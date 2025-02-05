Doktorlar diyabet dedi ama pankreas kanserinin işaretiymiş: Görmezden gelinen belirti hayatına mal oldu
İngiltere'de yaşayan Lucy Nibbs, annesinin aylar içinde hayatını kaybetmesine neden olan pankreas kanserinin doktorlar tarafından fark edilememesi üzerine, herkesi sağlıklarıyla ilgili endişelerini görmezden gelmemeleri konusunda uyardı.
Yedi çocuk annesi ve genel anlamda sağlıklı bir hayat süren Gill Nibbs, 2009 yılında yapılan testlerde kan şekerinin dengesiz olduğunu öğrenince şoke oldu. Doktorlar, 55 yaşındaki Nibbs'e tip 1 diyabet tanısı koydu. Ancak bu durum aileyi şaşkına çevirdi çünkü bu hastalık genellikle çocuklar, gençler veya genç yetişkinlerde görülüyordu.