Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun sadece birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi: Bu değişiklik onu öldüren kanserin işaretiymiş
İngiltere'de yaşayan Sam Poga, oğlu Luke'un hayatını kaybetmesine neden olan agresif beyin kanserinin beklenmedik belirtilerini anlattı.
42 yaşındaki Poga, oğlu Luke'un altı yaşından itibaren fark edilir derecede kilo aldığını söyledi. Çocukluk döneminde zayıf olan Luke, 2020'nin başından 2021'in ortasına kadar olan süreçte kilosunu ikiye katladı. Pandemi nedeniyle yaşanan karantinalar ve hareketsizlik bu durumun nedeni olarak görüldü. Ancak 2021 yılının Temmuz ayına gelindiğinde, Luke altı yaşında olmasına rağmen 11-12 yaş grubuna uygun kıyafetler giymeye başlamıştı.