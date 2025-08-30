Doktorlar bu belirtileri görmezden geldi: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İngiltere’nin Leicestershire kentinde yaşayan 6 yaşındaki Tay Kurtul, ilk belirtileri yorgunluk ve görme bozukluğu olarak değerlendirilen beyin tümörü nedeniyle 9 aylık tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Ailesi, diğer ebeveynleri çocuklarındaki olağandışı semptomları ciddiye almaları konusunda uyardı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Leicestershire’da yaşayan 6 yaşındaki Tay Kurtul, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. Mayıs 2023’te bulanık görme şikâyetiyle başlayan sürecin ardından küçük çocuğa, çocuklarda nadir görülen ancak agresif seyreden yüksek dereceli medulloblastom teşhisi konuldu