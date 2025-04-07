Doktorlar belirtileri geçiştirdi ve iyi olduğunu söyledi: 59 yaşındaki adam 10 hafta sonra kanserden öldü
Gary Buesnel, yıllarca süren mide ağrıları ve rahatsızlıklarla mücadele etti. Ancak, defalarca gittiği doktorlar ona "iyi" olduğunu söyleyerek semptomlarını fıtık ve safra kesesi taşına bağladılar. 59 yaşındaki Gary'nin, bu süreçte yaşadığı şikayetler ve gösterdiği belirtiler, aslında pankreas kanserinin belirtileriymiş; ancak hastalık çok geç fark edildi.
Gary, nihayetinde hastaneye sevk edildikten günler sonra gerçek teşhisi öğrendi. Pankreas kanseri, İngiltere’deki en ölümcül kanser türlerinden biri olarak biliniyor ve hastaların yalnızca %7,3'ü beş yıl sağ kalabiliyor. Gary'nin hastalığı, çok geç evrede olduğu için tedaviye hemen başlanamadı ve on hafta sonra yaşamını yitirdi.