Doktorlar "ciddi değil" demiştir: 27 yaşındaki kadın meğer meme kanseriymiş

İngiltere’de yaşayan 27 yaşındaki Alice Greaves, göğsünde fark ettiği kitle nedeniyle Kasım 2022’de aile hekimine başvurdu. Ancak iddiasına göre, doktoru kendisini muayene etmeyi reddederek “meme kanseri için çok genç” olduğunu söyledi ve kitlenin ciddi bir sorun olmadığını belirtti.

Doktorlar "ciddi değil" demiştir: 27 yaşındaki kadın meğer meme kanseriymiş - 1

Alice, haftada dört gün yoğun spor yaptığını ve bu nedenle kitleyi göğüs kasına bağlayan açıklamanın o dönem kendisine mantıklı geldiğini anlattı. Ancak yakın bir arkadaşının meme kanseri teşhisi almasının ardından, Şubat 2023’te tekrar hekime giderek muayene olmayı talep etti.

Bu kez yapılan fiziksel muayenenin ardından durumunun ciddi olduğu belirtilen genç kadın, özel sağlık sigortası aracılığıyla ileri tetkiklere yönlendirildi. Bir hafta sonra, henüz 24 yaşındayken üçüncü evre meme kanseri teşhisi konuldu.

DÜNYA HABERLERİ

Doktorlar "ciddi değil" demiştir: 27 yaşındaki kadın meğer meme kanseriymiş - 2

Mart 2023’te kemoterapiye başlayan Greaves, Ağustos 2023’te hayatını kurtardığını söylediği çift mastektomi ameliyatını geçirdi. Toplam 16 kür kemoterapi gören genç kadın, Mayıs 2024’te kanserin akciğerlerine sıçradığını, Mart 2025’te ise beynine yayıldığını öğrendi. Haziran 2025’te acil beyin ameliyatı oldu.

Doktorlar "ciddi değil" demiştir: 27 yaşındaki kadın meğer meme kanseriymiş - 3

Doktorların erken teşhis fırsatını kaçırdığını söyleyen Alice Greaves, yaşadıklarının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti:

“Beni görmeyi reddetmeleri hayal kırıklığı yarattı. Biraz daha ısrarcı olmadığım için kendime kızdım. Bana kansere yakalanmak için çok genç olduğum söylendi ve onların sözüne güvendim. Ama savaşmayı seçtim ve hâlâ savaşıyorum.”


Doktorlar "ciddi değil" demiştir: 27 yaşındaki kadın meğer meme kanseriymiş - 4

Şu anda kemoterapi veya radyoterapi görmediğini belirten Greaves, vücudunda bir sorun hisseden herkese içgüdülerine güvenmeleri çağrısında bulundu:

“Vücudunuzu siz tanıyorsunuz. Bir şey doğru gelmiyorsa, ısrarcı olun. Erken teşhis, hayat kurtarır.”


Doktorlar "ciddi değil" demiştir: 27 yaşındaki kadın meğer meme kanseriymiş - 5

“Ancak kanser şüphesi varsa derhal aile hekimine şahsen başvurulmalı ve muayene olunmalıdır. Erken teşhis, tedavinin başarı şansını artırır.”

DAHA FAZLA GÖSTER