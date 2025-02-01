Doktorlar bu şikayetleri ciddiye almadı: 29 yaşındaki kadının 3 organı kesildi

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki dört çocuk annesi Khedidja Teape, ikizlerini dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra "sessiz katil" olarak bilinen sepsis hastalığına yakalandı. Teape, hastalık nedeniyle üç uzvunu kaybetti. Yaşadığı kâbus dolu süreci anlattı.

Doktorlar bu şikayetleri ciddiye almadı: 29 yaşındaki kadının 3 organı kesildi - 1

12 Nisan 2023'te ikizlerini doğuran Teape, doğumdan sonra mide ağrıları yaşamaya başladı. Ancak sağlık görevlileri, şikayetlerini ciddiye almadı. Beş gün sonra ağrıları dayanılmaz hâle gelince ambulans çağırmak zorunda kaldı.

BBC'ye verdiği röportajda, "Mide krampları, kusma, ishal, titreme ve yemek yiyememe gibi şikayetlerim vardı. Beşinci gün artık dayanamadım ve tıbbi müdahaleye ihtiyacım olduğunu fark ettim," dedi.


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Doktorlar bu şikayetleri ciddiye almadı: 29 yaşındaki kadının 3 organı kesildi - 2

TEHLİKELİ ENFEKSİYON

Doktorlar, Teape'in şikayetlerinin Strep A bakterisinden kaynaklandığını belirledi. Bu bakteri, boğaz enfeksiyonlarından et yiyen bakterilere kadar çeşitli hastalıklara neden olabilir. Nadiren de olsa sepsise yol açabilir ve bu durum her yıl İngiltere'de 245.000 kişiyi etkileyerek binlerce ölüme sebep olmaktadır.




Doktorlar bu şikayetleri ciddiye almadı: 29 yaşındaki kadının 3 organı kesildi - 3

Sepsis, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırmasına neden olabilir ve organ yetmezliğine yol açabilir. Yapılan araştırmalara göre İngiltere'de her yıl en az 48.000 kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybediyor.

Doktorlar bu şikayetleri ciddiye almadı: 29 yaşındaki kadının 3 organı kesildi - 4

YOĞUN BAKIMDA ZORLU SÜREÇ

Teape, organlarının işlevini sürdürebilmesi için bir hafta boyunca suni komaya alındı. Uyandığında ise elleri, bacakları, parmakları ve burnunun kararmış olduğunu gördü. "Yoğun bakıma girmeden önce bana acil bir operasyon yapılması gerektiği söylendi. Aileme el salladım ve ameliyata girdim. O an söylediğim son sözler 'Bunu başardım' oldu," diye hatırlıyor.


Doktorlar bu şikayetleri ciddiye almadı: 29 yaşındaki kadının 3 organı kesildi - 5

Ancak gözlerini açtığında, aslında bir hafta boyunca komada kaldığını öğrendi. Eşi Shawn Ayton, "Doktorlar en kötüsüne hazırlanmamız gerektiğini söyledi. Ama o hayatta kaldı ve bu bizim için en büyük mutluluk," dedi.

Doktorlar bu şikayetleri ciddiye almadı: 29 yaşındaki kadının 3 organı kesildi - 6

Sepsisin vücudunda kalıcı hasar bırakması nedeniyle, Ağustos 2023'te her iki bacağı, sol eli ve sağ elinin parmakları kesildi. Yaşadığı süreci "fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak zorlayıcı" şeklinde tanımlayan Teape, yine de hayata tutunmayı başardı.


Doktorlar bu şikayetleri ciddiye almadı: 29 yaşındaki kadının 3 organı kesildi - 7

Protezleri sayesinde artık bağımsız olarak yürüyebildiğini belirten Teape, "Şimdi ikizlerimi sağ kolumun kıvrımında taşıyabiliyorum ve onları kaldırabiliyorum. Ailem beni evde görmekten mutlu," dedi. "Hayatım altüst olmuş olabilir ama en azından bebeklerim ve büyük çocuklarımın anneleri hâlâ yanlarında."

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