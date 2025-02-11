Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun sadece birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi: Bu değişiklik onu öldüren kanserin işaretiymiş

İngiltere'de yaşayan Sam Poga, oğlu Luke'un hayatını kaybetmesine neden olan agresif beyin kanserinin beklenmedik belirtilerini anlattı.

Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun sadece birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi: Bu değişiklik onu öldüren kanserin işaretiymiş - 1

42 yaşındaki Poga, oğlu Luke'un altı yaşından itibaren fark edilir derecede kilo aldığını söyledi. Çocukluk döneminde zayıf olan Luke, 2020'nin başından 2021'in ortasına kadar olan süreçte kilosunu ikiye katladı. Pandemi nedeniyle yaşanan karantinalar ve hareketsizlik bu durumun nedeni olarak görüldü. Ancak 2021 yılının Temmuz ayına gelindiğinde, Luke altı yaşında olmasına rağmen 11-12 yaş grubuna uygun kıyafetler giymeye başlamıştı.


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Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun sadece birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi: Bu değişiklik onu öldüren kanserin işaretiymiş - 2

ANNESİ ENDİŞE DUYDU

"Ebeveynler Luke'un değiştiğini söyledi. O her zaman zayıftı, bu nedenle onu tanıyan herkes için fark edilir bir değişim oldu" diyen Poga, endişelerini gidermek için bir beslenme uzmanına başvurdu. Ancak kısa süre sonra Luke'un gözlerinde ağrı başladı ve gözlerini sürekli ovalamaya başladı.

Durumun ciddiyetini fark eden anne, Luke'u bir göz doktoruna götürdü. Doktorlar yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda Luke'un beyninde hızla büyüyen bir glioma tümörü tespit etti.


Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun sadece birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi: Bu değişiklik onu öldüren kanserin işaretiymiş - 3

AMELİYAT ŞANSI YOKTU

Beyin Tümörü Araştırmaları Kuruluşu'na göre, bu tümöre yakalanan hastaların yalnızca üçte biri beş yıldan fazla yaşayabiliyor. Doktorlar aileye Luke'un tümörünün ameliyat edilemeyecek kadar yayıldığını söyledi.

Bu haber karşısında büyük bir şok yaşayan anne Poga, "Kendimi uyuşmuş hissettim ve doktorların anlattıklarını algılamakta güçlük çektim" dedi.


Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun sadece birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi: Bu değişiklik onu öldüren kanserin işaretiymiş - 4

Luke, radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gördü ve bu süreçte aldığı fazla kilolardan kurtuldu. Ancak 2024'ün başlarında doktorlar kanserin son evreye geldiğini ve Luke'un yaşam beklentisinin sadece birkaç ay olduğunu açıkladı.

Luke, 26 Ağustos 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Beyin tümörlerinin kilo alımına neden olabileceği bilinse de bu genellikle hastalığın diğer belirtileriyle birlikte ortaya çıkıyor. Beyin tümörünün diğer yaygın belirtileri arasında baş ağrısı, nöbetler, mide bulantısı, hafıza sorunları, kişilik değişiklikleri, görme ve konuşma güçlüğü yer alıyor.


Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun sadece birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi: Bu değişiklik onu öldüren kanserin işaretiymiş - 5

NHS'ye göre, beyin tümörleri her yaş grubundaki insanlarda görülebilir, ancak daha çok yaşlı yetişkinleri etkilemektedir. İngiltere'de her yıl 12.000'den fazla kişiye birincil beyin tümörü tanısı konuluyor ve bunların yaklaşık yarısı kanserli oluyor.


Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun sadece birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi: Bu değişiklik onu öldüren kanserin işaretiymiş - 6

Beyin Tümörü Araştırmaları Araştırma, Politika ve İnovasyon Direktörü Dr. Karen Noble, "Beyin tümörleri son derece karmaşık hastalıklar olup, belirtileri hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Luke'un durumunda olduğu gibi beklenmedik semptomlar ortaya çıkabilir. Bu hastalığın daha iyi anlaşılması ve tedaviye erişim sağlanması için daha fazla yatırım şart" dedi.

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