Doktorlar bu belirtiyi önemsemedi, 31 yaşındaki kadın kansermiş: Vücuduna yayıldığını böyle öğrendi

31 yaşındaki Holly Pardue, Ocak 2023'te üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra sürekli kanama sorunu yaşamaya başladı. Doğum sonrası bir durum olarak düşünse de, altı hafta boyunca kanamanın devam etmesi üzerine aile hekimine başvurdu. Ancak doktorlar, durumu hormonlara ve strese bağlayarak kendisine sadece doğum kontrol hapı yazdı ve daha iyi uyumasını, yürüyüşe çıkmasını tavsiye etti.





