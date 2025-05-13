Doktorlar "gizli uyarı işareti" diyor: 10 kelimelik cümleye dikkat!

DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Sam Ghali, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu cümleyi, "aksi ispatlanana kadar bir şeylerin gerçekten çok yanlış olduğunun göstergesi" olarak tanımladı. Ghali, “Bu konuda bana güvenin” diyerek, bu tür ifadelerin arkasında genellikle göz ardı edilen ama ciddi sağlık sorunlarının yattığını belirtti.



Paylaşım kısa sürede tıp camiasında geniş yankı uyandırdı. Reddit'te yapılan yorumlarda birçok doktor benzer uyarıcı ifadeleri paylaştı. Bir doktor, “Rahatsız etmek istemiyor ama…” diyerek gelen yaşlı hastaların da mutlaka dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başka bir hekim ise saatlerce göğüs ağrısı çekmesine rağmen sadece "endişelenmeyin" diyen bir yaşlı kadının hikâyesini anlattı.