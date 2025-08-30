Doktorlar bu belirtileri görmezden geldi: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Başarılı bir ameliyatla tümörün büyük kısmı alındı ancak Tay, yoğun radyoterapi ve kemoterapi sürecine rağmen sağlığına kavuşamadı. Ameliyat sonrası çocuklarda görülen posterior fossa sendromu nedeniyle yürüme, yemek yeme ve konuşma yetisini kaybeden Tay, ilk doktor randevusundan yalnızca dokuz ay sonra, 9 Şubat 2024’te yaşamını yitirdi.





