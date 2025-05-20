Doktorlar fark etmedi: Meğer son evre meme kanseriymiş
İki çocuk annesi Kayleigh Walker, gebeliği sırasında yaşadığı ağrıları “hamileliğin doğal süreci” olarak yorumlayan sağlık çalışanlarının teşhis koymaktaki gecikmesi nedeniyle ileri evre meme kanseriyle yaşam mücadelesi veriyor.
37 yaşında olan Walker, sırt ve boyun ağrısı gibi daha az bilinen meme kanseri semptomlarını gebeliğinin başlarında yaşamaya başladı. Ancak onu muayene eden 19 sağlık personelinin hiçbiri ciddi bir inceleme yapmadı. Ağrıları giderek artarken, doktorlar acısının normal olabileceğini söyledi.