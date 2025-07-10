Doktorlar bu 3 semptomu görmezden geldi: 20 yaşındayken tiroid kanserine yakalandı
20 yaşındaki Courtney Nettleton, doktorların yıllarca önemsemediği belirtilerin ardından tiroid kanseri teşhisi aldı. Genç kadın, yaşadığı süreci paylaşarak benzer durumda olanlara kritik bir çağrıda bulundu: “Vücudunuzu dinleyin, ikinci görüş almaktan çekinmeyin.”
2021 yazında açıklanamayan yorgunluk, hızlı kilo kaybı ve ruh hali değişimleri yaşamaya başlayan Nettleton, bu şikayetleriyle başvurduğu aile hekimi tarafından "tembel bir genç" olarak nitelendirildi. Ancak genç kadın, içten içe bu durumun normal olmadığını bildiğini söylüyor.
TikTok'ta 1,5 milyondan fazla izlenen videosunda yaşadıklarını paylaşan Nettleton, “Doktorlar yorgunluğumun tembellikten kaynaklandığını düşündürdü ama ben bir şeylerin ters gittiğini hissediyordum,” dedi.