın kanseri teşhis edilene kadar pankreasın yerini bile bilmiyordum. İnsanlara mesajım şu: Bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız, en yüksek sesle bağırın. Çünkü insanlar sizi ancak o zaman duyar. Israr edin, ikinci bir görüş alın.”

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