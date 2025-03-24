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Doktorlar ağrı kesici verip eve gönderdi meğer tüm vücuduna yayılmış: 32 yaşındaki genç kadının 1 yıl ömrü kaldı

Beş yıl önce şiddetli sırt ağrıları çekmeye başlayan 32 yaşındaki Gemma Phillips, defalarca doktoru tarafından ağrı kesicilerle eve gönderildi. Ancak, yaklaşık 18 ay sonra kanser teşhisi kondu ve tedavisi artık mümkün olmayan bir hastalığa yakalandı.

Doktorlar ağrı kesici verip eve gönderdi meğer tüm vücuduna yayılmış: 32 yaşındaki genç kadının 1 yıl ömrü kaldı - 1

Gemma, 2020 yılında başladığı sırt ağrıları nedeniyle aile hekimine başvurdu. Hekim, ilk başta ona ağrı kesiciler önerdi ve sonrasında ultrasona yönlendirdi ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Gemma’ya, bu ağrıların huzursuz bağırsak sendromundan kaynaklanabileceği söylendi. Ama ağrılar giderek daha da kötüleşti ve "hayatımı ele geçiriyordu" diyerek durumunun ciddiyetini dile getirdi.


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Doktorlar ağrı kesici verip eve gönderdi meğer tüm vücuduna yayılmış: 32 yaşındaki genç kadının 1 yıl ömrü kaldı - 2

TheSun'da yer alan habere göre; Gemma'nın şikayetleri üzerine yapılan yeni testler ve uzman görüşmeleri sonucunda, karnında bir kitle tespit edildi. 2022 Mart ayında, pratisyen hekimle yaptığı ilk görüşmenin üzerinden 18 ay geçmişken, Gemma'ya leiomyosarkom teşhisi kondu. Bu, vücudun bağ dokularından gelişen, nadir görülen ve agresif bir kanser türüydü. İngiltere'de her yıl yalnızca yaklaşık 525 vaka teşhis ediliyordu.

Gemma, teşhisini hastaneye sevk edildikten sonra aldı ve 10 cm büyüklüğündeki tümör, Mayıs 2022’de alındı. Ancak, ertesi yıl sırtındaki ve yan tarafındaki ağrılar geri döndü. 2023 Ekim ayında yapılan PET taraması, kanserin yayıldığını ve üç yeni tümör olduğunu gösterdi. Gemma'ya, tedavi edilemez olduğu ve ömrünün 12 ila 18 ay arasında olduğu bildirildi.

Doktorlar ağrı kesici verip eve gönderdi meğer tüm vücuduna yayılmış: 32 yaşındaki genç kadının 1 yıl ömrü kaldı - 3

O zamandan beri kemoterapi ve radyoterapi ile yaşamını uzatmaya çalışan Gemma, yaşadığı durumu şöyle ifade etti: "Bunun başınıza geldiğini anlamak zor. Vücudunuz bu hastalık tarafından ele geçiriliyor."

Gemma, tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine umut olmaya çalışıyor. 15 Mart 2025 tarihinde, Gemma’nın beş arkadaşı, ona moral olmak için Snowdon Dağı'na tırmandı. Gloucester’dan 32 yaşındaki Julia Young, bu deneyim hakkında, "Gemma'nın teşhisi beni derinden etkiledi. Şu anda bu hastalıkla mücadele ettiğine inanmak zor. Ama o hep pozitif, hep hareket halinde ve hayatını dolu dolu yaşıyor." dedi.

Doktorlar ağrı kesici verip eve gönderdi meğer tüm vücuduna yayılmış: 32 yaşındaki genç kadının 1 yıl ömrü kaldı - 4

Gemma'nın hikayesini dinleyenler, onu cesur ve ilham verici bir insan olarak tanımlıyor. Arkadaşları, onun bir an olsun umudunu kaybetmediğini ve her anını dolu dolu yaşadığını vurguluyorlar.


Doktorlar ağrı kesici verip eve gönderdi meğer tüm vücuduna yayılmış: 32 yaşındaki genç kadının 1 yıl ömrü kaldı - 5

Dr. Sorrel Bickley  açıklamalarda bulundu: “Gemma’nın yaşadığı hastalık olan leiomyosarkom üzerine beş çığır açıcı araştırma projesine 600.000 £'dan fazla yatırım yaptık. Erken teşhis, bu tür nadir kanserlerde hayati önem taşırken, ileri evredeki hastalar için etkili tedavi yöntemleri geliştirmek de büyük önem taşıyor.”


Doktorlar ağrı kesici verip eve gönderdi meğer tüm vücuduna yayılmış: 32 yaşındaki genç kadının 1 yıl ömrü kaldı - 6

Gemma’nın hikayesi, hem sağlık profesyonellerine erken teşhisin önemini hatırlatıyor, hem de kansere karşı verilen mücadelenin asla umutsuz olmadığını gösteriyor.

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