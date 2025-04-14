Doktorlar belirtileri gözden kaçırdı: Bebeği doğduktan sonra 3.evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi
Rhiannon Coombs, her zaman büyük bir aile hayali kurmuştu. Ancak hayatı, 2020'nin sonunda beklenmedik bir şekilde değişti. 34 yaşındaki Rhiannon, hamile kaldığında, yaşadığı rahatsızlıkların daha da kötüleştiğini fark etti. Birçok doktora başvurmasına rağmen, tam olarak neyle karşı karşıya olduğunu anlamak uzun zaman aldı. Sonunda, bağırsak kanseri teşhisi kondu.
Rhiannon'ın sağlık sorunları, 2018 yılında başladı. İlk olarak mide krampları ve dışkısında kan fark etti. Hekimlerin koyduğu ilk teşhis, bir parazitti. Ancak tedaviye rağmen şikayetleri devam etti. Yorgunluk, mide ağrıları ve zaman zaman dışkısında kan görülmesi, hayatını zorlaştırıyordu. Ailesinin endişelerini önemseyen Rhiannon, doktoruna tekrar başvurdu ve sonunda bir uzmana yönlendirildi. Ancak, kolonoskopi için bekleme süresi üç ila altı ay arasında değişiyordu.