Doktorlar fark etmedi: Meğer son evre meme kanseriymiş

TEŞHİS GEÇ GELDİ AMA UMUDU SÖNMEDİ

30 haftalık hamileyken göğsünde fark ettiği kitle sonucu yapılan tetkiklerde Walker’ın meme kanserine yakalandığı, hastalığın kemiklerine yayıldığı ve omurlarında çökme olduğu ortaya çıktı. “Kemiklerim güve yemişti. 80 yaşındaki birinin kemiklerine sahiptim” diyerek durumunun ciddiyetini dile getirdi.



Acil sezaryenle doğum yaptıktan sadece iki gün sonra omurgasına altı çubuk ve 12 vida yerleştirilen Walker, “Ameliyatla birlikte ağrılarım dindi ama hastalık hala bedenimdeydi” dedi.



Mucize bebek Rosie, 10 hafta erken dünyaya geldi. Şimdi 1 ve 5 yaşındaki kızlarıyla geçirdiği her günü bir kazanç olarak gören Walker, kendisi gibi belirtileri görmezden gelinen kadınlara ses olmak istiyor.





