Doktorlar 3 belirtiyi ciddiye almadı: Genç kadın 4. evre kolon kanseri çıktı

"Kolonoskopi yaptırabilmek için yalan söylemek zorunda kaldım," diyen Stoner, "Sadece ciddiye alınmak istedim" diye ekledi. Teşhisin ardından hayatı bir anda değişti. Henüz yeni evli olduğu bu dönemde, genç çift tüm planlarını askıya almak zorunda kaldı.



Teşhisten sonra başlayan uzun tedavi sürecinde önce kalın bağırsağındaki, ardından da 2023 yılında karaciğerindeki kanserli dokular cerrahi olarak alındı. Bu süreçte akciğerlerindeki tümörlerle mücadele için kemoterapi gördü. Şu anda kanseri "stabil" durumda; yani vücudundaki tümörler ne küçülüyor ne de büyüyor.





