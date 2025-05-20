Doktorlar fark etmedi: Meğer son evre meme kanseriymiş

İki çocuk annesi Kayleigh Walker, gebeliği sırasında yaşadığı ağrıları “hamileliğin doğal süreci” olarak yorumlayan sağlık çalışanlarının teşhis koymaktaki gecikmesi nedeniyle ileri evre meme kanseriyle yaşam mücadelesi veriyor.

Doktorlar fark etmedi: Meğer son evre meme kanseriymiş - 1

37 yaşında olan Walker, sırt ve boyun ağrısı gibi daha az bilinen meme kanseri semptomlarını gebeliğinin başlarında yaşamaya başladı. Ancak onu muayene eden 19 sağlık personelinin hiçbiri ciddi bir inceleme yapmadı. Ağrıları giderek artarken, doktorlar acısının normal olabileceğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Doktorlar fark etmedi: Meğer son evre meme kanseriymiş - 2

İkinci çocuğuna hamileyken, dayanılmaz sırt ağrıları ve kas spazmları yaşayan Walker, “Kendimi duyulmamış hissettim. Sanki hamileliğimin arkasına saklanmışım gibiydi” diyerek süreci anlattı. 

Ağrıları giderek şiddetlenen genç kadın, yürüme yetisini kaybetti ve tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. Buna rağmen, hamileliği gerekçe gösterilerek MR çekimi gibi tetkikler yapılmadı; güçlü ağrı kesiciler verilmedi.


Doktorlar fark etmedi: Meğer son evre meme kanseriymiş - 3

TEŞHİS GEÇ GELDİ AMA UMUDU SÖNMEDİ

30 haftalık hamileyken göğsünde fark ettiği kitle sonucu yapılan tetkiklerde Walker’ın meme kanserine yakalandığı, hastalığın kemiklerine yayıldığı ve omurlarında çökme olduğu ortaya çıktı. “Kemiklerim güve yemişti. 80 yaşındaki birinin kemiklerine sahiptim” diyerek durumunun ciddiyetini dile getirdi.

Acil sezaryenle doğum yaptıktan sadece iki gün sonra omurgasına altı çubuk ve 12 vida yerleştirilen Walker, “Ameliyatla birlikte ağrılarım dindi ama hastalık hala bedenimdeydi” dedi.

Mucize bebek Rosie, 10 hafta erken dünyaya geldi. Şimdi 1 ve 5 yaşındaki kızlarıyla geçirdiği her günü bir kazanç olarak gören Walker, kendisi gibi belirtileri görmezden gelinen kadınlara ses olmak istiyor.


Doktorlar fark etmedi: Meğer son evre meme kanseriymiş - 4

Geçtiğimiz günlerde, meme kanseriyle mücadele eden kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenen bir yardım defilesine katılan Walker, “Bu hastalıkla yaşamak Rus ruleti gibi. Ama pozitif kalıp umutlu olursanız, mucizeler mümkün” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de yaklaşık 61 bin kadın, Walker gibi metastatik (yayılmış) meme kanseriyle yaşıyor. Her ay yaklaşık 1.000 kadın bu hastalıktan hayatını kaybediyor. 

Doktorlar fark etmedi: Meğer son evre meme kanseriymiş - 5


Uzmanlar, meme kanserinin erken teşhisinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Düzenli taramalar, alkol tüketimini azaltmak, sigarayı bırakmak ve sağlıklı kiloda kalmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri riski azaltabiliyor.

Meme kanserinin belirtileri arasında göğüs veya koltuk altında ele gelen kitleler, ciltte çukurlaşma, şekil değişikliği, ağrı, akıntı ve açıklanamayan kilo kaybı yer alıyor. Her belirti kanser anlamına gelmese de, uzmanlar bu tür değişikliklerin mutlaka doktora danışılması gerektiğini vurguluyor.

DAHA FAZLA GÖSTER