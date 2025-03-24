Doktorlar ağrı kesici verip eve gönderdi meğer tüm vücuduna yayılmış: 32 yaşındaki genç kadının 1 yıl ömrü kaldı
Beş yıl önce şiddetli sırt ağrıları çekmeye başlayan 32 yaşındaki Gemma Phillips, defalarca doktoru tarafından ağrı kesicilerle eve gönderildi. Ancak, yaklaşık 18 ay sonra kanser teşhisi kondu ve tedavisi artık mümkün olmayan bir hastalığa yakalandı.
Gemma, 2020 yılında başladığı sırt ağrıları nedeniyle aile hekimine başvurdu. Hekim, ilk başta ona ağrı kesiciler önerdi ve sonrasında ultrasona yönlendirdi ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Gemma’ya, bu ağrıların huzursuz bağırsak sendromundan kaynaklanabileceği söylendi. Ama ağrılar giderek daha da kötüleşti ve "hayatımı ele geçiriyordu" diyerek durumunun ciddiyetini dile getirdi.