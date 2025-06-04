Doktorlar açıkladı: Gençlerde kanser neden arttı?
Son 50 yılda kanserden ölüm oranları beşte birden fazla azaldı, ancak genç yetişkinlerdeki vaka sayısı alarm verici şekilde artıyor. Peki, dünya genelinde 50 yaş altı kanser vakaları neden arttı?
NHS verilerine dayanan ve 50 yıllık bir süreci kapsayan bu çığır açıcı çalışma, erken teşhis ve gelişmiş tedavi yöntemleri sayesinde 1973’te 100.000 kişide 328 olan ölüm oranının 2023’te yüzde 22 düşüşle 252’ye gerilediğini ortaya koydu.
Ancak aynı dönemde kanser teşhislerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. 1970'lerde 100.000 kişide 413 olan vaka oranı, günümüzde 607'ye yükseldi. En büyük artış ise 50 yaş altı bireylerde görüldü. Özellikle 20-49 yaş grubunda, 1990’ların başından bu yana vaka sayıları %23 oranında arttı.