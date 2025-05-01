Doktorlar bu belirtiyi ciddiye almadı: 39 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı

2021 yılında, 39 yaşında üçüncü evre rektum kanseri teşhisi konulan Peters, yoğun bir tedavi sürecine girdi. Beş buçuk hafta boyunca her gün radyoterapi ve oral kemoterapi aldı, ardından yedi saat süren bir ameliyatla tümör alındı. Peters, tedaviye “mucizevi” bir şekilde tam yanıt verdiğini belirtiyor.



Bugün 43 yaşında olan ve kanseri tamamen yenmiş durumda bulunan Peters, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşarak farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, erken yaşta kolorektal kanserin teşhisini ve önlenmesini hedefleyen “Be Seen” adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdu.





