Doktorlar bu uyku alışkanlığına dikkat çekti: Erken ölüm riskiyle bağlantısı var
Gündüz şekerlemesi ölüm riskini artırabilir. Yeni bir araştırmaya göre, öğle saatlerinde yapılan kısa uykular bile kalp hastalığı, bunama ve diğer sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Uzmanlar, şekerleme süresi, sıklığı ve zamanlamasının gelecekteki riskleri anlamada kritik ipuçları verdiğini vurguluyor.
Yeni bir araştırmaya göre, gündüz yapılan şekerlemeler, özellikle öğle saatlerinde olmak üzere, erken ölüm riskini artırabilir. Bulgular, 86 binden fazla sağlıklı orta yaşlı yetişkinin uyku alışkanlıklarının bir hafta boyunca izlenmesiyle elde edildi.