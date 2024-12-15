Doktorlar Covid-19'a yakalandığını söyledi ama gerçek çok başka çıktı: Hala yaşıyor olmam bir mucize

İngiltere'de yaşayan 38 yaşındaki Sam Lewis, geçmek bilmeyen göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye gittiğinde, genç kadına Covid-19 teşhisi konuldu ancak gerçek çok başka çıktı. Talihsiz kadının, ölümcül bir hastalık olan pankreatite yakalandığı belirlendi.

Doktorlar Covid-19'a yakalandığını söyledi ama gerçek çok başka çıktı: Hala yaşıyor olmam bir mucize - 1

İlk göğüs ağrısını 2021 yılında hissetmeye başlayan Sam Lewis, ağrının uzun sürmesinden endişelenip hastaneye gitti. Doktor, genç kadına kostokondrit (göğüs kemiğinin iltihabı) teşhisi koydu ve ağrı kesici verip eve gönderdi. Ancak ilaçlar sadece geçici bir süre fayda sağladı ve ağrı, Mart 2022'de tekrar şiddetlendi.

Yeniden pratisyen hekime giden Sam Lewis'in bu defa Covid-19'a yakalandığı ileri sürüldü ancak daha sonra yapılan BT taramasında, safra kesesinde bir taşın safra kanalını tıkadığını tespit edildi. Safra kesesi taşları, genellikle kolesterolden oluşan ve safra kesesinde meydana gelen küçük taşlardır. Çoğu zaman belirti göstermezler ve bazen, sindirim sistemindeki organları birbirine bağlayan safra kanalı gibi hayati yapıları tıkayacak şekilde yerleşebilirler. Bu tıkanıklığın tedavisi için hastaneye kaldırılan talihsiz kadının sağlık durumu daha da kötüleşti. Pankreatit hastalığına yakalandığı belirlenen Sam Lewis, aşırı iltihaplanma nedeniyle dayanılmaz ağrılar çekiyordu.

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Doktorlar Covid-19'a yakalandığını söyledi ama gerçek çok başka çıktı: Hala yaşıyor olmam bir mucize - 2

Yapılan tetkiklerde, pankreas dokusunun nekroz aşamasına geldiği ve organın bazı bölümlerinin ölmeye başladığı tespit edildi. Çoğu durumda bu durum, bakterilerin dokuyu enfekte edip 'yemesine' yol açar.

Doktorlar, Lewis'in yaşama olasılığının çok düşük olduğunu belirtirken, genç kadın mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Korkunç süreç hakkında konuşan Sam Lewis, "Pankreatit, gerçekten kötü bir hastalık ve vücudunuzu tamamen ele geçirebilir. Bütün vücudum şişti, sanki sekiz aylık hamileymişim gibi görünüyorum. Ayak bileklerimi hareket ettiremiyorum. Şu an yaşıyor olmam bir mucize'' dedi.

Ancak Lewis, hastanede 2 ay yattıktan sonra sepsis adıyla bilinen kan zehirlenmesi gelişti ve doktorlar, Sam'i suni komaya sokarak ölü dokuyu temizlemek ve pankreasının yarısını almak için bir ameliyat gerçekleştirdi.

Doktorlar Covid-19'a yakalandığını söyledi ama gerçek çok başka çıktı: Hala yaşıyor olmam bir mucize - 3

Ameliyattan sonra 6 ay boyunca beslenme tüpüne bağlı olarak yaşayan ve yürüyemeyen Sam Lewis, 1 yılın sonunda ancak toparlanabildi. Hastaneden taburcu edilen genç kadın, şimdilerde hala kronik pankreatit hastalığıyla mücade ediyor.

Beslenme düzeninde de sıkı değişiklikler yapan Sam Lewis, kızartmalar ve hamur işlerini asla tüketmiyor. Düşük yağlı ve karbonhidratlı bir diyet uygulayan Lewis, hastalığın yeniden kötüleşmemesi için yaşam tarzına oldukça dikkat ediyor.

Doktorlar Covid-19'a yakalandığını söyledi ama gerçek çok başka çıktı: Hala yaşıyor olmam bir mucize - 4

Pankreasın iltihaplanması anlamına gelen pankreatit hastalığı, akut ya da kronik olabilir. Akut pankreatit, ani gelişen şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir. Kronik pankreatit ise uzun süreli bir iltihaplanmadır ve sindirim sorunları, karın ağrısı ve yağlı dışkı gibi şikayetlerle seyreder.

Doktorlar Covid-19'a yakalandığını söyledi ama gerçek çok başka çıktı: Hala yaşıyor olmam bir mucize - 5

Pankreatite genellikle alkol kullanımı, safra kesesi taşları, yüksek trigliserit seviyeleri ve bazı ilaçlar neden olur. Tedavi, hastalığın şiddetine göre değişir. Akut pankreatitte hastaneye yatış, sıvı tedavisi ve ağrı yönetimi gerekebilir. Kronik pankreatitte ise ağrı kontrolü, diyet düzenlemeleri, pankreas enzim takviyeleri ve yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, komplikasyonları önleyebilir ve hastalığın ilerlemesini durdurabilir.

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