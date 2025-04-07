Doktorlar belirtileri geçiştirdi ve iyi olduğunu söyledi: 59 yaşındaki adam 10 hafta sonra kanserden öldü

Gary Buesnel, yıllarca süren mide ağrıları ve rahatsızlıklarla mücadele etti. Ancak, defalarca gittiği doktorlar ona "iyi" olduğunu söyleyerek semptomlarını fıtık ve safra kesesi taşına bağladılar. 59 yaşındaki Gary'nin, bu süreçte yaşadığı şikayetler ve gösterdiği belirtiler, aslında pankreas kanserinin belirtileriymiş; ancak hastalık çok geç fark edildi.

Doktorlar belirtileri geçiştirdi ve iyi olduğunu söyledi: 59 yaşındaki adam 10 hafta sonra kanserden öldü - 1

Gary, nihayetinde hastaneye sevk edildikten günler sonra gerçek teşhisi öğrendi. Pankreas kanseri, İngiltere’deki en ölümcül kanser türlerinden biri olarak biliniyor ve hastaların yalnızca %7,3'ü beş yıl sağ kalabiliyor. Gary'nin hastalığı, çok geç evrede olduğu için tedaviye hemen başlanamadı ve on hafta sonra yaşamını yitirdi.

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Doktorlar belirtileri geçiştirdi ve iyi olduğunu söyledi: 59 yaşındaki adam 10 hafta sonra kanserden öldü - 2

Gary'nin kızı Leah Buesnel-Sharpe, babasının hastalığının başından itibaren doktorların teşhislerini gözden geçirmediğinden yakınarak, Sun Health’e şu sözleri söyledi: “Babamın karnı ağrıyordu, çok kilo kaybetmişti ve iştahı yoktu. Bu, onun tarzı değildi. Ama doktorlar sürekli olarak onun 'iyi' olduğunu söylediler.”


Doktorlar belirtileri geçiştirdi ve iyi olduğunu söyledi: 59 yaşındaki adam 10 hafta sonra kanserden öldü - 3

İngiltere'de her yıl yaklaşık 10.800 pankreas kanseri vakası görülüyor ve bu hastalık, birçok kişinin hayatını kısa bir süre içinde alıyor. Gary Buesnel da bu trajik kayıplardan biriydi.


Doktorlar belirtileri geçiştirdi ve iyi olduğunu söyledi: 59 yaşındaki adam 10 hafta sonra kanserden öldü - 4

Leah, “Yaklaşık bir yıldır iyi değildi. Doktora gitmişti, fıtık teşhisi konmuştu. Belirtiler kötüleşince Acil Servis'e gitmişti ama onu evine gönderip 'iyi' olduğunu söylediler. Sonra, birkaç gün sonra hastaneye sevk edildi ve sonunda pankreas kanseri teşhisi kondu," diyerek babasının hastalığının nasıl göz ardı edildiğini anlattı.


Doktorlar belirtileri geçiştirdi ve iyi olduğunu söyledi: 59 yaşındaki adam 10 hafta sonra kanserden öldü - 5

Gary’nin hastalığı, başlangıçta safra kesesinde taş olduğu düşünüldü, fakat yapılan testlerde karaciğerinde bir sorun olduğu fark edildi. Kısa bir süre sonra, Gary’nin pankreas kanseri olduğu kesinleşti ve hastalık dört evreye yayılmıştı. Tedavi seçeneği kalmadığı için, Gary'nin ailesi ve doktorları bir çıkış yolu aradı. Ancak tedavi imkânları tükenmişti.

Leah, babasını hayatta tutabilmek için her yolu denediğini ancak durumun hızla kötüleştiğini vurguladı. "Ağrısını hafifletmek için özel bir doktora başvurduk, fakat doktor bize çok geç olduğunu söyledi. 'Sekiz ila 12 hafta süren bir yaşamın var' dedi,” diyerek babasının son dönemindeki çaresizliği dile getirdi.

Covid-19 salgını sırasında Gary’nin durumu daha da kötüleşti. Leah, “Bilirubin seviyeleri çok yüksek oluyordu ve rengi sararmıştı. Safra kanalı tıkalı olduğu için İngiltere’ye stent taktırmaya gitmek zorunda kaldık. Ama Covid nedeniyle geri döndüğünde karantinaya girmesi gerekti,” diyerek, salgının hastalığın seyrini nasıl daha zorlaştırdığını anlattı.


Doktorlar belirtileri geçiştirdi ve iyi olduğunu söyledi: 59 yaşındaki adam 10 hafta sonra kanserden öldü - 6

Gary, yaşamının son haftalarını bir bakımevinde geçirdi. Leah, "Son zamanlarında yemek yemiyor ya da içmiyordu, iğneleri bile yutmuyordu. Covid kısıtlamaları nedeniyle ona son ana kadar uğrayamadım. Son üç gününde yanındaydım," dedi. Gary, 60. doğum gününden sadece bir ay önce hayatını kaybetti.

Gary’nin cenazesi, pandemi nedeniyle sadece 10 kişiyle küçük bir törenle yapıldı. Ancak tabutunu taşırken, sokaklar 400'ün üzerinde kişiyle doldu ve motosikletli bir konvoy onu uğurladı. Leah, babasının ne kadar sevildiğini anlatırken, “O büyük, nazik bir dev gibiydi. Kimse ondan kötü söz söylemezdi. Herkes onu çok severdi,” diyerek, babasının hayatındaki derin izleri vurguladı.

Gary'nin ailesi, pankreas kanseriyle mücadele etmeye devam ediyor. Leah, her yıl Pancreatic Cancer UK gibi derneklere para topluyor ve ailesi olarak Gary’yi hiç unutmuyorlar. “Oğlum babasını hatırlamıyor, çünkü o doğduğunda babam vefat etti. Ama doğum günlerinde hep bir şeyler yaparız, ve her zaman ondan bahsederim," diyor Leah.


Doktorlar belirtileri geçiştirdi ve iyi olduğunu söyledi: 59 yaşındaki adam 10 hafta sonra kanserden öldü - 7

Pankreas kanseri İngiltere'de kanserle bağlantılı ölümlerin beşinci en yaygın sebebidir. Semptomları genellikle belirsiz olup, çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılabilir. Bu nedenle, erken teşhis hayat kurtarıcı olabilir. Leah, bu deneyimi paylaşarak diğer insanlara mesaj gönderiyor: “Bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız, doktorlara baskı yapın, zorlayın. Belirtiler çoğu zaman başka şeylerle karışabilir ama bu kanser vücudun içinde saklıdır ve erken teşhis hayatı değiştirebilir.”

Leah son olarak, "Babam çok şakacıydı. Çocukken su savaşları yapar, annemle birbirimize şaka yapardık. O çok eğlenceli bir insandı. Herkes onu sevdi. Onun ölümü büyük bir kayıp," diyerek, babasının hayatındaki neşeyi ve sevgi dolu anıları anıyor.

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