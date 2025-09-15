Doktorlar baş dönmesi belirtisini önemsemedi: Yere yığılınca gerçek ortaya çıktı

İngiltere’de yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Glenn Lilley, yıllar boyunca baş dönmesi, kulak çınlaması ve işitme kaybı gibi şikâyetlerle yaşadı. Doktorlar belirtisini önemsemedi, yıllar sonra gerçek ortaya çıktı.

İngiltere’de yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Glenn Lilley, yıllar boyunca baş dönmesi, kulak çınlaması ve işitme kaybı gibi şikâyetlerle yaşadı. Defalarca doktora başvurmasına rağmen kendisine sürekli endişelenecek bir durum olmadığı söylendi. Ancak 2021’de evinde fenalaşmasının ardından yapılan incelemeler, hayatını değiştiren bir gerçeği ortaya çıkardı: Agresif bir beyin tümörü.

DailyMail'de yer alan habere göre; Lilley, ilk kez 2017 yılında semptomlar nedeniyle kulak burun boğaz (KBB) uzmanına başvurdu. O dönemde çekilen MRI sonucunda herhangi bir sorun görülmediği belirtildi ve hastaya işitme cihazı verildi. Glenn, o günleri şu sözlerle hatırlıyor:

“Ben asla aile hekimini rahatsız eden biri değilim. Semptomlarımı hayatımın bir parçası olarak kabul ettim.”


Ancak 2021 yazında evinde fenalaşan Lilley, başını sert bir zemine çarpıp bayıldı. Eşi John tarafından acil servise götürülen kadının ilk başta felç geçirdiği düşünüldü. Acilen yapılan MRI’da ise gerçek ortaya çıktı: Beyin zarından büyüyen ve ikinci derece olarak sınıflandırılan menenjiyom.

Glenn Lilley, o anı “Tümör iki erik büyüklüğündeydi. Söylendiğinde şok oldum, dehşete kapıldım” sözleriyle aktardı.


Doktorlar, tümörün aslında 2017’deki MRI’da da görüldüğünü ancak gözden kaçtığını açıkladı. Teşhis konulduğunda kemoterapi ve radyoterapi uygun görülmedi; tek çare riskli bir ameliyattı.

Eylül 2021’de 11 saat süren operasyonla tümör alındı. Yoğun bakımda yer bulunamadığı için ameliyatın iki kez ertelendiğini söyleyen Lilley, “Sonunda ameliyata alındığımda gücüm kalmamıştı. İyileşmem uzun sürdü” dedi.


Kısa sürede 30 kilo alan Lilley, bir yıl içinde bu kiloları vererek yeniden yürümeye başladı. Bugün hâlâ işitme kaybı, hafıza sorunları ve baş ağrıları yaşıyor ancak hayata tutunma azmini koruyor.
“Harika bir hayatım oldu. Yaşadığım yan etkiler idare edilebilir. Sadece hayatta olduğum için şükrediyorum” diye konuştu.

Beyin tümörleri, her yıl yalnızca İngiltere’de 12 binden fazla kişiye teşhis konulan ve 100’den fazla türü bulunan ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, belirtilerin çoğu zaman basit rahatsızlıklarla karıştırılması nedeniyle erken teşhisin geciktiğine dikkat çekiyor

