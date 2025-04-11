Doktorlar 3 belirtiyi ciddiye almadı: Genç kadın 4. evre kolon kanseri çıktı
ABD'de yaşayan 31 yaşındaki Sydney Stoner, 20’li yaşlarının başından itibaren ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Aylardır süren şiddetli karın ağrısı, ishal ve kabızlık şikayetlerine rağmen doktorlar, genç yaşını gerekçe göstererek semptomlarını yeterince ciddiye almadı. Stoner'ın kanser teşhisi alabilmesi için çareyi bir yalan söylemekte bulması ise durumu daha da çarpıcı hale getirdi.
2019 yılında iş yerinde baygınlık geçirene kadar sessizce acı çeken Stoner, yaşadığı sancılar karşısında defalarca doktora başvurdu ancak her seferinde "bu kadar genç yaşta ciddi bir rahatsızlık olamaz" yanıtını aldı. Kendisine yaygın bir sindirim sorunu olan huzursuz bağırsak sendromu (IBS) teşhisi kondu.