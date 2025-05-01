Doktorlar bu belirtiyi ciddiye almadı: 39 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı
ABD'de yaşayan Marisa Peters’ın yaşadığı sağlık mücadelesi, kolon kanserinin genç yaşlarda da görülebileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. 2015 yılında ilk çocuğunu dünyaya getirdikten sonra dışkıda kan fark eden Peters’ın bu şikâyeti, doktorlar tarafından doğum sonrası hemoroid olarak değerlendirildi ve yıllarca ciddiye alınmadı.
Ancak zamanla şikâyetleri giderek ağırlaştı. Dışkılamadan sonra yoğun kanama, şekli değişen dışkılar, ani tuvalet ihtiyacı ve kansızlık gibi belirtiler yaşayan Peters, bu süreçte iki çocuk daha dünyaya getirdi. En küçük oğlunun doğumu sırasında yaşadığı ciddi kan kaybı sonrasında bir gastroenteroloğa yönlendirilen Peters’a yapılan dışkı testi, kolon kanseri belirtileri açısından pozitif çıktı. Ardından yapılan kolonoskopide, rektumunda nar büyüklüğünde bir tümör tespit edildi.