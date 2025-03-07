Doktorlar "düğün stresi" dedi ama 4. evre kolon kanseri çıktı: 35 yaşındaki adamın bu belirtileri önemsenmedi
35 yaşındaki Ashley Robinson, düğün hazırlıkları sırasında yaşadığı mide sorunlarını "stres" olarak düşünerek doktora başvurdu. Ancak, birkaç ay sonra gerçek ortaya çıktı: Robinson, ölümcül kolon kanseriyle savaşmaya başlamıştı.
İngiltere'de yaşayan Robinson, geçen yıl Mayıs ayında dışkısında kan fark ettikten sonra aile hekimine başvurdu. Doktorları, sorunlarının ciddi olmadığını ve birkaç gün içinde geçmesi gerektiğini söylediler. Bir ay sonra, aşçı olarak çalışan Robinson, ani şekilde büyük miktarda kan kaybetti ve acil servise kaldırıldı. Ancak, burada da kendisine "kanser için çok genç" olduğu söylenerek yalnızca basur teşhisi kondu.