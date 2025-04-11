Doktorlar 3 belirtiyi ciddiye almadı: Genç kadın 4. evre kolon kanseri çıktı

ABD'de yaşayan 31 yaşındaki Sydney Stoner, 20’li yaşlarının başından itibaren ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyaydı. Aylardır süren şiddetli karın ağrısı, ishal ve kabızlık şikayetlerine rağmen doktorlar, genç yaşını gerekçe göstererek semptomlarını yeterince ciddiye almadı. Stoner'ın kanser teşhisi alabilmesi için çareyi bir yalan söylemekte bulması ise durumu daha da çarpıcı hale getirdi.

Doktorlar 3 belirtiyi ciddiye almadı: Genç kadın 4. evre kolon kanseri çıktı - 1

2019 yılında iş yerinde baygınlık geçirene kadar sessizce acı çeken Stoner, yaşadığı sancılar karşısında defalarca doktora başvurdu ancak her seferinde "bu kadar genç yaşta ciddi bir rahatsızlık olamaz" yanıtını aldı. Kendisine yaygın bir sindirim sorunu olan huzursuz bağırsak sendromu (IBS) teşhisi kondu.

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Doktorlar 3 belirtiyi ciddiye almadı: Genç kadın 4. evre kolon kanseri çıktı - 2

Ancak vücudundaki sinyallerin daha ciddi bir duruma işaret ettiğini hisseden Stoner, sonunda doktorlara dışkısında kan gördüğünü söyleyerek onları test yapmaya ikna etti. Bu 'yalan', hayatını kurtaracak gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.

2020 yılının Eylül ayında yapılan kolonoskopi sırasında, yaklaşık beş milimetre çapında bir tümör tespit edildi. Tümör, bağırsağın içinden geçilmesini zorlaştıracak kadar büyüktü. Testlerin ardından, 27 yaşındaki genç kadına 4. evre kolon kanseri teşhisi kondu.


Doktorlar 3 belirtiyi ciddiye almadı: Genç kadın 4. evre kolon kanseri çıktı - 3

"Kolonoskopi yaptırabilmek için yalan söylemek zorunda kaldım," diyen Stoner, "Sadece ciddiye alınmak istedim" diye ekledi. Teşhisin ardından hayatı bir anda değişti. Henüz yeni evli olduğu bu dönemde, genç çift tüm planlarını askıya almak zorunda kaldı.

Teşhisten sonra başlayan uzun tedavi sürecinde önce kalın bağırsağındaki, ardından da 2023 yılında karaciğerindeki kanserli dokular cerrahi olarak alındı. Bu süreçte akciğerlerindeki tümörlerle mücadele için kemoterapi gördü. Şu anda kanseri "stabil" durumda; yani vücudundaki tümörler ne küçülüyor ne de büyüyor.


Doktorlar 3 belirtiyi ciddiye almadı: Genç kadın 4. evre kolon kanseri çıktı - 4

Stoner, yaşadığı sürecin ardından insanlara semptomlarını asla küçümsememeleri ve sağlıkları için ısrarcı olmaları çağrısında bulunuyor. Doktorların yaşından dolayı semptomlarını göz ardı etmesinin hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan genç kadın, "Tarama yaşı olan 45’i bekleseydim muhtemelen o yaşa ulaşamayacaktım" dedi.

"Bu süreçte kendi sağlığımın savunucusu olmak zorunda kaldım. Eğer ben yapmasaydım, bunu benim için kimse yapmayacaktı" diyen Stoner, erken teşhisin hayati önemine dikkat çekiyor. Genç yaşta teşhis alan pek çok kişi tanıdığını söyleyen Stoner, kolon kanseri tarama yaşının düşürülmesi gerektiğini savunuyor.


Doktorlar 3 belirtiyi ciddiye almadı: Genç kadın 4. evre kolon kanseri çıktı - 5

Amerikan Kanser Derneği’ne göre, kolon kanseri vakaları gençler arasında artış gösteriyor. 2023 yılında 50 yaş altındaki yaklaşık 19.550 kişiye kolon kanseri teşhisi konuldu ve bunlardan 3.750’si hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu oranın 2030 yılına kadar neredeyse iki katına çıkacağını öngörüyor.

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