Doktorlar Covid-19'a yakalandığını söyledi ama gerçek çok başka çıktı: Hala yaşıyor olmam bir mucize

Yapılan tetkiklerde, pankreas dokusunun nekroz aşamasına geldiği ve organın bazı bölümlerinin ölmeye başladığı tespit edildi. Çoğu durumda bu durum, bakterilerin dokuyu enfekte edip 'yemesine' yol açar.

Doktorlar, Lewis'in yaşama olasılığının çok düşük olduğunu belirtirken, genç kadın mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Korkunç süreç hakkında konuşan Sam Lewis, "Pankreatit, gerçekten kötü bir hastalık ve vücudunuzu tamamen ele geçirebilir. Bütün vücudum şişti, sanki sekiz aylık hamileymişim gibi görünüyorum. Ayak bileklerimi hareket ettiremiyorum. Şu an yaşıyor olmam bir mucize'' dedi.

Ancak Lewis, hastanede 2 ay yattıktan sonra sepsis adıyla bilinen kan zehirlenmesi gelişti ve doktorlar, Sam'i suni komaya sokarak ölü dokuyu temizlemek ve pankreasının yarısını almak için bir ameliyat gerçekleştirdi.