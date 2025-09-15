Doktorlar baş dönmesi belirtisini önemsemedi: Yere yığılınca gerçek ortaya çıktı
İngiltere’de yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Glenn Lilley, yıllar boyunca baş dönmesi, kulak çınlaması ve işitme kaybı gibi şikâyetlerle yaşadı. Defalarca doktora başvurmasına rağmen kendisine sürekli endişelenecek bir durum olmadığı söylendi. Ancak 2021’de evinde fenalaşmasının ardından yapılan incelemeler, hayatını değiştiren bir gerçeği ortaya çıkardı: Agresif bir beyin tümörü.