Doktorlar "gizli uyarı işareti" diyor: 10 kelimelik cümleye dikkat!

ABD'li acil tıp uzmanları, hastaların kurduğu sıradan bir cümlenin, aslında ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle, “Kendimi iyi hissediyorum ama eşim gelmemi istedi” ifadesi, doktorlara göre kritik bir alarm niteliği taşıyor.

Doktorlar "gizli uyarı işareti" diyor: 10 kelimelik cümleye dikkat! - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Sam Ghali, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu cümleyi, "aksi ispatlanana kadar bir şeylerin gerçekten çok yanlış olduğunun göstergesi" olarak tanımladı. Ghali, “Bu konuda bana güvenin” diyerek, bu tür ifadelerin arkasında genellikle göz ardı edilen ama ciddi sağlık sorunlarının yattığını belirtti.

Paylaşım kısa sürede tıp camiasında geniş yankı uyandırdı. Reddit'te yapılan yorumlarda birçok doktor benzer uyarıcı ifadeleri paylaştı. Bir doktor, “Rahatsız etmek istemiyor ama…” diyerek gelen yaşlı hastaların da mutlaka dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başka bir hekim ise saatlerce göğüs ağrısı çekmesine rağmen sadece "endişelenmeyin" diyen bir yaşlı kadının hikâyesini anlattı.

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Doktorlar "gizli uyarı işareti" diyor: 10 kelimelik cümleye dikkat! - 2

Doktorlar ayrıca “anne sezgisi”ne de dikkat çekiyor. Bir doktor, geçtiğimiz hafta üniversite çağındaki oğlunu hastaneye getiren bir annenin yalnızca “bir şeylerin tuhaf olduğunu” söylemesi üzerine yaşananları paylaştı. Genç adamda belirgin bir semptom görülmemesine rağmen annenin sezgileri sayesinde muhtemel bir kriz önlenmiş oldu.

Doktorlar "gizli uyarı işareti" diyor: 10 kelimelik cümleye dikkat! - 3

Bu tartışmalar, İngiltere'de yaşanan trajik bir olayla daha da gündeme geldi. Dan Russo ve hamile eşi Bryony, sezaryen talebinde bulunmalarına rağmen, doğum sırasında yaşanan ihmal nedeniyle bebekleri Emmy’yi kaybetti. Çift, doğum öncesi yaşanan anormallikleri defalarca dile getirmelerine rağmen, hastane personeli tarafından ciddiye alınmadıklarını ifade etti.

Doktorlar "gizli uyarı işareti" diyor: 10 kelimelik cümleye dikkat! - 4

Emmy, doğumdan 11 saat sonra dünyaya geldiğinde nefes almıyordu. Üç gün sonra, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma sonrası konuşan baba Dan Russo, “İçten içe bir şeylerin yanlış olduğunu biliyorduk. Endişelerimizi dile getirdik ama göz ardı edildik. Eğer herkes işini doğru yapsaydı, kızımız hâlâ hayatta olabilirdi” dedi.

Doktorlar "gizli uyarı işareti" diyor: 10 kelimelik cümleye dikkat! - 5


Bu tür olaylar, hem sağlık personelinin hem de toplumun, görünüşte önemsiz gibi görünen cümlelerin ardındaki hayati uyarılara daha dikkatli yaklaşması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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