Doktorlar bu belirtileri görmezden geldi: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İngiltere’nin Leicestershire kentinde yaşayan 6 yaşındaki Tay Kurtul, ilk belirtileri yorgunluk ve görme bozukluğu olarak değerlendirilen beyin tümörü nedeniyle 9 aylık tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Ailesi, diğer ebeveynleri çocuklarındaki olağandışı semptomları ciddiye almaları konusunda uyardı.

DailyMail'de yer alan habere göre; Leicestershire’da yaşayan 6 yaşındaki Tay Kurtul, beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. Mayıs 2023’te bulanık görme şikâyetiyle başlayan sürecin ardından küçük çocuğa, çocuklarda nadir görülen ancak agresif seyreden yüksek dereceli medulloblastom teşhisi konuldu

İlk etapta yorgunluk ve okul sonrası aktivitelerin yoğunluğuna bağlanan belirtiler, kısa sürede ilerleyerek baş dönmesi, mide ağrısı ve dengesizlik gibi ciddi semptomlara dönüştü. Annesi Laura Kurtul, oğlunu aile hekimine götürmesinin ardından yapılan MR’da tümör tespit edildi.


Başarılı bir ameliyatla tümörün büyük kısmı alındı ancak Tay, yoğun radyoterapi ve kemoterapi sürecine rağmen sağlığına kavuşamadı. Ameliyat sonrası çocuklarda görülen posterior fossa sendromu nedeniyle yürüme, yemek yeme ve konuşma yetisini kaybeden Tay, ilk doktor randevusundan yalnızca dokuz ay sonra, 9 Şubat 2024’te yaşamını yitirdi.


Acılı anne Laura Kurtul, “Tay’ı kaybettikten sonra hissettiklerimizi tarif edecek kelimeleri asla bulamayacağız. O, neşesiyle bize sevgiyi öğretti” diyerek diğer ailelere çocuklarının sağlık şikâyetlerini hafife almamaları çağrısında bulundu.


Aile, Tay anısına kurulan “Tay’s Tribe” adlı bağış grubuyla bugüne kadar 4 bin sterlinden fazla yardım topladı. Brain Tumour Research yetkilileri, bu tür kampanyaların yeni tedavi yöntemlerinin bulunması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.


İngiltere’de her yıl yaklaşık 52 çocuğa medulloblastom teşhisi konuyor. Uzmanlar, özellikle sabahları tekrarlayan baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, görme bozukluğu, denge kaybı ve davranış değişiklikleri yaşayan çocukların acilen doktora götürülmesi gerektiğini hatırlatıyor.

