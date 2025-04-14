Doktorlar belirtileri gözden kaçırdı: Bebeği doğduktan sonra 3.evre bağırsak kanseri olduğunu öğrendi

"Hayatım o anda değişti," diyen Rhiannon, kemoterapi sürecine hızla başladı. Altı ay süren tedavi süreci, onun yaşamını adeta baştan şekillendirdi. Emziren bir anne olarak, kızını büyütürken tedavi görmek zorunda kalması ise başlı başına bir zorluk oldu. “Doğum izninde olmayı umuyordum ama kanser tedavisi görmek hiç aklıma gelmemişti,” dedi.



Rhiannon’ın tedavi süreci, yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da çok yıpratıcıydı. Ailesi ve Danny, Hendrix’e bakarken ona destek oldular. Zorlu tedavi sürecini tamamladığında, Rhiannon’ın rektumunun yanı sıra enfekte lenf düğümleri de alındı. Ancak, tedaviye rağmen, genç kadın menopoza girdi ve artık başka bir çocuk sahibi olamayacak duruma geldi.



"Ben artık menopozdayım; daha fazla çocuğum olamaz," diyen Rhiannon, evlat edinmeyi düşündüklerini belirtiyor. "Danny'yi evlat edinen aile, ki şu anda benim de ailem, harika. Bu yüzden evlat edinmek bizim için önemli bir seçenek oldu."





