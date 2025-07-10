Doktorlar bu 3 semptomu görmezden geldi: 20 yaşındayken tiroid kanserine yakalandı

Belirtileri giderek ağırlaşmasına rağmen doktorların ilgisizliği nedeniyle alarm zillerini uzun süre göz ardı eden Nettleton, “Aylarca pencereyi açık bırakarak uyumak zorunda kaldım. Temiz hava olmadan nefes alamadığımı hissediyordum,” diye konuştu. Bu durumun tiroid kanserinin sık görülen bir belirtisi olduğunu ise daha sonra öğrendi.



Tiroid kanseri, boynun ön alt kısmında bulunan ve vücut metabolizmasında önemli görevler üstlenen tiroid bezinde gelişiyor. Bu hastalıkta anormal hücreler tiroid dokusunda kontrolsüz şekilde çoğalarak, sindirimden kalp ritmine kadar birçok sistemi etkileyebiliyor.





