Doktorlar diyabet dedi ama pankreas kanserinin işaretiymiş: Görmezden gelinen belirti hayatına mal oldu

GEÇ TANI, KAÇIRILA FIRSATLAR

Pankreas kanseri, sindirim sisteminde değişikliklere neden olabilir ve tümörün sinirlere baskı yapması sonucu sırt ağılarını tetikleyebilir. Ne yazık ki, Mart 2011'de Gill Nibbs'e kanserinin tedavi edilemez aşamada olduğu söylendi.



Lucy, "Doktorlar hastalığın çok ilerlediğini ve karaciğerine, hatta muhtemelen beynine yayıldığını söylediler," dedi.



Gill Nibbs, sigara ve alkol tüketmeyen, düzenli yürüyüş yapan biriydi. Bu nedenle ailesi, ona diyabet tanısı konduğunda büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Daha sonra ortaya çıkan gerçek, pankreas kanserinin şeker dengesizliğine neden olduğuydu.



Kemoterapi seçeneği sunulsa da tedavinin uzun vadeli bir fayda sağlamayacağı belirtilince Nibbs, kalan zamanını doya doya yaşamayı tercih etti.







