Doktorlar bu şikayetleri ciddiye almadı: 29 yaşındaki kadının 3 organı kesildi

YOĞUN BAKIMDA ZORLU SÜREÇ

Teape, organlarının işlevini sürdürebilmesi için bir hafta boyunca suni komaya alındı. Uyandığında ise elleri, bacakları, parmakları ve burnunun kararmış olduğunu gördü. "Yoğun bakıma girmeden önce bana acil bir operasyon yapılması gerektiği söylendi. Aileme el salladım ve ameliyata girdim. O an söylediğim son sözler 'Bunu başardım' oldu," diye hatırlıyor.





