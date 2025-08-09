Doktorlar "ciddi değil" demiştir: 27 yaşındaki kadın meğer meme kanseriymiş

Alice, haftada dört gün yoğun spor yaptığını ve bu nedenle kitleyi göğüs kasına bağlayan açıklamanın o dönem kendisine mantıklı geldiğini anlattı. Ancak yakın bir arkadaşının meme kanseri teşhisi almasının ardından, Şubat 2023’te tekrar hekime giderek muayene olmayı talep etti.



Bu kez yapılan fiziksel muayenenin ardından durumunun ciddi olduğu belirtilen genç kadın, özel sağlık sigortası aracılığıyla ileri tetkiklere yönlendirildi. Bir hafta sonra, henüz 24 yaşındayken üçüncü evre meme kanseri teşhisi konuldu.