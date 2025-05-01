Doktorlar bu belirtiyi ciddiye almadı: 39 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı

ABD'de yaşayan Marisa Peters’ın yaşadığı sağlık mücadelesi, kolon kanserinin genç yaşlarda da görülebileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. 2015 yılında ilk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra dışkıda kan fark eden Peters’ın bu şikâyeti, doktorlar tarafından doğum sonrası hemoroid olarak değerlendirildi ve yıllarca ciddiye alınmadı.

Doktorlar bu belirtiyi ciddiye almadı: 39 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı - 1

Ancak zamanla şikâyetleri giderek ağırlaştı. Dışkılamadan sonra yoğun kanama, şekli değişen dışkılar, ani tuvalet ihtiyacı ve kansızlık gibi belirtiler yaşayan Peters, bu süreçte iki çocuk daha dünyaya getirdi. En küçük oğlunun doğumu sırasında yaşadığı ciddi kan kaybı sonrasında bir gastroenteroloğa yönlendirilen Peters’a yapılan dışkı testi, kolon kanseri belirtileri açısından pozitif çıktı. Ardından yapılan kolonoskopide, rektumunda nar büyüklüğünde bir tümör tespit edildi.


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Doktorlar bu belirtiyi ciddiye almadı: 39 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı - 2

2021 yılında, 39 yaşında üçüncü evre rektum kanseri teşhisi konulan Peters, yoğun bir tedavi sürecine girdi. Beş buçuk hafta boyunca her gün radyoterapi ve oral kemoterapi aldı, ardından yedi saat süren bir ameliyatla tümör alındı.  Peters, tedaviye “mucizevi” bir şekilde tam yanıt verdiğini belirtiyor.

Bugün 43 yaşında olan ve kanseri tamamen yenmiş durumda bulunan Peters, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşarak farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, erken yaşta kolorektal kanserin teşhisini ve önlenmesini hedefleyen “Be Seen” adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdu.


Doktorlar bu belirtiyi ciddiye almadı: 39 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı - 3

Peters, “Bunun hakkında konuşmayı asla bırakmayacağım. Hikâyemi paylaşmak, bu hastalığı daha insani ve gerçek kılmak için önemli” diyor.


Doktorlar bu belirtiyi ciddiye almadı: 39 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı - 4

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalar, 20-34 yaş aralığında erken başlangıçlı kolon kanseri vakalarının 2030 yılına kadar %90 oranında artmasının beklendiğini ortaya koyuyor. Özellikle genç yaşta görülen vakalardaki bu artış, doktorları semptomlara daha dikkatli yaklaşmaya yöneltiyor. Uzmanlar, işlenmiş gıdalar, hareketsiz yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin yanı sıra, çocuklukta geçirilen bazı enfeksiyonların da bu hastalığa zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.


Doktorlar bu belirtiyi ciddiye almadı: 39 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı - 5

Kolon kanserinin erken belirtileri arasında dışkıda kan, karın ağrısı ve ani tuvalet ihtiyacı bulunuyor. Bu semptomlar genellikle hemoroid gibi daha basit rahatsızlıklarla karıştırıldığından, erken teşhis sıklıkla gecikiyor.

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