Doktorlar "düğün stresi" dedi ama 4. evre kolon kanseri çıktı: 35 yaşındaki adamın bu belirtileri önemsenmedi

İngiltere'de yaşayan Robinson, geçen yıl Mayıs ayında dışkısında kan fark ettikten sonra aile hekimine başvurdu. Doktorları, sorunlarının ciddi olmadığını ve birkaç gün içinde geçmesi gerektiğini söylediler. Bir ay sonra, aşçı olarak çalışan Robinson, ani şekilde büyük miktarda kan kaybetti ve acil servise kaldırıldı. Ancak, burada da kendisine "kanser için çok genç" olduğu söylenerek yalnızca basur teşhisi kondu.





