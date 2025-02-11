Doktorlar 9 yaşındaki çocuğun sadece birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi: Bu değişiklik onu öldüren kanserin işaretiymiş

ANNESİ ENDİŞE DUYDU

"Ebeveynler Luke'un değiştiğini söyledi. O her zaman zayıftı, bu nedenle onu tanıyan herkes için fark edilir bir değişim oldu" diyen Poga, endişelerini gidermek için bir beslenme uzmanına başvurdu. Ancak kısa süre sonra Luke'un gözlerinde ağrı başladı ve gözlerini sürekli ovalamaya başladı.



Durumun ciddiyetini fark eden anne, Luke'u bir göz doktoruna götürdü. Doktorlar yaptıkları detaylı incelemeler sonucunda Luke'un beyninde hızla büyüyen bir glioma tümörü tespit etti.





