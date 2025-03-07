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Doktorlar "düğün stresi" dedi ama 4. evre kolon kanseri çıktı: 35 yaşındaki adamın bu belirtileri önemsenmedi

35 yaşındaki Ashley Robinson, düğün hazırlıkları sırasında yaşadığı mide sorunlarını "stres" olarak düşünerek doktora başvurdu. Ancak, birkaç ay sonra gerçek ortaya çıktı: Robinson, ölümcül kolon kanseriyle savaşmaya başlamıştı.

Doktorlar "düğün stresi" dedi ama 4. evre kolon kanseri çıktı: 35 yaşındaki adamın bu belirtileri önemsenmedi - 1

İngiltere'de yaşayan Robinson, geçen yıl Mayıs ayında dışkısında kan fark ettikten sonra aile hekimine başvurdu. Doktorları, sorunlarının ciddi olmadığını ve birkaç gün içinde geçmesi gerektiğini söylediler. Bir ay sonra, aşçı olarak çalışan Robinson, ani şekilde büyük miktarda kan kaybetti ve acil servise kaldırıldı. Ancak, burada da kendisine "kanser için çok genç" olduğu söylenerek yalnızca basur teşhisi kondu.


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Doktorlar "düğün stresi" dedi ama 4. evre kolon kanseri çıktı: 35 yaşındaki adamın bu belirtileri önemsenmedi - 2

Düğününden sonraki hafta, neredeyse 12,7 kilo kaybeden Robinson, eşi Jasmin'in ısrarıyla yeniden test yapılması için başka bir doktora başvurdu. Bu kez yapılan testlerde, Robinson’ın 4. evre kolon kanseri olduğu ve tümörün karaciğerine yayıldığı tespit edildi. Kolon kanseri, hastalığın vücuda yayıldığı en ileri evreydi.

Doktorlar "düğün stresi" dedi ama 4. evre kolon kanseri çıktı: 35 yaşındaki adamın bu belirtileri önemsenmedi - 3

Doktorlar, Robinson’ın kanser tedavisinin erken dönemde başlatılmadığı için durumunun daha da kötüleştiğini belirttiler. Şu anda immünoterapilere başlamış olan Robinson, tedavi sürecinde tümörünün %90 küçüldüğünü öğrenince şok oldu. Ancak, hastalığın ilk belirtileri çok daha önce ortaya çıkmış ve doktorlar tarafından göz ardı edilmişti.

Doktorlar "düğün stresi" dedi ama 4. evre kolon kanseri çıktı: 35 yaşındaki adamın bu belirtileri önemsenmedi - 4

Robinson, genç yaşlarda kolon kanseri belirtilerinin gözden kaçmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu belirtileri yaşadığımda, vücudumu iyi tanıyordum ve bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyordum. Ama doktorlar, çok genç olduğumu ve kanserin ihtimal dahilinde olmadığını söylediler" dedi.

Doktorlar "düğün stresi" dedi ama 4. evre kolon kanseri çıktı: 35 yaşındaki adamın bu belirtileri önemsenmedi - 5

Kolon kanseri vakalarındaki artış, dünya çapında doktorları şaşkına çeviriyor. Özellikle 50 yaş altı genç yetişkinlerde bu hastalığın görülme sıklığı son 30 yılda %50 oranında arttı. Uzmanlar, obezite, aşırı antibiyotik kullanımı, cep telefonu radyasyonu ve işlenmiş gıdaların bu artışın nedenleri arasında sayılabileceğini belirtiyorlar.

Doktorlar "düğün stresi" dedi ama 4. evre kolon kanseri çıktı: 35 yaşındaki adamın bu belirtileri önemsenmedi - 6

Her yıl İngiltere’de 44.000, ABD’de ise 142.000 bağırsak kanseri vakası teşhis ediliyor. Bu kanser türü, her iki ülkede de en yaygın dördüncü kanser türü olarak öne çıkıyor. Bağırsak kanserinin belirtileri arasında, sürekli ishal veya kabızlık, dışkıda kan, mide ağrısı, şişkinlik ve beklenmeyen kilo kaybı bulunuyor. Bu belirtileri yaşayan kişilerin, vakit kaybetmeden sağlık profesyonellerine başvurması büyük önem taşıyor.

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