Doktorlar belirtilere diyabet dedi: Birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi

Londra'da yaşayan 48 yaşındaki Chris Sibson, başlangıçta diyabet teşhisi konulduktan on gün sonra pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Ameliyat ve kemoterapinin ardından kanser altı ay içinde nüksetti. Arkadaşı tarafından başlatılan bağış kampanyasıyla tedavi masrafları karşılanmaya çalışılıyor.

The Sun'da yer alan habere göre; İki çocuk babası 48 yaşındaki Chris Sibson, Mayıs 2024’te ani kilo kaybı ve halsizlik şikâyetiyle gittiği doktor tarafından önce diyabetle değerlendirildi. Ancak yapılan takip taramalarında pankreasta tümör tespit edildi ve kısa süre içinde Chris’e pankreas kanseri teşhisi kondu.


Chris, pankreasının yarısının ve dalağının alındığı büyük bir ameliyat geçirdi; ardından kemoterapi gördü.

İlk tedavi sonrası kilo kaybı ve yoğun yan etkiler yaşadığını söyleyen Chris, “Her kemoterapi seansından sonraki haftayı mide bulantısı, kusma, ishal, kabızlık ve yorgunlukla geçirdim” dedi.


Ne var ki yaklaşık altı ay sonra kanser yeniden ortaya çıktı ve bu sefer ameliyat edilemeyecek kadar yaygın bulundu. Doktorların ölçümüne göre tümör 4,8 cm uzunluğunda, 1 cm genişliğinde ve lenf bezlerine yayılmış durumda

Chris, tümörü küçültmek ve yaşam süresini uzatmak amacıyla şu anda kemoterapi, radyoterapi, gen tedavisi ve immünoterapi kombinasyonundan oluşan tedavi görüyor.

Uzmanlar pankreas kanserinin semptomlarının belirsiz olabildiğine dikkat çekiyor; şişkinlik, karın veya sırtta ağrı, iştahsızlık, sarılık, ishal ya da açıklanamayan kilo kaybı gibi yakınmalarla kendini gösterebiliyor. İngiltere’de pankreas kanseri yılda on binlerce kişinin ölümüne yol açıyor ve beş yıllık sağkalım oranı genel olarak düşük seyrediyor.


Chris, erken tanı çağrısında bulunarak “Keşke herkes belirtileri bilse. Eğer bir yıl önce teşhis konulmuş olsaydı, şu an bu tedaviyi görmek zorunda kalmazdım” diye konuştu. Ayrıca yeni nesil dizileme testi gibi ileri teşhis yöntemlerinin de umut verdiğini, ancak bunun için 3.200 sterlinlik ayrıca bir ödeme gerektiğini belirtti.

