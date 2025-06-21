Doktorlar bu uyku alışkanlığına dikkat çekti: Erken ölüm riskiyle bağlantısı var

NHS’ye her yıl yaklaşık 700 milyon sterline mal olan demans, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre küresel çapta fiziksel hareketsizlikten kaynaklanan yıllık 2 milyon ölümle de ilişkilendiriliyor.



Bilim insanları, gündüz şekerlemesi ile ölüm riski arasındaki biyolojik mekanizmaların aydınlatılması için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bulgular, şekerleme süresinin, sıklığının ve zamanlamasının, gelecekteki sağlık risklerinin erken habercisi olabileceğini gösteriyor.