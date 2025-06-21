Doktorlar bu uyku alışkanlığına dikkat çekti: Erken ölüm riskiyle bağlantısı var

Gündüz şekerlemesi ölüm riskini artırabilir. Yeni bir araştırmaya göre, öğle saatlerinde yapılan kısa uykular bile kalp hastalığı, bunama ve diğer sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Uzmanlar, şekerleme süresi, sıklığı ve zamanlamasının gelecekteki riskleri anlamada kritik ipuçları verdiğini vurguluyor.

Doktorlar bu uyku alışkanlığına dikkat çekti: Erken ölüm riskiyle bağlantısı var - 1


Yeni bir araştırmaya göre, gündüz yapılan şekerlemeler, özellikle öğle saatlerinde olmak üzere, erken ölüm riskini artırabilir. Bulgular, 86 binden fazla sağlıklı orta yaşlı yetişkinin uyku alışkanlıklarının bir hafta boyunca izlenmesiyle elde edildi.


DÜNYA HABERLERİ

Doktorlar bu uyku alışkanlığına dikkat çekti: Erken ölüm riskiyle bağlantısı var - 2

Araştırmaya göre, öğleden sonra şekerleme yapan kişilerde erken ölüm riski, şekerleme yapmayanlara kıyasla yüzde 20’ye kadar artış gösterdi. Uzmanlar, gündüz uykusunun kalitesiz gece uykusuyla ilişkilendirilebileceğini ve bunama, kalp yetmezliği, depresyon veya tip 2 diyabet gibi altta yatan sağlık sorunlarına işaret edebileceğini vurguladı.

Prof. James Rowley, “Doktorlar, hastalarına uyku düzenleri sorarken artık ‘Gündüz şekerleme yapıyor musun?’ sorusunu da yöneltmeli” diyerek bulguların önemine dikkat çekti.


Doktorlar bu uyku alışkanlığına dikkat çekti: Erken ölüm riskiyle bağlantısı var - 3

ÖĞLE UYKUSUNUN ZAMANI VE SÜRESİ ETKİLİ

Araştırmada, sabah 9.00 ile akşam 19.00 arasındaki şekerleme süreleri aktigrafi yöntemiyle takip edildi. Ortalama 24 dakika süren şekerlemelerin yaklaşık üçte biri 09.00–11.00 arasında gerçekleşirken, 11.00–13.00 arasında şekerleme yapanlarda ölüm riski yüzde 7 daha yüksek tespit edildi. Ayrıca, şekerleme süresi arttıkça riskin de arttığı görüldü.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Chenlu Gao, “Araştırmamız, şekerleme süresinin yanı sıra hangi saatte ve ne kadar düzensiz yapıldığının da gelecekteki sağlık risklerine dair anlamlı ipuçları verdiğini gösteriyor” dedi.


Doktorlar bu uyku alışkanlığına dikkat çekti: Erken ölüm riskiyle bağlantısı var - 4

SAĞLIK SORUNLARINA İŞARET EDEBİLİR

Bilim insanlarına göre, uzun veya düzensiz gündüz uykuları, kalp hastalığı, depresyon, bunama ve diğer sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Uzmanlar, vücudun doğal sirkadiyen ritimleri üzerinde oluşabilecek bozulmaların da bu riskleri artırabileceğini savunuyor.

Karolinska Enstitüsü’nden araştırmacılar ise gündüz uykusunun, beynin toksik atıkları temizleme sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Doktorlar bu uyku alışkanlığına dikkat çekti: Erken ölüm riskiyle bağlantısı var - 5

DEMANS RİSKİNE DİKKAT!

Geçen yıl The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, Alzheimer hastalığı riskinin, işitme kaybı, yüksek kolesterol, görme bozukluğu ve egzersiz eksikliği dahil olmak üzere 14 farklı yaşam tarzı faktörüyle ilişkilendirilebileceğini ortaya koymuştu.

İngiltere’de 982 bin kişiyi etkileyen Alzheimer, 2022’de 74.261 kişinin ölümüne neden oldu ve bu hastalık, Birleşik Krallık’taki en büyük ölüm nedeni haline geldi.


Doktorlar bu uyku alışkanlığına dikkat çekti: Erken ölüm riskiyle bağlantısı var - 6

NHS’ye her yıl yaklaşık 700 milyon sterline mal olan demans, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre küresel çapta fiziksel hareketsizlikten kaynaklanan yıllık 2 milyon ölümle de ilişkilendiriliyor.

Bilim insanları, gündüz şekerlemesi ile ölüm riski arasındaki biyolojik mekanizmaların aydınlatılması için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bulgular, şekerleme süresinin, sıklığının ve zamanlamasının, gelecekteki sağlık risklerinin erken habercisi olabileceğini gösteriyor.

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