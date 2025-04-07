Doktorlar belirtileri geçiştirdi ve iyi olduğunu söyledi: 59 yaşındaki adam 10 hafta sonra kanserden öldü

Gary, yaşamının son haftalarını bir bakımevinde geçirdi. Leah, "Son zamanlarında yemek yemiyor ya da içmiyordu, iğneleri bile yutmuyordu. Covid kısıtlamaları nedeniyle ona son ana kadar uğrayamadım. Son üç gününde yanındaydım," dedi. Gary, 60. doğum gününden sadece bir ay önce hayatını kaybetti.



Gary’nin cenazesi, pandemi nedeniyle sadece 10 kişiyle küçük bir törenle yapıldı. Ancak tabutunu taşırken, sokaklar 400'ün üzerinde kişiyle doldu ve motosikletli bir konvoy onu uğurladı. Leah, babasının ne kadar sevildiğini anlatırken, “O büyük, nazik bir dev gibiydi. Kimse ondan kötü söz söylemezdi. Herkes onu çok severdi,” diyerek, babasının hayatındaki derin izleri vurguladı.



Gary'nin ailesi, pankreas kanseriyle mücadele etmeye devam ediyor. Leah, her yıl Pancreatic Cancer UK gibi derneklere para topluyor ve ailesi olarak Gary’yi hiç unutmuyorlar. “Oğlum babasını hatırlamıyor, çünkü o doğduğunda babam vefat etti. Ama doğum günlerinde hep bir şeyler yaparız, ve her zaman ondan bahsederim," diyor Leah.





