Doktorlar Covid-19'a yakalandığını söyledi ama gerçek çok başka çıktı: Hala yaşıyor olmam bir mucize
İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Sam Lewis, geçmek bilmeyen göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye gittiğinde, genç kadına Covid-19 teşhisi konuldu ancak gerçek çok başka çıktı. Talihsiz kadının, ölümcül bir hastalık olan pankreatite yakalandığı belirlendi.
İlk göğüs ağrısını 2021 yılında hissetmeye başlayan Sam Lewis, ağrının uzun sürmesinden endişelenip hastaneye gitti. Doktor, genç kadına kostokondrit (göğüs kemiğinin iltihabı) teşhisi koydu ve ağrı kesici verip eve gönderdi. Ancak ilaçlar sadece geçici bir süre fayda sağladı ve ağrı, Mart 2022'de tekrar şiddetlendi.
Yeniden pratisyen hekime giden Sam Lewis'in bu defa Covid-19'a yakalandığı ileri sürüldü ancak daha sonra yapılan BT taramasında, safra kesesinde bir taşın safra kanalını tıkadığını tespit edildi. Safra kesesi taşları, genellikle kolesterolden oluşan ve safra kesesinde meydana gelen küçük taşlardır. Çoğu zaman belirti göstermezler ve bazen, sindirim sistemindeki organları birbirine bağlayan safra kanalı gibi hayati yapıları tıkayacak şekilde yerleşebilirler. Bu tıkanıklığın tedavisi için hastaneye kaldırılan talihsiz kadının sağlık durumu daha da kötüleşti. Pankreatit hastalığına yakalandığı belirlenen Sam Lewis, aşırı iltihaplanma nedeniyle dayanılmaz ağrılar çekiyordu.