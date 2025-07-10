Doktorlar bu 3 semptomu görmezden geldi: 20 yaşındayken tiroid kanserine yakalandı

20 yaşındaki Courtney Nettleton, doktorların yıllarca önemsemediği belirtilerin ardından tiroid kanseri teşhisi aldı. Genç kadın, yaşadığı süreci paylaşarak benzer durumda olanlara kritik bir çağrıda bulundu: “Vücudunuzu dinleyin, ikinci görüş almaktan çekinmeyin.”

Doktorlar bu 3 semptomu görmezden geldi: 20 yaşındayken tiroid kanserine yakalandı - 1


2021 yazında açıklanamayan yorgunluk, hızlı kilo kaybı ve ruh hali değişimleri yaşamaya başlayan Nettleton, bu şikayetleriyle başvurduğu aile hekimi tarafından "tembel bir genç" olarak nitelendirildi. Ancak genç kadın, içten içe bu durumun normal olmadığını bildiğini söylüyor.

TikTok'ta 1,5 milyondan fazla izlenen videosunda yaşadıklarını paylaşan Nettleton, “Doktorlar yorgunluğumun tembellikten kaynaklandığını düşündürdü ama ben bir şeylerin ters gittiğini hissediyordum,” dedi.


DÜNYA HABERLERİ

Doktorlar bu 3 semptomu görmezden geldi: 20 yaşındayken tiroid kanserine yakalandı - 2

Belirtileri giderek ağırlaşmasına rağmen doktorların ilgisizliği nedeniyle alarm zillerini uzun süre göz ardı eden Nettleton, “Aylarca pencereyi açık bırakarak uyumak zorunda kaldım. Temiz hava olmadan nefes alamadığımı hissediyordum,” diye konuştu. Bu durumun tiroid kanserinin sık görülen bir belirtisi olduğunu ise daha sonra öğrendi.

Tiroid kanseri, boynun ön alt kısmında bulunan ve vücut metabolizmasında önemli görevler üstlenen tiroid bezinde gelişiyor. Bu hastalıkta anormal hücreler tiroid dokusunda kontrolsüz şekilde çoğalarak, sindirimden kalp ritmine kadar birçok sistemi etkileyebiliyor.


Doktorlar bu 3 semptomu görmezden geldi: 20 yaşındayken tiroid kanserine yakalandı - 3

YAŞADIĞI BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLDİ

Tiroid kanserinde boyunda şişlik, ses kısıklığı, boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü yaygın belirtiler arasında yer alıyor. Nettleton, teşhisten sonra sesinin değiştiğini, ancak bağırmak istediğinde sadece “hava çıktığını” söylüyor.

Nettleton ayrıca sıcak basmaları nedeniyle erken menopoza girdiğini sandığını, aşırı kilo kaybı yaşamasına rağmen bu durumu hastalıkla ilişkilendirmediğini belirtiyor.


Doktorlar bu 3 semptomu görmezden geldi: 20 yaşındayken tiroid kanserine yakalandı - 4

Ocak 2022’de boynunda fark ettiği şişlik üzerine ikinci bir doktor görüşü alan genç kadına, Şubat ayında medüller tiroid kanseri teşhisi kondu. Bir ay içinde iki ameliyat geçiren Nettleton’ın tiroid bezi tamamen alındı. Ancak kısa süre sonra kanserin lenf düğümleri ve kan damarlarına yayıldığı tespit edildi. Bu durum, yeni bir cerrahi müdahale ve radyoterapi sürecini beraberinde getirdi.


Doktorlar bu 3 semptomu görmezden geldi: 20 yaşındayken tiroid kanserine yakalandı - 5

Radyoaktif iyot tedavileriyle devam eden zorlu bir sürecin ardından, 22 Aralık 2022’de Courtney Nettleton’a kanseri yendiği bildirildi.

Hastalığı atlattıktan sonra sesini duyurmayı amaçlayan Nettleton, özellikle kadınlara yönelik bir çağrıda bulunarak şu mesajı verdi:


Doktorlar bu 3 semptomu görmezden geldi: 20 yaşındayken tiroid kanserine yakalandı - 6

“Bedeninizi dinleyin. İçgüdülerinize güvenin. Eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız, mutlaka ikinci bir görüş alın. Kimsenin sizi hafife almasına izin vermeyin.”

Tiroid kanserinin görülme sıklığı dünya genelinde artış gösteriyor. İngiltere’de sağlık yetkilileri, 2035 yılına kadar bu kanser türünde %74 oranında artış öngörüyor. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü verilerine göre ise yalnızca 2025 yılında yaklaşık 44.000 yeni vaka teşhis edileceği tahmin ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER