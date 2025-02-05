Doktorlar diyabet dedi ama pankreas kanserinin işaretiymiş: Görmezden gelinen belirti hayatına mal oldu

İngiltere'de yaşayan Lucy Nibbs, annesinin aylar içinde hayatını kaybetmesine neden olan pankreas kanserinin doktorlar tarafından fark edilememesi üzerine, herkesi sağlıklarıyla ilgili endişelerini görmezden gelmemeleri konusunda uyardı.

Doktorlar diyabet dedi ama pankreas kanserinin işaretiymiş: Görmezden gelinen belirti hayatına mal oldu - 1

Yedi çocuk annesi ve genel anlamda sağlıklı bir hayat süren Gill Nibbs, 2009 yılında yapılan testlerde kan şekerinin dengesiz olduğunu öğrenince şoke oldu. Doktorlar, 55 yaşındaki Nibbs'e tip 1 diyabet tanısı koydu. Ancak bu durum aileyi şaşkına çevirdi çünkü bu hastalık genellikle çocuklar, gençler veya genç yetişkinlerde görülüyordu.


DÜNYA HABERLERİ

Doktorlar diyabet dedi ama pankreas kanserinin işaretiymiş: Görmezden gelinen belirti hayatına mal oldu - 2

"HER BELİRTİ DİYABETE BAĞLANDI"

42 yaşındaki kızı Lucy'nin anlattıklarına göre, optik teknisyeni olan annesi her zaman sağlıklı bir yaşam sürdü, ideal kilosunu korudu ve düzenli yürüyüş yapıyordu. Ancak diyabet tanısından 18 ay sonra alışılmadık belirtiler göstermeye başladı. Hızlı kilo kaybı ve dayanılmaz sırt ağıları yaşamasına rağmen, doktorlar bu belirtileri diyabetin bir sonucu olarak gördü.


Doktorlar diyabet dedi ama pankreas kanserinin işaretiymiş: Görmezden gelinen belirti hayatına mal oldu - 3

Lucy, The Sun'a verdiği demeçte, "O zamana kadar yaklaşık dokuz kilo vermişti. Doktorlar her şeyi diyabete bağlıyordu. Sürekli kilo kaybı ve sık tuvalete gitme, kötü kontrol edilen diyabetin belirtileri olarak açıklandı," dedi.

Ancak sırt ağısı dayanılmaz hale gelince aile, farklı bir doktor görme karan aldı. Lucy, "Bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyordum. Daha önce fark etseydik, annem hâlâ hayatta olabilirdi," diyerek üzüntüsünü dile getirdi.


Doktorlar diyabet dedi ama pankreas kanserinin işaretiymiş: Görmezden gelinen belirti hayatına mal oldu - 4

GEÇ TANI, KAÇIRILA FIRSATLAR

Pankreas kanseri, sindirim sisteminde değişikliklere neden olabilir ve tümörün sinirlere baskı yapması sonucu sırt ağılarını tetikleyebilir. Ne yazık ki, Mart 2011'de Gill Nibbs'e kanserinin tedavi edilemez aşamada olduğu söylendi.

Lucy, "Doktorlar hastalığın çok ilerlediğini ve karaciğerine, hatta muhtemelen beynine yayıldığını söylediler," dedi.

Gill Nibbs, sigara ve alkol tüketmeyen, düzenli yürüyüş yapan biriydi. Bu nedenle ailesi, ona diyabet tanısı konduğunda büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Daha sonra ortaya çıkan gerçek, pankreas kanserinin şeker dengesizliğine neden olduğuydu.

Kemoterapi seçeneği sunulsa da tedavinin uzun vadeli bir fayda sağlamayacağı belirtilince Nibbs, kalan zamanını doya doya yaşamayı tercih etti.



Doktorlar diyabet dedi ama pankreas kanserinin işaretiymiş: Görmezden gelinen belirti hayatına mal oldu - 5

Gill Nibbs, ömrünün son döneminde bir bakımevine yerleştirildi ve burada hayalini kurduğu şeyleri başarmayı sürdüdü. Teşhis konulduktan dört ay sonra sevgilisi John ile bir araya gelerek gelinlik giydi ve son torunu Lottie ile tanışacak kadar hayata tutundu.

Lucy, "Lottie doğduğunda doğrudan anneme göstermek için bakımevine gittim. Çok zayıftı ama Lottie'yi öpmeyi başardı. Annem, torununu görebilmek için hayata tutunmuştu," diyerek duygularını paylaştı.

Sadece beş gün sonra, 57. yaş gününden kısa bir süre sonra, ailesinin yanında hayata veda etti.


Doktorlar diyabet dedi ama pankreas kanserinin işaretiymiş: Görmezden gelinen belirti hayatına mal oldu - 6

PANKREAS KANSERİNE DİKKAT!

Nibbs ailesi, herkesin pankreas kanseri belirtileri konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor. Pankreas kanserinin olası belirtileri arasında sarılık, kaşıntılı cilt, koyu idrar, soluk dışkı, iştahsızlık, ani kilo kaybı, kabızlık ve şişkinlik yer alıyor.


Doktorlar diyabet dedi ama pankreas kanserinin işaretiymiş: Görmezden gelinen belirti hayatına mal oldu - 7

Pancreatic Cancer UK'ye göre, hastaların yalnızca beşte biri erken aşamada teşhis ediliyor. Yılda 11.000 pankreas kanseri vakası tespit edilirken, 9.500 hasta hayatını kaybediyor. Her saat bir kişi bu hastalıktan ölüyor.

Erken tanının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Lucy, "Sağlık endişelerinizi görmezden gelmeyin, hayatınızı kurtarabilir," diyerek herkesi bilinçlenmeye davet etti.

DAHA FAZLA GÖSTER