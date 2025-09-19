Doktorlar belirtilere diyabet dedi: Birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi
Londra'da yaşayan 48 yaşındaki Chris Sibson, başlangıçta diyabet teşhisi konulduktan on gün sonra pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Ameliyat ve kemoterapinin ardından kanser altı ay içinde nüksetti. Arkadaşı tarafından başlatılan bağış kampanyasıyla tedavi masrafları karşılanmaya çalışılıyor.
The Sun'da yer alan habere göre; İki çocuk babası 48 yaşındaki Chris Sibson, Mayıs 2024’te ani kilo kaybı ve halsizlik şikâyetiyle gittiği doktor tarafından önce diyabetle değerlendirildi. Ancak yapılan takip taramalarında pankreasta tümör tespit edildi ve kısa süre içinde Chris’e pankreas kanseri teşhisi kondu.