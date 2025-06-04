Doktorlar açıkladı: Gençlerde kanser neden arttı?

Bazı uzmanlar ise gençlerdeki artışın sigarayla doğrudan ilişkili olmadığını savunuyor. Prof. Paul Pharoah, akciğer kanseri oranlarının tüm yaş gruplarında azaldığına dikkat çekerek, sigaranın gençler arasındaki kanser artışının temel nedeni olamayacağını ifade etti.



1970’lerden bu yana İngiltere ve Galler’de kanserden kurtulma oranı iki katına çıktı. Ancak son on yılda bu ilerleme ciddi şekilde yavaşladı. Rapora göre, 2010’dan önceki on yıllarda hayatta kalma oranlarındaki artış, son döneme kıyasla üç ila beş kat daha hızlıydı.





